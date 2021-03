Trillium Flow Technologies

Trillium Flow Technologies(TM) erwirbt Red Point Alloys BV

Stamford, Connecticut, Houston und London (ots/PRNewswire)

Wir freuen uns, heute bekannt zu geben, dass Red Point Alloys BV ("Red Point") zu Trillium Flow Technologies ("Trillium") stößt.

Red Point wurde 1987 gegründet. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Entwicklung, Herstellung und kurzfristige Lieferung von Absperrventilen aus seltenen Materialien für Anwendungen in der Petrochemie, Chemie, Düngemittelherstellung, Öl- und Gasproduktion, LNG und anderen industriellen Prozessen.

Trillium Flow Technologies, ein Portfoliounternehmen von First Reserve, engagiert sich für seine Kunden durch die Bereitstellung von wichtigen Produkten und Dienstleistungen, die ihnen helfen, die Anforderungen der heutigen, sich ständig verändernden Welt zu erfüllen. Durch den Zusammenschluss mit Red Point verbessert das Unternehmen seine Position auf dem Markt für Ventilprodukte, auf dem es selbst mit den Marken BDKä, Hopkinsons® und Atwood & Morrill® vertreten ist, und kann zukünftig seinen Kunden marktführende Produkte aus seinem umfangreicheren Sortiment anbieten.

"Ich freue mich, dass die Familie von Trillium Flow Technologies wächst. Unserer wachsenden globalen Kundenbasis können wir so ein noch breiteres Spektrum an hochentwickelten, schnell lieferbaren Flusssteuerungsprodukten anbieten. Red Point ist Marktführer bei der kurzfristigen Lieferung von Spezialventilen und integriert sich nahtlos in unser Portfolio." David Paradis, CEO, Trillium Flow Technologies

"Ich bin stolz darauf, dass Red Point und unsere Mitarbeiter jetzt Teil von Trillium Flow Technologies sind. Die Kombination von Trilliums weltumspannenden Vertriebsnetz und von dem umfangreichen Portfolio an hochentwickelten Ventilen mit den schlanken Prozessen und der kurzfristigen Verfügbarkeit von Ventilen von Red Point wird für die Kunden beider Unternehmen einen großen Mehrwert schaffen." - Frank van Os, CEO, Red Point Alloys BV

Informationen zu Trillium Flow Technologies

Trillium Flow Technologies ist ein weltweit tätiger Entwickler, Hersteller und Aftermarket-Dienstleister von Ventilen und Pumpen für den Einsatz in Energie- und breiteren industriellen Anwendungen. Über sein Portfolio von etablierten Marken bedient das Unternehmen Kunden aus den Bereichen Energieerzeugung, Öl und Gas, Wasser und Abwasser, Bergbau und Industrie. Erfahren Sie mehr unter: www.trilliumflow.com

Informationen zu First Reserve

First Reserve ist eine führende globale Private-Equity-Firma, die sich ausschließlich auf Energie konzentriert. Mit über 35 Jahren Branchenkenntnis, Investment-Expertise und operativer Exzellenz hat das Unternehmen ein dauerhaftes Netzwerk globaler Beziehungen aufgebaut und seit seiner Gründung rund 32 Milliarden USD an Gesamtkapital aufgenommen. Die Portfoliounternehmen sind auf sechs Kontinenten tätig und decken das gesamte Energiespektrum von Öl und Gas bis hin zu Midstream und Downstream ab, einschließlich Ressourcen, Ausrüstung und Dienstleistungen sowie der zugehörigen Infrastruktur. Erfahren Sie mehr unter: www.firstreserve.com

Kontakte Medien: Chris Molineaux Global Marketing and Communications Manager media@trilliumflow.com +1 (832) 691-9238

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1450747/TFT__Logo.jpg

Original-Content von: Trillium Flow Technologies, übermittelt durch news aktuell