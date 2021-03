ThunderSoft

ThunderSoft und Human Horizons kündigen ein Joint Venture zur Entwicklung eines SOA-Frameworks für vernetzte Fahrzeuge an

Shanghai (ots/PRNewswire)

ThunderSoft (SZ:300496), der weltweit führende Anbieter von Betriebssystemprodukten und -technologien, hat vor kurzem eine Vereinbarung mit Human Horizons getroffen, um ein neues Joint Venture zu gründen, das sich auf die Entwicklung von SOA-Frameworks für vernetzte Fahrzeuge der nächsten Generation konzentrieren wird.

Das neue Joint Venture wird von ThunderSoft betrieben. Es wird die fortschrittlichen Betriebssystemtechnologien von ThunderSoft sowie das herausragende Designkonzept und die ee-Architektur von Human Horizons nutzen, um Middleware zu erforschen und zu entwickeln, die in verschiedenen Modulen von vernetzten Fahrzeugen laufen kann, einschließlich Chassis, VDCM (Vehicle Dynamic Control Module), BDCM (Body Dynamic Control Module), IDCM (Intelligent Dynamic Control Module) und ADCM (Autonomous Dynamic Control Module). Darüber hinaus wird das Unternehmen auch Software-Entwicklungswerkzeuge und Beratungsdienstleistungen für Automobilhersteller sowie für Unternehmen im Bereich Autoteile auf der ganzen Welt anbieten. Das erste produzierte Modell, das das SOA-Framework des Joint Ventures nutzt, wird HiPhi X heißen. Und es wird im Mai in China auf den Markt kommen.

"Die Gründung des neuen Joint Ventures ist für ThunderSoft ein weiterer Schritt in Richtung eines besseren Enabler für unsere Industriepartner. Es wird auch unsere Innovationen in den Bereichen vernetzte Straßen und Fahrzeuge, autonomes Fahren und E-Cockpit beschleunigen, um unsere industrielle Führung zu stärken", sagte Hongfei Zhao, Chairman und CEO von ThunderSoft. "Es ist ein weiterer Erfolg von ThunderSoft in Sachen ökologische Fusion und Innovation."

"Die Zusammenarbeit zwischen Human Horizons und ThunderSoft wird die laufende Entwicklung in der Automobilindustrie anführen, die industrielle Struktur neugestalten und mehr Partnern helfen, überlegen zu sein", sagte Lei Ding, Chairman und CEO von Human Horizons HiPhi.

Informationen zu ThunderSoft

ThunderSoft ist ein Anbieter von Betriebssystemtechnologien, überlegenen Produkten und Lösungen, Experte für Mobile, IoT, Automotive und Enterprise. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Peking und ist an der Shenzhen Stock Exchange (SZ: 300496). Es hat starke Partnerschaften mit den weltweit führenden Technologieunternehmen, einschließlich Halbleitern, Komponenten, Endgeräten, Software und Internetanbietern sowie Mobilfunkanbietern aufgebaut, was dem Unternehmen einen einzigartigen vertikalen Integrationsvorteil bei der Entwicklung hochwertiger intelligenter Geräte verschafft. ThunderSoft hat mehr als 30 F&E-Zentren und Niederlassungen in China und eine weltweite Präsenz in Deutschland, Finnland, Bulgarien, Japan, Südkorea, Indien, Malaysia, Singapur, Kanada und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.thundersoft.com.

Informationen zu HiPhi

HiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. HiPhi X ist ein Elektrofahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybridkonstruktion und nachhaltigen pflanzlichen Ledern und recycelbaren Materialien, die den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons unterstreichen.

HiPhi X hat eine neue Generation intelligenter, vollelektrischer Fahrzeuge der nächsten Generation definiert und eröffnet mit dem innovativen Luxus-Technologie-Erlebnis "TECHLUXE®" von Human Horizons grenzenlose Möglichkeiten für den Transport in der Zukunft. Der innovative, entwicklungsfähige Super-SUV ist als bahnbrechendes Produkt positioniert, das die Ära der intelligenten Elektroautos neu definiert und weltweit erste Technologien in einer Vielzahl von Bereichen - von Sicherheit und Design über autonomes Fahren bis hin zu adaptivem Lernen - aufweist.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1453466/1.jpg

