Converge Technology Solutions Corp. übernimmt Newcomp Analytics

Toronto und Gatineau, Québec (ots/PRNewswire)

Converge erweitert seinen Einfluss in Nordamerika über seine 34. Übernahme.

Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder „das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF,) ein Anbieter von softwaregestützten IT- und Cloud-Lösungen, freut sich, die Übernahme des kanadischen Unternehmens Newcomp Analytics bekannt zu geben, das sich auf die Unterstützung von Unternehmen bei Transformation und Wachstum in der digitalen Welt konzentriert.

Newcomp Analytics hat seinen Hauptsitz in Toronto, betreut Hunderte von Kunden in Kanada, den USA und der Karibik und unterstützt Unternehmen bei der Erstellung eines Plans für tiefgreifende Analysen und gibt Teams die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um Big-Data-Projekte selbstbewusst anzugehen. Newcomp Analytics hat bedeutende Aufträge bei Unternehmen in mehr als 15 Branchen ausgeführt, darunter Behörden, Banken, Bildungseinrichtungen, Unternehmen im Gesundheitswesen, im Bereich Finanzdienstleistungen, im Einzelhandel und im öffentlichen Sektor. Das Unternehmen bietet Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen sowie Managed Analytics und Analytic Bootcamps an. Das Lösungsangebot von Newcomp umfasst KI, maschinelles Lernen, Data Engineering, BI, Datenvisualisierung, Finanzplanung und -analyse sowie Cloud-Lösungen.

„Newcomp Analytics freut sich sehr über die Aufnahme in die Converge-Familie, da diese es uns ermöglicht, unser Fachwissen im Bereich der modernen Datenanalyse auf den globalen Markt zu bringen. Converges weitreichende Partnerschaften bei der Technologie und sein starker Kundenstamm bieten unserem Team die große Chance, unseren Weg als zuverlässiger Berater für Analytik bei Kunden aller Branchen fortzusetzen", so Michael Langton, Präsident von Newcomp Analytics.

„Converge freut sich, sein Portfolio und sein Angebot an moderner Analytik mit Newcomp Analytics erweitern zu können", so Greg Berard, Präsident und CEO von Converge in Nordamerika. „Newcomp Analytics ermöglicht es Converge, seinen Kunden noch besser dabei zu unterstützen, Datenorientiert zu agieren und ihre Daten noch besser zu analysieren und zu verstehen. Ihre technische Expertise und ihre jahrelange Erfahrung helfen uns dabei, unseren kanadischen Kunden einen Mehrwert zu bieten und unserem Unternehmen in den USA bei der Analytik mehr Breite und Tiefe zu verleihen."

Newcomp Analytics ist die vierunddreißigste Übernahme, die Converge oder ihre Tochtergesellschaften seit Oktober 2017 angekündigt haben. Zur Unternehmensfamilie von Converge gehören auch: Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. unter dem Namen Becker-Carroll; Key Information Systems, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; Solutions PCD, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD. Vicom Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; Accudata Systems, Inc.; Dasher Technologies, Inc.; ExactlyIT, Inc.; REDNET GmbH; Vicom Infinity, Inc.; Infinity Systems Software, Inc.; LPA Software Solutions, LLC; OPIN Digital, Inc; Paragon Development Systems, Inc. Visucom GmbH; 1CRM Systems Corp.; Interdynamix Systems; Creative Breakthroughs, Inc.; PC Specialists, Inc. d/b/a Technology Integration Group; GfdB, ImfB, und DEQSTER; und Notarius.

Über Newcomp Analytics

Newcomp Analytics hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und ist ein analytikorientiertes Unternehmen mit Fokus auf die Bereitstellung von speziell auf Unternehmensbedürfnisse angepassten Lösungen durch die Erstellung einer Analytik-Roadmap für einen langfristigen Erfolg. Mit hunderten von umgesetzten Projekten in mehr als 15 Branchen trägt Newcomp Analytics dazu bei, die Komplexität von Big Data zu reduzieren und gibt Unternehmen die Werkzeuge an die Hand, die sie benötigen, um Projekte selbstbewusst anzugehen. Die Dienstleistungen und Lösungen von Newcomp Analytics dienen Unternehmen als Fahrplan hin zur Datenorientierung und zu starken Analytikfähigkeiten.

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Der weltweite Lösungsansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud-Plattformen, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.

