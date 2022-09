Blues Wireless

Blues Wireless startet globales Partnerprogramm zur Beschleunigung der Bereitstellung von IoT-Lösungen

Beverly, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Nehmen Sie an einem der solidesten Partnerprogramme im Bereich IoT teil und liefern Sie Edge-to-Cloud IoT-Lösungen mit 10-facher Geschwindigkeit und zu einer 10-fachen Kostenreduzierung.

Blues Wireless , die branchenprägende IoT-Edge-to-Cloud-Lösung, gab heute den offiziellen Start seines globalen Partnerschaftsprogramms bekannt. Im Rahmen dieses Programms haben Unternehmen Zugang zu vergünstigten Blues Wireless Produkten, Entwickler-Know-how und Support-Ressourcen, um Internet of Things (IoT)-Lösungen 10x kostengünstiger und schneller bereitzustellen. Das Programm ermöglicht es Lösungsintegratoren und Produktdesign-Beratungsunternehmen, schnell und einfach hoch skalierbare globale IoT-Lösungen zu liefern.

„Die meisten IoT-Projekte scheitern an der Komplexität, den Kosten und dem mangelnden Know-how. Mit der Edge-to-Cloud-Infrastruktur von Blues verwenden Entwickler eine sehr einfache API, um Sensor- und Steuerungsdaten an eine beliebige Cloud-Anwendung zu übertragen. Wir bieten diese zu den niedrigsten Kosten in der Branche mit einem innovativen Geschäftsmodell an, bei dem der weltweite Mobilfunk für 10 Jahre inbegriffen ist und der Datenverbrauch nach dem Wachstum bezahlt wird", sagte Mobeen Khan, COO bei Blues Wireless. „Wir laden Lösungsintegrationsunternehmen und Produktdesign-Beratungsfirmen ein, unserem globalen Partnerprogramm beizutreten, um nachhaltige, skalierbare IoT-Lösungen zu liefern."

Die wichtigsten Vorteile des Partnerprogramms sind:

Fachkundige Hilfe bei jedem Schritt: Durch unsere internen IoT-Experten, die auf alle Aspekte der Bereitstellung von IoT-Lösungen spezialisiert sind, können wir unseren Partnern in jeder Phase der Entwicklung und Bereitstellung Zugang zu Branchenführern bieten.

Durch unsere internen IoT-Experten, die auf alle Aspekte der Bereitstellung von IoT-Lösungen spezialisiert sind, können wir unseren Partnern in jeder Phase der Entwicklung und Bereitstellung Zugang zu Branchenführern bieten. Lieferung maßgeschneiderter Lösungen: Partner können jede MCU in den Edge-Geräten ihrer Kunden in jede Cloud-Anwendung integrieren.

Partner können jede MCU in den Edge-Geräten ihrer Kunden in jede Cloud-Anwendung integrieren. Technik auf Unternehmensebene : Blues Wireless ist ein Hyperscale-Infrastrukturanbieter, der sichere, globale Konnektivität für groß angelegte Implementierungen bietet. Sie können Ihre Kundenlösung vom ersten bis zum millionsten verbundenen Produkt und darüber hinaus skalieren.

: Blues Wireless ist ein Hyperscale-Infrastrukturanbieter, der sichere, globale Konnektivität für groß angelegte Implementierungen bietet. Sie können Ihre Kundenlösung vom ersten bis zum millionsten verbundenen Produkt und darüber hinaus skalieren. Verbesserter ROI des Projekts: Dank der verbrauchsabhängigen Preisgestaltung und der sofort einsatzbereiten Mobilfunkverbindung können die Partner mit einer 10-fachen Verkürzung der Projektlaufzeiten und einer Senkung der Lieferkosten für die Kunden rechnen.

Pulsar Labs, Inc., ein Technologieunternehmen, das die schlüsselfertige Entwicklung von IoT- und GNSS-Produkten anbietet, gehörte zu den ersten Lösungsanbietern, die eine Partnerschaft mit Blues Wireless eingegangen sind.

„Blues Wireless hat ein sehr attraktives Technologieangebot für unsere IoT-Unternehmenskunden", sagt Dan Wang, Inhaber von Pulsar Labs Inc. „Ihr Notecard-Produkt ist flexibel und einfach zu integrieren, extrem stromsparend und beinhaltet Mobilfunkdaten für 10 Jahre. In Zusammenarbeit mit Blues Wireless hat unser Team viele IoT-Produkte entwickelt und ausgeliefert, die vorher nicht möglich waren, wie z. B. einen GPS-Tracker mit 10 Jahren Batterielebensdauer und einen KI-gesteuerten IoT-Knoten mit Kamera und Sensoren."

Ein weiterer Partner von Blues Solutions ist TheoremOne. Sie sind seit über einem Jahrzehnt in der Bereitstellung von IoT- und vernetzten Produkten tätig und haben festgestellt, dass sie die Bereitstellung von Endprodukten durch die hochspezialisierte und dennoch kooperative Art der Partnerschaft beschleunigen können.

„Mit Blues sind wir in der Lage, uns auf die Daten- und Engagement-Ebene einer Lösung zu konzentrieren - die gesamte Infrastruktur, die erforderlich ist, um Daten von einem Remote-Edge-Gerät zur Anwendungsebene zu bringen, wird über Blues Notecard und Notehub abgewickelt", sagte Brady Brim-DeForest, CEO von TheoremOne. „Dadurch können wir Lösungen schneller und in einem Umfang bereitstellen, der bisher nicht möglich war."

Blues Wireless hat seit seiner Markteinführung Anfang 2021 stetig an Zugkraft bei Entwicklern und im Handel gewonnen, mit einem mehr als 5-fachen Wachstum bei den Kundenimplementierungen in diesem Jahr. Viele dieser Kunden benötigen Unterstützung beim Aufbau der Sensorintegration am Netzwerkrand und bei der Integration von Daten in ihre Unternehmensanwendungen. Dies erfordert oft Partner, die Experten in verschiedenen Bereichen sind, wie z. B. im Gesundheitswesen und in der Fertigung, oder Experten für Anwendungsfälle wie die Verfolgung der Lieferkette oder die Umweltüberwachung, um sie bei der kommerziellen Einführung zu unterstützen. Durch die Einbindung eines Ökosystems erfahrener Partner will Blues Wireless die Marktdynamik weiter beschleunigen und dazu beitragen, das Versprechen zu erfüllen, eine vernetzte Welt für unsere Kunden zu schaffen.

Um mehr zu erfahren und sich für das Programm zu bewerben, besuchen Sie bitte die Blues Wireless Global Partner Program Seite. Wenn Sie auf der MWC Americas vom 27. bis 30. September in Las Vegas sein werden, senden Sie eine E-Mail an partner@blues.com um einen Termin mit der Blues-Führung zu vereinbaren und die Möglichkeiten des Partnerprogramms zu besprechen.

Informationen zu Blues Wireless

Das 2019 gegründete Unternehmen Blues Wireless schafft eine vernetzte Welt, indem es einen beschleunigten Weg zum IoT bietet. Notecard, das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, ist ein hochsicheres System on a Module (SoM), das jedes Gerät kostengünstig und effizient mit der Cloud verbindet. Durch die eingebettete globale Konnektivität und die verbrauchsabhängige Preisgestaltung können sich Entwickler von der Komplexität der Verwaltung von Mobilfunkabonnements pro Monat und pro Gerät befreien. Die geschäftlichen Anwendungsfälle reichen von der einfachen Nachverfolgung und Fernüberwachung bis hin zu Edge-Analysen und Fernsteuerung. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bedford, MA. Bitte kontaktieren Sie Blues unter hello@blues.com oder besuchen Sie blues.io für weitere Informationen.

