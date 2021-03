Digital Workforce

Digital Workforce wird von unabhängigem Forschungsunternehmen als führend im Midsize RPA Services Report genannt

Helsinki (ots/PRNewswire)

- Digital Workforce wird von dem unabhängigen Forschungsunternehmen bewertet.

Der Anbieter von intelligenten Automatisierungsdienstleistungen, Digital Workforce, wird als führend eingestuft in Forrester Wave(TM): Midsize RPA Services, (Q1 2021), eine detaillierte Analyse der 12 bedeutendsten Serviceanbieter in diesem Marktsegment.

Das weltweit führende Marktforschungsunternehmen bewertete die Anbieter anhand von 21 Kriterien in den drei Kategorien aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz und kürte Digital Workforce zum bestplatzierten Anbieter in der Kategorie Strategie.

Das Unternehmen gehört zu den Anbietern, die in den Kriterien Vision, Innovations-Roadmap und Geschäftsmodell die höchsten Bewertungen erhalten. Innerhalb der Kategorie "Current Offering" belegte Digital Workforce neben anderen Anbietern den ersten Platz bei den Kriterien "Service Methodologies and Frameworks" und "Public Digital Transformation Proof Points".

Mit einer Reihe von Cloud-basierten, nutzungsabhängigen Diensten für intelligente Automatisierung, einschließlich Robot as a Service (RaaS) und Roboshore (Kombination von RaaS mit On-Demand-Wartung), lobt der Bericht, dass Referenzkunden den "pragmatischen und umfassenden Ansatz von Digital Workforce bei der Implementierung von Automatisierung..."

In dem Bericht heißt es: "Digital Workforce beeindruckt mit starken Implementierungsfähigkeiten und anerkannten Schulungsleistungen, die es auch Kunden anbietet, die das Unternehmen nicht mit der Implementierung oder dem Support beauftragen. Referenzkunden loben den pragmatischen und umfassenden Ansatz bei der Automatisierungsimplementierung, der integrierte Dienstleistungen wie Schulung, Dokumentation und Run-Management beinhaltet. Für Kunden in Europa und Nordamerika ist DWF eine solide Option für RPA, die im Rahmen robuster As-a-Service-Modelle bereitgestellt wird."

Jukka Virkkunen, Partner, Mitbegründer von Digital Workforce, kommentiert die Ergebnisse: "Es ist fantastisch, in dieser Forrester Wave(TM)-Bewertung des Marktes als führend anerkannt zu werden, da immer mehr Unternehmen das Potenzial von Robotic Process Automation zur Unterstützung ihrer Zukunft erkennen. Wir glauben, dass sich unser Angebot durch seine Cloud-basierten Modelle, laufende 24/7-Wartung, Support- und Service-Optionen und eine flexible Preisstrategie auszeichnet, die es den Kunden ermöglicht, die Nutzung unserer Services je nach Bedarf zu skalieren."

Digital Workforce wurde 2015 in Finnland gegründet und ist heute das größte reinrassige Unternehmen für intelligente Automatisierungsdienste in Europa, während es seine Präsenz in den Vereinigten Staaten exponentiell ausbaut.

Weltweit beauftragen über 200 globale Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen Digital Workforce, um sie auf ihrem Weg zur intelligenten Automatisierung zu unterstützen. Sein neuestes Angebot - Roboshore, das Kunden Pay-per-Use-Digital-Worker aus einer branchenführenden Multi-Technologie-RPA-Cloud zur Verfügung stellt, wurde bereits von Dutzenden großer Unternehmen, darunter Nasdaq, übernommen.

Original-Content von: Digital Workforce, übermittelt durch news aktuell