SOLIDpower GmbH

Solidpower und GC-Gruppe schließen Kooperation - Flächendeckender Roll Out des Bluegen über das Filialnetz des Fachgroßhändlers

Bild-Infos

Download

Heinsberg (ots)

Fachgroßhändler GC-GRUPPE nimmt Solidpower Brennstoffzellen im Produktportfolio auf und setzt damit seinen Kurs im Einsatz erneuerbarer Energiesysteme fort. Mit Bluegen Brennstoffzellen lässt sich hoch-effiziente und klimafreundliche Energie dezentral und autonom herstellen. Mit einem Roll Out bei über 100 Fachgroßhändlern an mehr als 850 Standorten gelingt Solidpower in Zusammenarbeit mit der GC-Gruppe ein weiterer Meilenstein im Vertrieb der innovativen Brennstoffzellen Bluegen. Nur mit zukunftsfähigen Lösungen lassen sich die Klimaziele erreichen: "Wir sehen uns hier ganz klar in der Verantwortung unseren Kunden emissionsarme Energiesysteme anzubieten und so die Erreichung der Klimaziele zu unterstützen" betont Jörn Hedtke - Verkaufsleitung Heizung der GC-Gruppe. Gerade im Gebäudebereich müssen CO2 Emissionen reduziert werden. Mit der smarten Brennstoffzellentechnologie von Solidpower ist das schon heute möglich: "Wir haben jüngst das größte Werk für die Produktion von Brennstoffzellen Stacks eröffnet, um den steigenden Bedarf an CO2-reduzierter Stromproduktion decken zu können" bestätigt Matthias G. Adler, CSO der Solidpower Gruppe, "wir freuen uns einen so starken Vertriebspartner wie die GC-Gruppe an unserer Seite zu haben, um den Bluegen flächendeckend in Deutschland verfügbar zu machen". Als Zusammenschluss regional verwurzelter, mittelständischer Familienunternehmen ist die GC-GRUPPE unangefochtener Branchenführer. Das Unternehmen blickt mittlerweile auf eine rund hundertjährige Geschichte zurück und bietet damals wie heute einheitlichen und verlässlichen Service für seine Kunden und Geschäftspartner. Mittlerweile - mit 15 internationalen Standorten - sogar über die Landesgrenzen hinaus. "Der Bluegen kann etwa vorhandene Solarpanels, die eben nicht rund um die Uhr Strom liefern, wunderbar ergänzen, da er dauerhaft Strom erzeugt. Das ist ein weiterer, sehr erfreulicher Schritt in Richtung autonomer Stromversorgung, den wir unseren Kunden durch die Zusammenarbeit mit Solidpower nun anbieten können," Jörn Hedtke - Verkaufsleitung Heizung der GC-Gruppe. "Solidpower verfügt mit dem Brennstoffzellen-System Bluegen BG-15 über ein hochmodernes System in Form eines "Mikrokraftwerkes" mit einer elektrischen Leistung von bis zu 1,5 kW. Ein einzelnes Brennstoffzellen-System kann bis zu 13.000 kWh Strom im Jahr produzieren. Neben der hocheffizienten Stromproduktion wird durch die Nutzung der verbleibenden Wärme ein Gesamtwirkungsgrad von bis zu 90 % erreicht", so Matthias G. Adler, CSO der Solidpower Gruppe. Dadurch - sowie durch die Möglichkeit mehrere Bluegen BG-15 parallel zu betreiben - ist das Produkt ideal für Einfamilienhäuser mit einem etwas höheren Stromverbrauch sowie für Gewerbekunden aus unterschiedlichen Bereichen geeignet. Ein Bluegen BG-15 ist unkompliziert in der Installation, nicht größer als ein handelsüblicher Kühlschrank und zudem verschleißarm. Einfach mit dem Gasanschluss verknüpft steht er über Jahre leise und zuverlässig im Keller und spart seinen Nutzern Stunde um Stunde bares Geld: Durch eine höchst attraktive Förderung ist der Bluegen BG-15 eine schon heute überaus sinnvolle Investition in die Zukunft und rechnet sich innerhalb weniger Jahre. Übrigens: Auch für E-Auto-Freunde ist das System sinnvoll. Der eigene Wagen lässt sich mit der Energie, die der Bluegen liefert, über Nacht problemlos Zuhause aufladen. Informationen zu unseren Produkten und Neuheiten finden Sie hier: Brennstoffzelle zum Strom selbst erzeugen - SOLIDpower SOLIDpower SOLIDpower GmbH Tel.: +49 (0)2452 860 7150 E-Mail: bluegen@solidpower.com Website: www.solidpower.com Über Solidpower: SOLIDpower ist ein weltweit führendes Unternehmen in der SOFC-Brennstoffzellen-Technologie (Solid Oxide Fuel Cell). Im Bereich der Erzeugung von Strom und Wärme weisen die Produkte den weltweit höchsten Wirkungsgrad in ihrer Klasse auf. Dies ist das Ergebnis einer über 20-jährigen Entwicklung an den Standorten in Italien, Deutschland, der Schweiz und Australien. Die Produkte werden in Europas größtem und modernstem Werk zur Herstellung von Brennstoffzellen hergestellt. Sie arbeiten zuverlässig und tragen zum zunehmenden Bedarf an dezentraler grüner Energie bei. Tausende zufriedene Kunden sind der Beweis für die Qualität dieser innovativen Technologie, die zukunftsorientierten Strom und Wärme erzeugt. Technologie In einer Brennstoffzelle wird durch eine elektrochemische Reaktion Elektrizität erzeugt. Da keine Verbrennung und keine mechanische Bewegung stattfinden, ist das Brennstoffzellensystem sauber, verschleißarm, hocheffizient, zuverlässig und leise. Brennstoffzellen produzieren kontinuierlich Strom, solange ein Brennstoff bereitgestellt wird, und müssen nicht wie Batterien regelmäßig aufgeladen werden, um einen 24-Stunden-Betrieb zu gewährleisten. Eine Festoxid-Brennstoffzelle (SOFC) von SOLIDpower kann mit einer Vielzahl von Brennstoffen wie Erdgas, Wasserstoff, Propan / Butan-Gemischen (LPG), Ammoniak, Biogas und Synthesegas betrieben werden. Eine Brennstoffzelle besteht aus einer Anode, einer Kathode und einer Elektrolytmembran dazwischen. Die Kathode wird mit Luft gespeist, die Anode mit Wasserstoff aus dem Brennstoff. Durch das Leiten von Luft durch die Kathode wird der Sauerstoff aus der Luft unter Verwendung von Elektronen, die von einem externen Stromkreis kommen, zu Sauerstoff-Ionen reduziert. Das Sauerstoff-Ion diffundiert durch den Elektrolyten und reagiert mit dem Wasserstoff an der Anode unter Bildung von Wasser und Elektronen. Die Elektronen fließen durch den externen Stromkreis, erzeugen Strom und stehen für die Reaktion an der Kathode zur Verfügung. Über GC-Gruppe: Die GC-Gruppe ist ein Zusammenschluss von mehr als 100 inhabergeführten Familienunternehmen, die als Großhändler mit Sanitär, Heizung, Klima/Lüftung, Elektro, Dachtechnik, Installation, Tiefbau und Industrietechnik die gesamte Palette der Haustechnik abdecken. Etwa 15.000 Mitarbeiter an mehr als 300 Vertriebsstandorten und in über 850 ABEXen bundesweit machen die GC-Gruppe in diesem Bereich zum führenden Großhändler im deutschsprachigen Raum. Die GC-Gruppe ist darüber hinaus in weiteren 16 Ländern vertreten. Konsequent dem dreistufigen Vertriebsweg verpflichtet steht der professionelle Fachhandwerker als ausschließlicher Kunde im Zentrum aller Vertriebsaktivitäten. GC-GRUPPE - Der Großhandel für SHK

Original-Content von: SOLIDpower GmbH, übermittelt durch news aktuell