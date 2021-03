PSI Services LLC

PSI-Geschäftsbereich Talent Management startet mit strategischen Akquisitionen ins Jahr 2021

Glendale, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Kontinuierliches internationales Wachstum treibt die globale Strategie voran und bietet einen erweiterten Mehrwert für Kunden

Der Geschäftsbereich Talentmanagement bei PSI setzt seinen Weg zu einem globalen Unternehmen für Talentlösungen mit der Expansion in strategische Märkte fort. Heute gibt PSI die Übernahme von Human Scope (Hongkong/Großchina) und Ottmann Global Partners (Deutschland) sowie die Umwandlung von Caliper Singapur, Caliper Australien und Caliper Kanada in hundertprozentige Tochtergesellschaften bekannt.

Mit der Investition in diese internationalen Märkte erweitert PSI sein Portfolio um wichtige Lösungen für das Talentmanagement sowie die Beurteilung und Entwicklung von Talenten und baut seine Reichweite in strategischen Regionen aus. Diese Akquisitionen stärken und vertiefen die bestehenden PSI-Teams und bringen erfahrene Führungskräfte ein, um das globale Wachstum voranzutreiben.

Human Scope bringt bei PSI seinen guten Ruf ein, hochwertige organisationspsychologische Anwendungen in Kombination mit einem pragmatischen, kundenorientierten Ansatz zu liefern. Human Scope erbringt derzeit Dienstleistungen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Europa und in den USA.

Ottmann Global Partners, dessen Dienstleistungen Leadership Assessment, Executive Coaching, Organisationsentwicklung und Change-Management Consulting umfassen, bringt erfahrene Berater und eine Erfolgsbilanz von erfolgreichen Ergebnissen zu PSI. Diese Akquisition erweitert die Präsenz von PSI in Europa und darüber hinaus.

Nach der Akquisition von Caliper im Jahr 2019 hat PSI die Übernahme von drei internationalen Caliper-Partnerorganisationen im Gemeinschaftsbesitz abgeschlossen. Ab Januar 2021 wurden Caliper Australia, Caliper Singapore und Caliper Canada zu 100 % von PSI übernommen. Diese Akquisitionen bringen PSI eine starke Führungsposition und eine größere Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika.

"Alle fünf Akquisitionen unterstützen unsere Ziele, die Expansion in Schlüsselmärkte auf der ganzen Welt fortzusetzen und den wachsenden Experten- und Lösungspool der PSI zu ergänzen", kommentiert Peter Celeste, Präsident von Global Talent Management. "Wir freuen uns, die Organisation weltweit weiter auszubauen und gleichzeitig unsere Expertise in der Talentbeurteilung und -entwicklung zu erweitern, eine breitere Kundenbasis zu erreichen und unseren Kunden zu ermöglichen, noch größeren Nutzen aus unseren zusätzlichen Fähigkeiten zu ziehen."

Die Kunden können sich auf den kundenzentrierten Ansatz dieser Organisationen freuen, der ein zentrales Antriebsprinzip der PSI ergänzt: Menschen und Organisationen dabei zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten.

Informationen zu PSI

Wir sind Talentexperten. Wir sind Psychologen, Datenwissenschaftler und Personalberater, die weltweit Talente prüfen, auswählen, entwickeln und engagieren. Mit Psychologie im Herzen und Technologie an den Fingerspitzen ermöglichen wir Ihnen, datengesteuerte Personalentscheidungen zu treffen. Mit jährlich über 30 Millionen Bewertungen in mehr als 50 Sprachen verbessern wir die Arbeit überall und jederzeit. Erschließen Sie das Potenzial von Talenten. Verwirklichen Sie Ihr Ziel.

