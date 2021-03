Signiant Inc.

Signiant erwirbt Lesspain Software zur Erweiterung der SDCX SaaS-Plattform

Lexington, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Signiant Inc. gab heute die Übernahme von Lesspain Software bekannt, einem deutschen Anbieter von eingebetteter Medienverarbeitungssoftware und der Desktop-Anwendung Kyno. Das Talent und die Technologie von Lesspain werden genutzt, um die Funktionalität der marktführenden Software Defined Content Exchange (SDCX) SaaS-Plattform von Signiant zu erweitern und leistungsstarke Tools für die Interaktion mit Medienbeständen hinzuzufügen. Mit fast einer Million Nutzern weltweit verbindet die Plattform mehr als 50.000 Medien- und Unterhaltungsunternehmen aller Größenordnungen.

Margaret Craig, CEO von Signiant, verweist in ihrem Kommentar auf die Einzigartigkeit des Akquisitionsansatzes des Unternehmens. "Es gibt mehrere Konsolidierer im Bereich der Medientechnologie, die sich darauf konzentrieren, die Umsätze von älteren Hardware- und Softwareunternehmen zusammenzufassen. Wir sind nicht darauf aus, diese Art von Roll-up-Modell zu replizieren. Stattdessen verfolgt Signiant eine echte Plattformstrategie, indem es auf Softwareunternehmen mit komplementären Funktionen abzielt, die in Cloud-native SaaS umgewandelt werden können. Wir betreiben die branchenweit führende SaaS-Plattform in großem Maßstab und haben eine SaaS-zentrierte Betriebsinfrastruktur in allen Funktionsbereichen des Unternehmens aufgebaut. Durch angrenzende Akquisitionen können diese Investitionen nun genutzt werden, um die medienzentrierten Funktionen zu liefern, nach denen unsere Kunden so sehr verlangen? und das alles auf einer einheitlichen Software-Plattform."

Seit langem in der M&E-Industrie für die geschäftskritische Übertragung großer Dateien etabliert, hat sich die Rolle von Signiant im Bereich der Medientechnologie in den letzten Jahren stark erweitert. In der heutigen Hybrid-Cloud- und Multi-Cloud-Welt stellt die SDCX-Plattform das Bindeglied zwischen global verteilten Content-Repositories ? sowohl innerhalb als auch zwischen Medienunternehmen jeder Größe dar. Neben der Bereitstellung eines schnellen und sicheren Zugriffs auf Medienbestände unabhängig von Speichertyp und -ort geht es dabei zunehmend um die Verwaltung von Informationen über die Bestände.

Ian Hamilton, CTO von Signiant, merkt an: "Kunden erwarten von Signiant, dass sie die Organisation, das Auffinden und die Interaktion mit ihren Medienbeständen auf verschiedene Weise erleichtern. Diese Fähigkeiten erfordern eine Bereicherung der Metadaten und des Proxy-Frameworks unserer Plattform, Bereiche, zu denen das Lesspain-Team sowohl Fähigkeiten als auch Code beitragen wird. Ich freue mich darauf, sie in unserer Produktgruppe willkommen zu heißen, um die Bereitstellung dieser Erweiterungen zu beschleunigen."

Kernmitglieder des Lesspain-Teams werden in Deutschland bleiben, wo Signiant plant, seine Entwicklungsorganisation auszubauen. Laut Robert Krüger von Lesspain war die Entscheidung, die Kräfte mit Signiant zu bündeln, klar. "Wir freuen uns über die Möglichkeit, Teil eines innovativen, kundenorientierten Unternehmens zu werden, das sich in der Medienbranche engagiert. Unsere tiefgreifende Erfahrung mit der Verarbeitung und Verwaltung von Inhalten wird einen wichtigen Beitrag leisten, wenn das Unternehmen die Vision der SDCX-Plattform über den Dateitransfer hinaus weiterentwickelt."

Information zu Signiant:

Die Unternehmenssoftware von Signiant bietet Menschen und Systemen einen schnellen, zuverlässigen und sicheren globalen Zugriff auf wertvolle Medienbestände? unabhängig von Speichertyp und -ort. Unsere Cloud-native Software Defined Content Exchange (SDCX) SaaS-Plattform verankert den Medientechnologie-Stack der nächsten Generation und optimiert den Content-Flow innerhalb und zwischen mehr als 50.000 Medienunternehmen jeder Größe. Von der Erstellung bis zur Verteilung von Inhalten spielt Signiant eine entscheidende Rolle bei dateibasierten Workflows und Cloud-Upload/Download in der gesamten Medienlieferkette. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.signiant.com.

