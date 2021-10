elago

Elagos neue AirPods 3-Gehäuselinie

Warten Sie nicht, um Ihre neuen AirPods 3 zu schützen - elago hat eine Vielzahl von Hüllen für jeden Geschmack! Die erste Reihe von AirPods 3-Hüllen umfasst die AW5-Hülle, die Liquid Hybrid Basic-Hülle, die Liquid Hybrid Hang-Hülle, die Ledertasche und die Klarsichthülle. Die Gehäuse von elago sind bekannt für ihre Einfachheit, Einzigartigkeit und Schutzfunktion. Alle elago AirPods 3-Gehäuse sind mit kabellosem Laden und MagSafe kompatibel.

Als Designunternehmen konzentriert sich elago darauf, Dinge zu schaffen, die nützlich und schön sind. Die Designer bei elago sind angehalten, Produkte zu entwerfen, die sie selbst gerne benutzen würden. Auf diese Weise sind sie sicher, dass sich die Kunden in ein Produkt verlieben, wenn sie es in die Hände bekommen.

AW5

Das elago AW5-Gehäuse für die AirPods 3 wurde einer klassischen Handheld-Spielkonsole nachempfunden. Diese Hülle hat nicht nur ein großartiges Gaming-Design, sondern ist auch aus hochwertigem Silikon gefertigt, das einen hervorragenden Schutz gegen Stürze bietet. Dieses Retro-Gehäuse ist perfekt für Gamer, Spiele-Fanatiker und Sammler von Retro-Spielen!

Liquid Hybrid Basic | Liquid Hybrid Hang

Die elago Liquid Hybrid-Schalen haben ein dreilagiges Design mit einer weichen Silikon-Außenschicht, die einen hervorragenden Halt bietet.

Diese Taschen sind so konzipiert, dass sie Stöße absorbieren - perfekt für alltägliche Missgeschicke! Schütze deine AirPods 3 mit einer Hülle, die nicht aufträgt.

Silikon Hängen

Das Silikon-Hang-Fall ist das Standard-Gehäuse , mit dem jeder angefangen hat. Es bietet hervorragenden Schutz bei minimalem Volumen. Das aus Silikon gefertigte Gehäuse bietet hervorragenden Stoßschutz und Griffigkeit. Manchmal ist einfach am besten. Das Gehäuse ist in Schwarz, Dunkelgrau, Jean Indigo, Nightglow Blue, Lavendel, Lavendelgrau, Minze und Sandrosa erhältlich. Metallkarabiner ist jeweils enthalten.

Leder

Die elago Ledertasche für die AirPods 3 ist aus echtem Leder gefertigt, was sie langlebig und modisch macht. Leder nutzt sich mit der Zeit ab und keine zwei Taschen sind gleich, was diese Tasche zu einem Unikat für Sie macht! Diese Tasche wird mit einem Karabiner geliefert, damit du deine AirPods überallhin mitnehmen kannst!

Klar

Das Clear Case von Elago für die AirPods 3 bietet grundlegenden Schutz bei minimalem Design. Dieses schlichte Etui hebt das Design der AirPods 3 hervor und bietet gleichzeitig alltäglichen Schutz vor Schmutz, Staub, Öl und Stürzen. Das Mikropunktmuster schützt vor Fleckenbildung und Vergilbung, die bei anderen Hüllen auftreten. Ein einfacher und effektiver Fall!

EDC

Die Elago Tragetasche ist eine neue Ergänzung der AirPods-Tasche!

Diese Hülle ist strapazierfähig, fühlt sich gut an, sieht gut aus und passt perfekt zu deinen AirPods 3. Die Inspiration für das Design kam aus der Pendlerbewegung.

Solide Rüstung

Die solide Rüstung ist ein Fall, der genau so klingt. Das Gehäuse aus strapazierfähigem TPU-Material schützt Ihre AirPods vor alltäglichen Pannen und mehr. Kohlefaser-Design an den Seiten des Gehäuses geben ihm einen unglaublich schlanken Look. Karabiner ist enthalten, um den Fall aufzuhängen!

Rüstung

Dies ist Elagos härtester Fall! Der Elago Armor ist stark, langlebig und für alles bereit! Das gemusterte Design verleiht dieser Schale ein robusteres Aussehen, während die Weichheit des weichen Silikons erhalten bleibt. Dank seiner Strapazierfähigkeit ist der Armor perfekt für alle, die nicht riskieren wollen, ihr Ladegerät zu beschädigen.

AW3

Der elago AW3 basiert auf einem Macintosh der alten Schule und ist damit ein Klassiker! Diese Tasche bietet großartigen Schutz mit einem Design der alten Schule. Die AW3 bietet unglaublichen Schutz vor Stürzen und ermöglicht es Ihnen, sich an die Retro-Vibes zu erinnern und sie zu genießen.

Pfirsich

Mit dem Peach Case ist alles pfirsichfarben! Verpassen Sie nicht diese süße Hülle, die Ihre AirPods 3 in einen Pfirsich verwandelt.Premium-Silizium wird verwendet, um hervorragenden Schutz und Halt zu gewährleisten. Wenn Sie etwas Süßes suchen, haben Sie es gefunden!

Eiscreme

Verwandeln Sie Ihre AirPods 3-Hülle in einen köstlichen Leckerbissen! Das Eiscreme-Etui-Entwurf ist aufgrund seines süßen Aussehens und seines erstaunlichen Schutzes ein Liebling der Fans unter unseren früheren AirPods-Gehäusedesigns. Zeigen Sie, welcher Geschmack Ihr Favorit zwischen Minze und Lavendel ist!

Die AirPods 3-Hüllen von elago sind bei elago.com und Amazon erhältlich. Bleiben Sie dran, denn weitere beliebte Modelle und Farben werden bald folgen!

elago ist in erster Linie ein Designunternehmen. Ihr Motto ist "einfache Raffinesse", denn sie kreieren Produkte, die sowohl nützlich als auch schön sind. Alle Entwürfe werden von Grund auf im eigenen Haus erstellt, wodurch sichergestellt wird, dass das Produkt, das Sie erhalten, akkurat ist und perfekt funktioniert.

elago wurde 2002 in San Diego, Kalifornien, gegründet und hat zahlreiche internationale Designpreise erhalten, darunter die Spark Awards und reddot awards.

