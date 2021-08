Converge Technology Solutions Corp.

Converge Technology Solutions Corp. übernimmt REDNET AG

Die Übernahme der REDNET AG markiert den Beginn der zuvor angekündigten europäischen Expansion von Converge.

Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" oder "das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, freut sich bekannt zu geben, dass die Übernahme der REDNET AG, einem IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Mainz, Deutschland, abgeschlossen ist. REDNET ist die 21. von Converge getätigte Akquisition und die erste Übernahme des Unternehmens in Europa.

REDNET wurde 2004 gegründet und hat sich auf den Bildungs-, Gesundheits- und staatlichen/ öffentlichen Sektor spezialisiert. Für die Kunden wird umfassende Beratung, wirtschaftliche Planung, reibungslose Logistik und schneller Service angeboten. Die Organisation ist besonders stolz darauf, durch umfassende, qualitativ hochwertige Dienstleistungen und umfangreiches Know-how bei der Abwicklung großer Rollouts einen Mehrwert zu schaffen. Stark auf Umweltschutz und Nachhaltigkeitsinitiativen fokussiert, verfolgt REDNET einen ganzheitlichen 360-Grad-Ansatz, um IT-Lebenszyklen durch flexible Wartungskonzepte zu verlängern, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit.

"Wir freuen uns, die Übernahme der REDNET AG durch Converge bekannt zu geben", sagt Shaun Maine, CEO von Converge. "Die Aufnahme von REDNET ist von besonderer Bedeutung, da sie die offizielle Expansion von Converge nach Europa markiert und unsere Fähigkeit erheblich verbessern wird, Kunden weltweit zu bedienen. Von der Infrastruktur, über den Service bis hin zu Betrieb und Logistik, die starken Fähigkeiten und Angebote von REDNET für den öffentlichen Sektor werden sowohl die bestehenden Leistungen von Converge ergänzen, als auch unsere globale Präsenz stärken."

"Ich freue mich, mit Converge einen starken Partner an unserer Seite zu haben, mit dem wir gemeinsam die Erfolgsgeschichte REDNET deutschlandweit fortschreiben. Unser Angebot an Produkten und Dienstleistungen wird dadurch noch attraktiver. Als Unternehmensgruppe bieten wir unseren öffentlichen Kunden in Deutschland ein umfassendes Portfolio aus einer Hand", erläutert dazu Barbara Weitzel, CEO der REDNET AG.

Die REDNET AG ist die 21. Übernahme, die Converge seit Oktober 2017 abgeschlossen hat. Zur Unternehmensfamilie von Converge gehören außerdem Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. (operierend als Becker-Carroll); Key Information Systems, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC; Nordisk Systems, Inc. ; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; Solutions PCD, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; Accudata Systems, Inc.; Dasher Technologies, Inc.; und ExactlyIT, Inc. Im Juni 2021 gab Converge außerdem bekannt, dass es endgültige Vereinbarungen zur Übernahme von Vicom Infinity, Inc. und Infinity Systems Software, Inc. unterzeichnet hat.

Über REDNET

Ausführliche Beratung, wirtschaftliche Planung, reibungslose Logistik und schneller Service - REDNET berät als spezialisierter IT-Ausstatter seit vielen Jahren Behörden und Bildungseinrichtungen. Das Mainzer Unternehmen wird als zuverlässiger und kompetenter Partner geschätzt und hält wichtige Hardware-Rahmenverträge wie mit dem Landesamt für Daten und Information Rheinland-Pfalz (LDI), der hessischen ekom21 und der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Neben der langjährigen Erfahrung im Markt für öffentliche Auftraggeber, schätzen die Kunden der REDNET AG vor allem die umfassenden und qualitativ hochwertigen Dienstleistungen sowie das umfangreiche Know-how bei der Abwicklung großer Rollouts. Weitere Informationen finden Sie unter rednet.ag .

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Die regionalen Vertriebs- und Service-Organisationen von Converge liefern fortschrittliche Analyse-, Cloud- und Cybersicherheitslösungen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Lösungen wie Managed Services, digitaler Infrastruktur und Fachexpertise, über alle wichtigen IT-Hersteller hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com .

Forward-Looking Statements

