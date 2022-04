Trillium Flow Technologies

Trillium Flow Technologies™ erwirbt Termomeccanica Pompe

Stamford, Conn. und Houston und London und Mailand und La Spezia, Italien (ots/PRNewswire)

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Trillium Flow Technologies („Trillium") die Übernahme von Termomeccanica Pompe abgeschlossen hat.

Termomeccanica Pompe ist seit über 110 Jahren von seinem Hauptsitz in La Spezia, Ligurien, Italien, aus tätig und bietet ein umfangreiches Sortiment an hochentwickelten vertikalen Turbinen- und Spaltrohrpumpen an, die in den Bereichen Wassertransport, Entsalzung, Stromerzeugung sowie in der Öl- und Gasindustrie eingesetzt werden. Darüber hinaus betreibt Termomeccanica Pompe eine lösungsorientierte Serviceorganisation für rotierende Maschinen, die den Nahen Osten und Europa bedient.

Trillium, ein Portfoliounternehmen von First Reserve, hat es sich zum Ziel gesetzt, seine Kunden in vollem Maße zu unterstützen, indem es ihnen leistungsorientierte Produkte und Dienstleistungen bereitstellt, mit denen sie den geschäftskritischen Anforderungen der heutigen, herausfordernden Welt gerecht werden können.

Durch die Aufnahme der Produkte und Dienstleistungen von Termomeccanica Pompe in Kombination mit dem Angebot an Gabbioneta-, Begemann-, Floway-, Roto-Jet-, WEMCO1- und WSP-Pumpen von Trillium ist das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden ein umfassendes Angebot an ergänzenden Pumpenlösungen zu bieten. Insbesondere erweitert Termomeccanica Pompe das Engagement von Trillium im Bereich der Wasserinfrastruktur.

Paolo Macchi, Geschäftsführer von Trillium Pumps Italy, erklärte: „Dank der Produkte und Dienstleistungen von Termomeccanica Pompe in Kombination mit dem Pumpenangebot von Trillium sind wir jetzt in der Lage, an Projekten und Märkten teilzunehmen, zu denen die einzelnen Unternehmen keinen Zugang hatten."

Edoardo Garibotti, Geschäftsführer von Termomeccanica Pompe, teilte mit: „Der Mehrwert für die Projekte der Kunden liegt in der DNA von Termomeccanica Pompe: Unsere gesamte Organisation dreht sich um die Entwicklung und Bereitstellung von technischen Pumpenlösungen in Form von Produkten und Dienstleistungen, die auf die spezifischen Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind. Dies ist ein Wert, den wir mit Trillium Flow Technologies teilen, und Trillium Flow Technologies wird Termomeccanica Pompe durch seine globale Reichweite ermöglichen, sein Erbe weiter zu stärken."

David Paradis, CEO von Trillium, ergänzte: „Ich möchte unseren Teammitgliedern sowohl von Termomeccanica Pompe als auch von Trillium für die großartige Arbeit danken, die sie bei der Zusammenführung der Unternehmen geleistet haben. Die Aufnahme von Termomeccanica Pompe in unser Portfolio verbessert unsere Position als globaler Anbieter von hochentwickelten vertikalen Turbinen- und Spaltrohrpumpen. Insbesondere erweitert Termomeccanica Pompe unser Angebot im Bereich der Wasserwirtschaft und anderer kritischer Infrastrukturanwendungen. Die hochentwickelte Produktpalette von Termomeccanica Pompe, die starke Lieferkette, die erstklassige Fertigung, die umfangreichen Testkapazitäten und die weitreichende Serviceorganisation für den Ersatzteilmarkt in Kombination mit unseren Marken Gabbioneta und Floway werden es uns ermöglichen, unseren Kunden auf der ganzen Welt ein einheitliches und vollständiges Produktangebot zu präsentieren."

Informationen zu Trillium Flow Technologies

Trillium ist ein weltweit tätiger Entwickler, Hersteller und Aftermarket-Dienstleister von Ventilen und Pumpen für den Einsatz in wichtigen Infrastrukturanwendungen, Energie- und breiteren industriellen Anwendungen. Über sein Portfolio von etablierten Marken bedient das Unternehmen Kunden aus den Bereichen Wasser und Abwasser, globale Stromerzeugung, Öl und Gas, Bergbau und allgemeine Prozessindustrie. Erfahren Sie mehr unter: www.trilliumflow.com.

Informationen zu First Reserve

First Reserve ist eine führende, weltweit tätige Private-Equity-Firma, die sich ausschließlich auf Energie konzentriert. Mit über 38 Jahren Branchenkenntnis, Investment-Expertise und operativer Exzellenz hat das Unternehmen ein dauerhaftes Netzwerk globaler Beziehungen aufgebaut und seit seiner Gründung Kapital in Höhe von insgesamt mehr als 32 Milliarden USD aufgebracht. First Reserve hat mehr als 700 Transaktionen (einschließlich Plattforminvestitionen und Add-on-Akquisitionen) abgeschlossen und im Laufe der Firmengeschichte mehrere bemerkenswerte Energieunternehmen gegründet. Die Portfoliounternehmen sind auf sechs Kontinenten tätig und decken das gesamte Energiespektrum von Öl und Gas bis hin zu Midstream und Downstream ab, einschließlich Ressourcen, Ausrüstung und Dienstleistungen sowie der zugehörigen Infrastruktur. Erfahren Sie mehr unter: www.firstreserve.com.

1 WEMCO® ist ein eingetragenes Warenzeichen von FLSmidth

https://www.trilliumflow.com

