MEXACARE GmbH besteht IVD-Hersteller-Audit ohne Abweichungen

MEXACARE GmbH hat den erneuten mehrtägigen IVD-Hersteller-Audit der benannten Stelle ohne Abweichungen gemeistert

MEXACARE stellte im diesjährigen mehrtägigen Audit erneut unter Beweis, dass sich Qualität, Professionalität und die Produktion in Deutschland auszahlt.

Die hochsensiblen Entwicklungs- und Produktionsprozesse, die strengen qualitativen Zulassungsregularien, sowie die unternehmerische Verantwortung des deutschen Diagnostika-Unternehmens wurden von der unabhängigen Zulassungsstelle genauestens überprüft und das Audit wurde ohne jegliche Abweichungen erfolgreich bestanden.

Trotz einer extremen Wachstumsphase im Jahr 2021 wurden somit alle Zulassungsanforderungen erfüllt, um die gleichbleibende und hohe Qualität, als deutscher Hersteller von Schnell-Diagnostika, zu gewähren.

Die regulatorischen Hürden für IVDD Direktive (IVDR) werden im Jahr 2022 verschärft, daher hat MEXACARE GmbH bereits im Jahr 2021 bewiesen, für die weiteren strengeren Regeln gewappnet zu sein.

"MEXACARE GmbH unterliegt regelmäßigen Kontrollen ihres Qualitätsmanagementsystems, das nach DIN-ISO 13485:2016 zertifiziert ist. Im Rahmen der jährlichen Überprüfung durch unseren Zertifizierter MDC haben wir das Überwachungsaudit 2021 ohne jegliche Abweichungen, zu den in den Normen geforderten Anforderungen, erfolgreich abgeschlossen. Damit ist MEXACARE GmbH sehr gut für die bevorstehenden Änderungen an der neuen IVD-Richtlinie gerüstet", so Lutz Rothe, Geschäftsführer der MEXACARE GmbH.

Ab 2022 müssen ca. 90 % aller Diagnostika und Schnelltests von der benannten Stelle unter neuen, strengeren Verfahren zugelassen werden.

Hier wird sich schnell herauskristallisieren, welche Unternehmen nachhaltig und vor allem qualitativ, sowie regulatorisch den deutschen und europäischen Markt bedienen können und werden.

Personell hat die MEXACARE GmbH ebenfalls in 3 weitere hoch qualifizierte Mitarbeiter im regulatorischen Bereich investiert und ist somit noch professioneller aufgestellt, um die gesteigerten Anforderungen des regulatorischen Zulassungsprozesses zu bewältigen.

"Jeder einzelne interne und externe Prozess wurde auf "Herz und Nieren" überprüft und selbst eine geringfügige Nebenabweichung kann gravierende Folgen für den weiteren Bestand und die Entwicklung des Unternehmens bedeuten. Wir sind als deutscher Hersteller besonders stolz, dass uns die unabhängige Überprüfungs- und Zulassungsbehörde ohne eine einzige Abweichung zertifiziert hat und wir unseren Kunden und Geschäftspartnern die geschätzte Qualität auch durch unabhängige Audits unter Beweis stellen", so Knut Butzinger, Vorstand der MEXACARE GmbH.

Das mehrtägige DIN ISO 13485:20216 Audit beinhaltet unter anderem die detaillierte und genauste Überprüfung der Produktentwicklungen, der Herstellungsprozesse, der Zertifizierungen, die Überprüfung der klinischen Studien und Risikoanalysen, bis hin zur detaillierten Prüfung der mit Dienstleistern und Vertriebspartnern geschlossenen Verträge.

Speziell nach den beiden erteilten CE-Zertifizierungen - für den MEXACARE Antigen Heimtest und den MEXACARE Antikörper Heimtest - wurden die Nachweise über die Leistungsdaten, Sensitivität, Spezifität, Entwicklungsdaten und Zulassungsdaten derer, erneut genauestens überwacht und erfolgreich auditiert.

MEXACARE GmbH ist der einzige deutsche und europäische Hersteller, der von der Zulassungsbehörde die volle CE-Zertifizierung für einen COVID-19 Antigen Heimtest und einen COVID-19 Antikörper Heimtest erhalten hat.

Nachdem viele zum Teil sehr schlecht validierte Tests unter der vergleichsweise einfachen BfArM Sonderzulassung für befristete Zeit vermarktet werden konnten, gibt es derzeit nur 3 deutsche Firmen mit einer vollen CE Zertifizierung für einen Antigen Heimtest.

MEXACARE GmbH sieht daher sehr große Chancen, sich in den nächsten Jahren auf dem stringent konsolidierenden Markt behaupten zu können, insbesondere auch weil die ausschreibenden Vergabestellen ab sofort ein CE-Zeichen für Heimtests voraussetzen.

Über MEXACARE:

Die Ursprünge der MEXACARE GmbH gehen bis ins Jahr 1984 zurück und so kann das Unternehmen auf eine Firmengeschichte von über 35 Jahren als deutscher Diagnostika-Hersteller zurückblicken.

MEXACARE GmbH befindet sich auf raschem Expansionskurs und arbeitet derzeit am Standort Heidelberg mit einem Team von etwa 75 Mitarbeiter*innen und 20 Senior Key-Account-Executives.

Die Kapazitäten und der Fulfillment-Prozess werden durch 6 weitere Standorte in Deutschland ergänzt und gesichert.

MEXACARE GmbH beliefert Schnelltestzentren mit qualitativ hochwertigen Tests und betreibt eigene Testzentren unter dem Markennamen "MEXACARE Schnelltestzentrum GmbH".

Das Team der Firmengruppe verfügt über lange Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung, Zulassung und dem internationalen Vertrieb von Schnelltests und Rohstoffen, die für die Diagnostik-Industrie systemrelevant sind.

MEXACARE GmbH legt großen Wert darauf, den verlässlichen Lieferservice und die Qualität der Produkte der Vorgänger-Firmen aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln.

Das Unternehmen ist nach der neusten - DIN EN ISO 13485 - Norm zertifiziert und die Qualitätsmarke MEXACARE ist Entwickler, Hersteller und Distributor von eigenen hochwertigen Schnelltests und weiteren medizinischen Produkten.

MEXACARE GmbH ist ebenfalls Produzent von White-Label-Lösungen für namhafte Pharma- und OTC-Unternehmen sowie renommierte Drogeriemarktketten.

