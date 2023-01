Fiera Capital Corporation

Fiera Capital ernennt neuen Global Head of Real Estate

Toronto und London (ots/PRNewswire)

Fiera Capital Corporation („Fiera Capital" oder das „Unternehmen") (TSX: FSZ), ein führendes unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen, freut sich, die Ernennung von Wenzel Hoberg zum Global Head of Real Estate mit Wirkung zum 16. Januar 2023 bekannt geben zu können. Hoberg wird sein Büro in Toronto haben.

Wenzel Hoberg verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche und wird das Wachstum der kanadischen und britischen Plattformen von Fiera Real Estate in Schlüsselmärkten leiten, mit einem Schwerpunkt darauf, Investoren erstklassige Strategien zu bieten und Kapital effizient zuzuweisen. Hoberg wird die Kapitalbeschaffung und die Entwicklung von Partnerschaften des Unternehmens, aufbauend auf seiner bestehenden Präsenz, unterstützen.

„Wenzel Hoberg kann eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Führung leistungsstarker Immobilienteams in Europa und Kanada vorweisen", erklärte John Valentini, President und Chief Executive Officer von Fiera Private Markets. „Seine globalen Einsichten und sein hervorragendes Fachwissen in der Immobilienbranche und beim erfolgreichen Umgang mit komplexen Konjunkturzyklen machen ihn zu einer wertvollen Ressource für die Wachstumsstrategie des Unternehmens, während wir weiterhin nach der Generierung und Optimierung von attraktiven Renditen für unsere Investoren streben."

„Ich fühle mich geehrt, dem Team als neuer globaler Leiter beizutreten", so Wenzel Hoberg. „Ich glaube, dass das Unternehmen enorme Chancen hat, das Ökosystem zu erweitern und von den bisherigen Erfolgen zu profitieren, die in seinem innovativen Ansatz und seinem diversifizierten Portfolio verwurzelt sind. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren globalen Teams, um eine wachsende Anzahl von Investoren mit hochwertigen Strategien innerhalb der Anlageklasse Immobilien zu versorgen."

Bevor er zu Fiera Real Estate kam, bekleidete Wenzel die Funktionen des President von Barnhart Capital und des Chief Executive Officer von TRIUVA. Er war fast ein Jahrzehnt bei CPP Investments tätig als Vice President, Real Estate Investments – International und Managing Director, Real Estate Investments – Europe. Wenzel Hoberg begann seine Karriere in der Unternehmensfinanzierung bei PricewaterhouseCoopers.

Er hat einen Bachelor of Business Administration (BBA) an der Technischen Fachhochschule Berlin erworben, einen Master of Science (M.Sc.) in Immobilien- und Bauwirtschaft an der Universität Wisconsin und einen Master of Business Administration (MBA) an der Universität Regensburg.

Informationen zur Fiera Capital Corporation

Fiera Capital ist eine führende unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einer wachsenden globalen Präsenz und einem verwalteten Vermögen von ca. 158,3 Mrd. kanadischen Dollar (Stand: 30. September 2022). Das Unternehmen bietet institutionellen Kunden, Finanzintermediären und Privatkunden in Nordamerika, Europa und den wichtigsten Märkten Asiens maßgeschneiderte Multi-Asset-Lösungen für öffentliche und private Märkte. Die umfassende Expertise von Fiera Capital, die diversifizierte Investmentplattform und das Engagement für herausragenden Service sind Kernpunkte unserer Mission, an der Spitze der Investment-Management-Wissenschaft zu stehen, um nachhaltigen Wohlstand für unsere Kunden zu schaffen. Fiera Capital wird unter dem Ticker FSZ an der Toronto Stock Exchange gehandelt. www.fieracapital.com

Fiera Capital hat seinen Hauptsitz in Montreal und unterhält mit seinen Tochtergesellschaften in verschiedenen Ländern Niederlassungen in mehr als einem Dutzend von Städten auf der ganzen Welt, darunter New York (USA), London (UK) und Hongkong (SAR).

Jedes verbundene Unternehmen (jeweils ein „verbundenes Unternehmen") von Fiera Capital erbringt Anlageberatungs- oder Anlageverwaltungsdienstleistungen oder bietet Investmentfonds nur in den Rechtsordnungen an, in denen das verbundene Unternehmen und/oder das betreffende Produkt registriert oder aufgrund einer Befreiung von der Registrierung zur Erbringung von Dienstleistungen berechtigt ist.

In den USA werden die Vermögensverwaltungsdienstleistungen von den verbundenen Unternehmen der Gesellschaft erbracht, die Anlageberater sind, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) registriert oder von der Registrierung befreit sind. Die Registrierung bei der SEC bedeutet nicht, dass ein bestimmtes Niveau an Fähigkeiten oder Ausbildung vorhanden ist. Nähere Informationen zur jeweiligen Registrierung oder zu den Ausnahmen, auf die sich Unternehmen von Fiera Capital eventuell berufen, finden Sie auf dieser Webseite.

Weitere Informationen über die Fiera Capital Corporation, einschließlich des jährlichen Informationsformulars des Unternehmens, sind auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar.

Informationen zu Fiera Real Estate

Fiera Real Estate ist ein führendes Vermögensverwaltungsunternehmen mit Niederlassungen in Nordamerika und Europa und einem Team von mehr als 80 Mitarbeitern. Das Unternehmen verwaltet weltweit mehr als 7,8 Milliarden CAD an Gewerbeimmobilien über eine Reihe von Investmentfonds und Konten zum 30. September 2022. Es handelt sich um ein unternehmerisches Team, das innerhalb eines institutionellen Rahmens arbeitet und es seinen Kunden ermöglicht, von einer einzigartigen Kombination aus Kreativität und Innovation zu profitieren, die von branchenführendem Fachwissen und Investitionsanalysen unterstützt wird – dem Besten beider Welten. Der äußerst diversifizierte Charakter seines Portfolios – sowohl in Bezug auf die geografische Lage als auch auf die Arten von Immobilien – kombiniert mit einer Reihe erstklassiger Strategien, bietet Anlegern außergewöhnliche Möglichkeiten, ihr Engagement zu diversifizieren und ihre Erfahrung im Bereich Investitionen innerhalb der Anlageklasse Immobilien anzupassen.

Fiera Real Estate steht im Alleineigentum der Fiera Capital Corporation, die Fiera Real Estate Zugang zu Informationen über den globalen Investmentmarkt bietet und seine Fähigkeit verbessert, Neuerungen in einem Rahmen vorzunehmen, der die Risikobewertung und -minderung hervorhebt. www.fierarealestate.com

