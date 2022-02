Blues Wireless

Blues Wireless erweitert Produktlinie für IoT-Konnektivität von Notecard um globale Mobilfunk- und WLAN-Lösungen und kündigt neue Produkt-Beta an

Beverly, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Blues Wireless, ein führender Anbieter von eingebetteten drahtlosen Lösungen, gab die allgemeine Verfügbarkeit von Notecard Wi-Fi bekannt, einer neuen Produktvariante, die WLAN-Konnektivität für IoT-Geräte bereitstellt. Notecard Wi-Fi bietet eine bidirektionale, sichere Kommunikation zwischen Edge-Geräten und der vom Kunden verwendeten Cloud. Dabei wird das 2,4-GHz-Band verwendet, eine Frequenz, die besser geeignet ist, Hindernisse zu durchdringen. Mit der Verfügbarkeit von Notecard Wi-Fi können Entwickler jetzt Anwendungen erstellen und einsetzen, die auf WLAN- und globale Mobilfunk-Konnektivität angewiesen sind, und zwar mit minimalen Änderungen an der Hardware oder Firmware.

Blues Wireless hat sich zum Ziel gesetzt, die IoT-Reise seiner Kunden zu erleichtern, indem das Unternehmen ein komplettes Paket an drahtloser Konnektivität anbietet, von Mobilfunk bis WLAN und darüber hinaus. Das Unternehmen hat das „I" in IoT eingesetzt. Blues hat die Notecard-Produktlinie im Januar 2021 als mobilfunkorientierte IoT-Lösung auf den Markt gebracht. Die Notecard ist eine 30 mm x 35 mm große System on a Module (SoM) Device-to-Cloud-Datenpumpe, die die Kommunikationsebene zwischen Edge-Geräten und Kunden-Clouds über globale Mobilfunknetze oder WLAN bereitstellt. Die Notecard-Produktlinie ist für IoT-Workloads konzipiert, bei denen ein geringer Stromverbrauch entscheidend ist. Notecard verbraucht in der Regel 8 uA im Ruhezustand und kann so konfiguriert werden, dass wichtige Teile des Geräts in bestimmten Intervallen oder bei Bewegung des Geräts „aufgeweckt" werden, um das Beste aus energieeffizienten Designs herauszuholen.

In einer Zeit zunehmender Sicherheitsbedenken enthält die Notecard eine dem Industriestandard entsprechende Verschlüsselungstechnologie, um Daten im Ruhezustand und bei der Übertragung zu schützen. Zertifikate und Schlüssel werden bereits bei der Herstellung in die Notecard integriert, was den Verwaltungsaufwand bei der Bereitstellung reduziert. In Verbindung mit dem Blues Wireless Notehub können Gerätehersteller sicher Gerätedaten sammeln und an die Cloud ihrer Wahl senden, ohne Designzyklen für die Konnektivität zu verwenden.

Notecard Wi-Fi ergänzt die Notecard-Produktlinie für Kunden, die überwiegend Mobilfunkgeräte einsetzen und aufgrund der örtlichen Gegebenheiten für einen Teil der Bereitstellung eine WLAN-Lösung benötigen. Kunden können mit minimalen Änderungen an Hardware, Firmware oder Blues API zwischen Notecard Cellular und Notecard Wi-Fi wechseln. Notecard Wi-Fi eignet sich auch für Kunden, die den Einsatz einer zellularen Lösung planen, es aber vorziehen, ihren ersten Proof-of-Concept oder Prototyp mit WLAN-Konnektivität zu erstellen, um Blues Wireless APIs zu erkunden und das Produkt zu evaluieren.

Blues Wireless kündigte außerdem ein Betaprogramm für Sparrow an, ein neues Produkt, das für Einsätze entwickelt wurde, bei denen sich mehrere Geräte in unmittelbarer Nähe befinden, z. B. in einem Bürogebäude, auf einem Gerätehof oder auf einem Krankenhausgelände. Sparrow ermöglicht es Geräten, ein Rückkanalnetz gemeinsam zu nutzen, indem es ein sogenanntes LoRa-Netzwerk für die Kommunikation der Geräte aktiviert. Das Rückkanalnetz wird von einem Mobilfunknetz oder einer WLAN-Notecard bereitgestellt. Sparrow wird später im Jahr 2022 veröffentlicht und allgemein verfügbar gemacht. Blues Wireless nimmt Anmeldungen von Interessenten für die Teilnahme am Beta-Programm entgegen.

Die Wi-Fi-Notecard ist bei shop.blues.io als eigenständiges Gerät oder als Teil eines Raspberry Pi oder Feather-kompatiblen Entwickler-Kits zur beschleunigten Entwicklung von Prototypen erhältlich.

Informationen zu Blues Wireless Das 2019 gegründete Unternehmen Blues Wireless schafft eine intelligentere Welt, indem es einen beschleunigten Weg zum IoT bietet. Notecard, das Flaggschiffprodukt des Unternehmens, ist ein hochsicheres System on a Module (SoM), das jedes Gerät kostengünstig und effizient mit der Cloud verbindet. Durch die eingebettete 10-jährige globale Konnektivität können sich Entwickler von der Komplexität der Verwaltung von Mobilfunkabonnements pro Monat und pro Gerät befreien. Die geschäftlichen Anwendungsfälle reichen von der einfachen Nachverfolgung und Fernüberwachung bis hin zu Edge-Analysen und Fernsteuerung. Der Firmensitz von Blues ist in Boston, Massachusetts. Bitte vernetzen Sie sich mit uns unter hello@blues.com oder besuchen Sie blues.io für weitere Informationen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1745043/NOTE_wifi_front.jpg

Original-Content von: Blues Wireless, übermittelt durch news aktuell