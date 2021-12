Oramed Pharmaceuticals Inc.

Oramed-Tochtergesellschaft Oravax Medical unterzeichnet Kooperations- und Kaufvertrag für einen ersten Vorabkauf von 10 Millionen Dosen oraler COVID-19-Impfstoffe mit Tan Thanh Holdings zur Vermarktung in Südostasien

Erster Vorabkauf von 10 Millionen Dosen Schluckimpfstoffen mit der Möglichkeit weiterer Bestellungen im Wert von Hunderten von Millionen Dollar

Potenzielle Patientenpopulation von etwa 660 Millionen Menschen im gesamten Verband Südostasiatischer Nationen

Oramed Pharmaceuticals Inc. (Nasdaq: ORMP) (TASE: ORMP) (www.oramed.com), ein pharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung von Plattformen zur oralen Verabreichung von Medikamenten konzentriert, gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Oravax Medical einen Kooperations- und Kaufvertrag mit der in Vietnam ansässigen Tan Thanh Holdings Investment Joint Stock Company unterzeichnet hat, um den oralen Impfstoff COVID-19 von Oravax, der sich derzeit in der Entwicklung befindet, im Voraus zu erwerben. Die Vereinbarung räumt Tan Thanh Holdings das Recht ein, den in der Entwicklung befindlichen oralen Impfstoff von Oravax in der gesamten Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) zu verkaufen, zu der Vietnam, Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur und Thailand gehören. Die Vereinbarung umfasst eine erste Vorbestellung von 10 Millionen Dosen oraler COVID-19-Impfstoffe bei Oravax und beinhaltet Meilensteinzahlungen. Die Parteien haben vereinbart, über Folgeaufträge zu verhandeln, die einen Wert von mehreren hundert Millionen Dollar haben könnten.

Tan Thanh Holdings, eines der am schnellsten wachsenden pharmazeutischen Unternehmen in der ASEAN-Region, hat vom vietnamesischen Gesundheitsministerium die Genehmigung zur Durchführung von klinischen Versuchen im fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung des oralen Impfstoffs COVID-19 von Oravax erhalten und wird sich an der Finanzierung und Durchführung der klinischen Entwicklung und der behördlichen Zulassung beteiligen. Die ASEAN-Region gibt fast 4% des BIP für das Gesundheitswesen aus, und die Pharmaindustrie hat einen Wert von 25 Milliarden Dollar und es wird erwartet, dass sie weiter wachsen wird.

„Dieser Vorabkauf unseres in der Entwicklung befindlichen oralen Impfstoffs COVID-19 ist ein wichtiger Meilenstein für Oravax Medical und ein weiterer Schritt in der Umsetzung unserer langfristigen Strategie. Angesichts des dramatischen Anstiegs der positiven Fälle der Omicron-Variante ist der weltweite Bedarf an einem oralen Impfstoff, der vor aktuellen und zukünftigen Vari Kosten senken.anten schützt, von entscheidender Bedeutung. Ein oraler COVID-19-Impfstoff würde die Impflogistik erheblich verbessern und die Tan Thanh Holdings ist für uns der ideale Partner, um unseren Impfstoff nach Vietnam und in die ASEAN-Region zu bringen", so Nadav Kidron, Chief Executive Officer von Oramed und Chairman von Oravax.

Der in der Entwicklung befindliche orale VLP-Impfstoff von Oravax zielt auf drei Oberflächenproteine des SARS-CoV-2-Virus ab, darunter Proteine, die weniger anfällig für Mutationen sind, wodurch der orale Impfstoff potenziell wirksamer gegen aktuelle und künftige Varianten des Covid-19-Virus ist. Die VLP-Impfstofftechnologie von Oravax ist für die Herstellung hochgradig skalierbar und lässt sich für die logistische Verteilung in großem Maßstab leicht übertragen, da keine Lagerung unter dem Gefrierpunkt erforderlich ist.

Oravax Medical Inc. wurde 2021 von Oramed Pharmaceuticals Inc., dem größten Anteilseigner von Oravax, zusammen mit Premas Biotech, MyMD Pharmaceuticals und einigen anderen Anteilseignern mit dem Ziel gegründet, einen oralen Covid-19-Impfstoff auf den Markt zu bringen. Oravax kombiniert die von Premas Biotech erworbene hochmoderne Impfstofftechnologie mit der proprietären oralen POD™-Technologie von Oramed Pharmaceuticals.

Oramed Pharmaceuticals (Nasdaq/TASE: ORMP) ist ein Pionier der Plattformtechnologie auf dem Gebiet der oralen Verabreichung von Arzneimitteln, die derzeit durch Injektion verabreicht werden. Oramed wurde 2006 gegründet und verfügt über Niederlassungen in den USA und Israel. Das Unternehmen hat eine neuartige Technologie zur oralen Verabreichung von Proteinen (POD™) entwickelt. Oramed strebt an, die Behandlung von Diabetes durch seinen firmeneigenen Hauptkandidaten zu verändern, ORMD-0801, der in zwei zulassungsrelevanten Phase-III-Studien untersucht wird und das Potenzial hat, die erste kommerzielle orale Insulinkapsel für die Behandlung von Diabetes zu werden. Darüber hinaus entwickelt Oramed ein orales GLP-1-Analogon (Glucagon-like peptide-1) in Kapselform (ORMD-0901).

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Wir verwenden beispielsweise zukunftsgerichtete Aussagen, wenn wir die mögliche Entwicklung und den Zeitplan eines oralen COVID-19-Impfstoffs, das Tempo von Studien und Versuchen für einen solchen oralen Impfstoff und die potenzielle Wirksamkeit, Sicherheit, Skalierbarkeit und andere Vorteile des Impfstoffs, den Wert potenzieller künftiger Bestellungen eines solchen oralen Impfstoffs, den Beitrag von Tan Thanh Holdings zur klinischen Entwicklung und behördlichen Zulassung eines solchen oralen Impfstoffs, das erwartete Wachstum der pharmazeutischen Industrie in der ASEAN-Region oder das Potenzial von ORMD-0801, die erste kommerzielle orale Insulinkapsel zur Behandlung von Diabetes zu sein, diskutieren. Darüber hinaus garantieren historische Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung und klinischer Studien nicht, dass die Schlussfolgerungen künftiger Forschungen oder Studien identisch oder sogar ähnlich ausfallen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen ausschließlich auf den aktuellen Erwartungen des Managements von Oramed und unterliegen einer Reihe von Faktoren und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Dazu gehören Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf den Fortschritt, den Zeitplan, die Kosten und die Ergebnisse klinischer Studien und Produktentwicklungsprogramme, Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Erlangung der behördlichen Zulassung oder des Patentschutzes für unsere Produktkandidaten, der Wettbewerb durch andere Pharma- oder Biotechnologieunternehmen und unsere Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu erhalten, die für die Durchführung unserer Forschungs-, Entwicklungs- und Vermarktungsaktivitäten erforderlich sind. Darüber hinaus können unter anderem die folgenden Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen: Änderungen der Technologie und der Marktanforderungen; Verzögerungen oder Hindernisse beim Start unserer klinischen Studien; Änderungen der Gesetzgebung; Unfähigkeit, rechtzeitig neue Technologien, Produkte und Anwendungen zu entwickeln und einzuführen; fehlende Validierung unserer Technologie bei weiteren Fortschritten und fehlende Akzeptanz unserer Methoden in der wissenschaftlichen Gemeinschaft; Unfähigkeit, wichtige Mitarbeiter, deren Wissen für die Entwicklung unserer Produkte wesentlich ist, zu halten oder zu gewinnen; unvorhergesehene wissenschaftliche Schwierigkeiten, die sich im Zusammenhang mit unserem Verfahren ergeben können; höhere Kosten für das Endprodukt als erwartet; Verlust von Marktanteilen und Preisdruck durch den Wettbewerb; Laborergebnisse, die sich nicht in gleich gute Ergebnisse in realen Umgebungen umsetzen lassen; unsere Patente könnten nicht ausreichen; und schließlich, dass Produkte den Empfängern schaden könnten, was alles dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen von Oramed wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Sofern nicht anderweitig gesetzlich vorgeschrieben, ist Pluristem nicht verpflichtet, Revisionen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Für eine detailliertere Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, die Oramed betreffen, wird auf die Berichte von Oramed verwiesen, die von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden.

