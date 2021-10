PSI Services LLC

PSI Talent Management erwirbt die OPRA Psychology Group

OPRA Psychology Group stärkt die Präsenz der PSI in der APAC-Region und erweitert die globale Präsenz der PSI sowie das Team von E/A-Psychologen und Experten für Talentmanagement

Der Geschäftsbereich Talentmanagement der PSI stärkt seine Führungsposition auf dem globalen Markt für Talentlösungen mit der Übernahme der OPRA Psychology Group, einem Spezialistenteam von Wirtschaftspsychologen und HR-Experten mit Sitz in Australien, Neuseeland und Singapur.

Das OPRA-Team bringt starke Führungsqualitäten und Fachwissen im Bereich der Talentbewertung und -entwicklung mit. Mit einer soliden Präsenz in APAC erweitert OPRA das Wachstum der PSI in diesen Schlüsselregionen, ergänzt die bestehenden PSI-Teams in Australien und Singapur und erschließt eine interessante neue Präsenz in Neuseeland.

OPRA wurde 1997 gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, ergebnisorientierte Lösungen anzubieten, die langfristig positive Auswirkungen haben. Dies wird durch die Verbindung von aktueller Forschung und praktischer Anwendung erreicht. OPRA hat sich in vielen Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors bewährt und inspiriert seit 24 Jahren Einzelpersonen und Organisationen, das Beste aus sich herauszuholen.

"Wir freuen uns darauf, nicht nur die Beratungs- und Technologielösungen, die wir unseren Kunden anbieten, zu erweitern, sondern auch in der Lage zu sein, dies auf einer wachsenden geografischen Ebene in den wichtigsten APAC-Regionen zu tun", sagte Peter Celeste, Präsident von Global Talent Management. "Das Team von OPRA teilt unsere Leidenschaft für Wissenschaft und innovative Technologie, und wir freuen uns sehr, das OPRA-Team bei PSI begrüßen zu dürfen."

Paul Englert, Managing Director bei OPRA, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass wir dem PSI-Team beitreten können. OPRA hat sich von bescheidenen Wurzeln in Neuseeland zu einer im gesamten asiatisch-pazifischen Raum anerkannten Marke entwickelt. Unsere gemeinsamen Werte und unser Engagement, die Arbeitswelt positiv zu beeinflussen, machen diese Übernahme durch PSI zum perfekten nächsten Schritt für das Unternehmen, unser Team und vor allem für unsere Kunden."

Informationen zu PSI Talent Management

Wir sind die Experten für Talente. Wir sind Psychologen, Datenwissenschaftler und Personalberater, die weltweit Talente prüfen, auswählen, entwickeln und einstellen. Mit Psychologie als Grundlage und Technologie als Mittel ermöglichen wir es Ihnen, datengesteuerte Personal-Entscheidungen zu treffen.

Informationen zur OPRA

OPRA ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen für Arbeits- und Organisationspsychologie, das im gesamten asiatisch-pazifischen Raum tätig ist. Mit acht Niederlassungen, einem Team von Psychologen sowie Lern- und Entwicklungsspezialisten und einem umfassenden Angebot an Produktlösungen ist OPRA in der Region einzigartig positioniert, um Unternehmen dabei zu helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen. Es geht um die Förderung von Spitzenleistungen im Unternehmen und von Spitzenleistungen bei den Menschen.

