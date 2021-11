elago

Elago kündigt Black Friday und Cyber Monday Deals an, die Sie nicht verpassen sollten

Ein Designunternehmen aus San Diego entwirft seit über 15 Jahren Apple-Zubehör, und einige seiner besten Produkte werden am Black Friday und Cyber Monday vergünstigt angeboten. Der Webstore von elago (www.elago.com) startet seinen Verkauf am 23. November und rdbietet bis zum 30. November th20 % Rabatt auf alle Produkte.

"Ich bin mir sicher, dass jeder die Nachrichten über die Inflation gelesen hat und darüber, dass die Kosten während der Feiertage steigen. Wir wollten sicherstellen, dass wir unseren Kunden die beste Möglichkeit bieten, das, was sie wollen, zu einem erschwinglichen Preis zu bekommen", sagt Andrew Lee, CEO von elago. "Deshalb haben wir darauf geachtet, unsere weltweit meistverkauften Produkte in alle Black Friday- und Cyber Monday-Angebote aufzunehmen."

Abgesehen von den allgemeinen Angeboten auf der elago-Website gibt es auch für einige der Bestseller auf Amazon tiefe Rabatte.

AW5 Tasche für AirPods Pro, 1 und 2

Das AW5 wurde aufgrund seines einzigartigen Designs - das wie eine alte Handheld-Spielkonsole aussieht - und der Qualität des Produkts sehr beliebt. Mit über 10.000 Rezensionen weltweit und einer Bewertung von 4.4/5 ist das Case perfekt für jeden Gamer, der die AirPods Pro, 1 oder 2 besitzt. Das Retro-Case wird am Black Friday und Cyber Monday mit einem Rabatt von 25 % angeboten. AirPods Pro Version: https://amzn.to/3oHkgI5 AirPods 1 & 2 Version: https://amzn.to/3x4XdLg

Stifttasche für Apple Pencil 2ndGeneration Das Pencil Etui ist eine klassische Variante eines modernen Produkts - es verwandelt Ihren Apple Pencil in einen klassischen 2er-Bleistift, der in der Grundschule häufig für Klassenarbeiten verwendet wurde. Das aus hochwertigem Silikon gefertigte Etui schützt Ihren Stift und ermöglicht gleichzeitig den vollen Zugriff auf alle Funktionen - sogar das magnetische Aufladen. Mit einer 4/5-Sterne-Bewertung und fast 2.000 Bewertungen weltweit ist dieses Produkt definitiv zu empfehlen, um ein wenig Nostalgie aufkommen zu lassen. Das Etui ist neben dem klassischen Gelb auch in einer Reihe anderer Farben erhältlich. Sichern Sie sich Ihr Exemplar jetzt für 25 % Rabatt während des Black Friday und Cyber Monday. Federmäppchen: https://amzn.to/324YyGe

iPhone 13 Serie Etuis Wenn Sie ein neues iPhone 13, Pro, Pro Max oder Mini besitzen, hat elago eine Tasche für Sie. Egal, ob Sie ein MagSafe-kompatibles Etui oder ein Etui mit hohem Schutzfaktor suchen, alle Etuis von elago sind schlicht und elegant. Besonders hervorzuheben sind die Glide-Hülle und die Liquid Silicone-Hüllen. elago stellt bereits seit der ersten iPhone-Generation Handyhüllen her, so dass Sie mit gutem Gewissen kaufen können. Am Black Friday und Cyber Monday gibt es 25 % Rabatt auf die Hüllen. iPhone 13 Mini: https://amzn.to/30yLacO iPhone 13: https://amzn.to/3DxNzTM iPhone 13 Pro: https://amzn.to/3kRlyPx iPhone 13 Pro Max: https://amzn.to/3DwdPxT

elago ist in erster Linie ein Designunternehmen. Ihr Motto lautet "simple sophistication", weil sie Produkte schaffen, die nützlich und ästhetisch sind. elago wurde 2002 in San Diego, Kalifornien, gegründet und hat zahlreiche internationale Designpreise erhalten, darunter Spark Awards und reddot awards.

