METZ blue

Neue METZ Blue MUC 7-Serie: Powered by Android 10.0

Paris (ots/PRNewswire)

METZ, gegründet vor über 80 Jahren, gilt als einer der weltweit innovativsten und branchenführenden TV-Hersteller. METZ, eine vertrauenswürdige Marke, ist seit 25 Jahren in Folge der Partner Nr. 1 von Markt Intern und wurde zudem mit dem "Special Retailer"-Award von Plus X ausgezeichnet. Nach dem Meilenstein des 80-jährigen Jubiläums im Jahr 2018 stellte das Unternehmen seine neue globale Marke "METZ blue" vor, die sich an ein breites Marktsegment richtet und langfristig auf allen Kontinenten verfügbar sein wird.

Einführung der brandneuen METZ Blue MUC 7-Serie, "powered by Android 10.0".

Mit dem neuesten Android 10.0-Betriebssystem wird die METZ MUC 7-Serie zu einem multifunktionalen Gerät, das die Konnektivität von Smart-Home-Geräten für über 1.000 Smart-Home-Produkte und 100 Google-Marken unterstützt. Dank der Voice Control-Funktion von Google Assistant können die Benutzer jetzt mit einfachen Befehlen die absolute Kontrolle über ihr Smart Home übernehmen: "Das Licht dimmen", "Die Klimaanlage einschalten", "Das Poolsystem aktivieren" und vieles mehr. Die Möglichkeiten sind endlos.

Die TV-Geräte der METZ MUC 7-Serie gehören zu den führenden Geräten, die auf dem neuesten Android 10.0 laufen und das TV-Fernsehen für die ganze Familie benutzerfreundlich machen. Dieses Gerät, ein umweltfreundlicher Smart-TV mit bahnbrechenden Funktionen, bietet nur die intelligenteste Technologie, vom Datenschutz bis zum dynamischen Partitionsspeicher

Das Geheimnis hinter der erstaunlichen Bildschärfe der MUC 7-Serie ist die komplette Einbettung in die Hardware: Der neueste Chameleon Extreme 2.0-Chip.

Mit der Optimierungsfunktion der Bildqualitätsverarbeitung führt Chameleon Extreme 2.0 neue Technologien ein, darunter: Dynamische Umgestaltung, Superauflösung, Kontrastverbesserung sowie Selbstanpassung durch KI. Alle vier Funktionen in Kombination ermöglichen eine ganz besonders realistische Farbanzeige auf dem Display mit 8,29 Millionen Pixeln. Freuen Sie sich auf zusätzliche Funktionen, von Boundless Wisdom bis zum 4K HDR10-Display, sowie weltbekannte Hardware und Software wie Dolby & DTS TruSurround-Sound, Android 10.0 OS und AV1.

Holen Sie sich heute die METZ MUC 7-Serie unter https://bit.ly/2OVtvqf. Sie können auch nach "METZ Blue MUC 7 Series" auf Amazon.com suchen und die volle Leistung von Android 10.0 erleben.

