Conexiom® und Celonis® kündigen geplante Partnerschaft an und stellen Touchless Order Capture als neues gemeinsames Angebot vor

Weltweit führende Unternehmen im Bereich der Automatisierung von Verkaufsaufträgen und des Ausführungsmanagements planen eine Partnerschaft, um eine End-to-End-Lösung zur Prozessoptimierung für Auftragsverwaltungsabteilungen anzubieten.

Conexiom, der Weltmarktführer im Bereich der Automatisierung von Verkaufsaufträgen, und Celonis, der Weltmarktführer im Bereich der Auftragsabwicklung, gaben heute ihre Pläne für eine strategische Partnerschaft bekannt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die Unternehmen gemeinsam Touchless Order Capture powered by Conexiom einführen, ein neues Angebot, das im Celonis Execution Management System(TM) verfügbar sein wird.

Touchless Order Capture kombiniert die besten Fähigkeiten von Celonis in den Bereichen Process Mining und Execution Management mit der Kernautomatisierungstechnologie von Conexiom, um eine einzige Lösung für Unternehmen zu schaffen, die ihren Auftragsverwaltungsprozess analysieren, automatisieren und optimieren möchten. Jährlich werden in Nordamerika und Europa mehr als 15 Billionen Dollar an Order-to-Cash- und Procure-to-Pay-Transaktionen immer noch durch manuelle Dateneingabe verarbeitet. Manuelle Prozesse behindern Unternehmen, die versuchen, ihren Betrieb zu erweitern und ihren Umsatz zu steigern. Gemeinsam bieten Celonis und Conexiom eine unübertroffene Lösung, um die fehleranfällige, manuelle Auftragserfassung zu eliminieren und die Auftragsverwaltungsprozesse durchgängig zu optimieren.

Touchless Order Capture wurde entwickelt, um den Erfolg gemeinsamer Kunden zu wiederholen, die bereits einen enormen Nutzen aus der Kombination von Ausführungsmanagement und Automatisierungstechnologien ziehen. Dazu gehören so bekannte Namen wie ExxonMobil, dessen Innovation bei der Integration der beiden Technologien der Grundstein für die Partnerschaft zwischen Celonis und Conexiom war.

"Wir freuen uns über die Einführung unserer maßgeschneiderten gemeinsamen Lösung mit Celonis, mit der unsere Kunden ihre komplexen Order-to-Cash-Dokumente und -Prozesse besser verwalten können", so Ray Grady, Präsident und CEO von Conexiom. "Unsere kombinierten Fähigkeiten machen Touchless Order Capture zum leistungsfähigsten Ansatz für die Automatisierung von Kundenaufträgen auf dem Markt. Durch den gemeinsamen Einsatz von Conexiom und Celonis werden unsere Kunden in der Lage sein, ihre Herausforderungen im Auftragsmanagement auf einzigartige Weise zu lösen."

"Im Bereich der Unternehmenstechnologie findet ein enormer Wandel statt, der darauf abzielt, Daten in allen Bereichen der Geschäftsabwicklung zu nutzen. Wir freuen uns sehr, mit Conexiom zusammenzuarbeiten, um das neue Touchless Order Capture Produkt mit den Datenausführungsfunktionen von Celonis zu unterstützen", sagte Alex Rinke, Co-CEO und Mitbegründer von Celonis. "Unsere gemeinsame Arbeit wird die Art und Weise, wie Kunden Daten für ihre Auftragsmanagementprozesse nutzen, verbessern."

Gemeinsame Kunden können Touchless Order Capture nutzen, um:

Mining: Rekonstruieren Sie visuell das End-to-End-Auftragsmanagement auf der Grundlage von Quellsystemdaten. Analysieren und priorisieren Sie Automatisierungsmöglichkeiten auf der Grundlage spezifischer KPIs.

Rekonstruieren Sie visuell das End-to-End-Auftragsmanagement auf der Grundlage von Quellsystemdaten. Analysieren und priorisieren Sie Automatisierungsmöglichkeiten auf der Grundlage spezifischer KPIs. Automatisieren: Nutzen Sie die Automatisierung von Kundenaufträgen, um Ineffizienzen und Fehler zu vermeiden, die mit der manuellen Auftragsabwicklung verbunden sind, indem Sie Daten aus unstrukturierten Dokumenten extrahieren, umwandeln und mit 100-prozentiger Genauigkeit in ihr Aufzeichnungssystem einspeisen - ohne menschliche Aufsicht.

Nutzen Sie die Automatisierung von Kundenaufträgen, um Ineffizienzen und Fehler zu vermeiden, die mit der manuellen Auftragsabwicklung verbunden sind, indem Sie Daten aus unstrukturierten Dokumenten extrahieren, umwandeln und mit 100-prozentiger Genauigkeit in ihr Aufzeichnungssystem einspeisen - ohne menschliche Aufsicht. Optimieren: Optimieren Sie Ihre Auftragsverwaltungsprozesse kontinuierlich, um die Rentabilität Ihrer Automatisierungsinvestitionen zu maximieren.

"Innerhalb von 30 Tagen nach der Implementierung von Conexiom sah das Celonis-Dashboard, das ich zur Anzeige des Automatisierungsgrads der Bestellungen eingerichtet hatte, wie ein Hockeyschläger aus - nach oben und nach rechts", sagte Corey Alemand, Digital Transformation Manager bei ExxonMobil. "Wir sind im ersten Monat von 0 auf über 70.000 vollständig automatisiert verarbeitete Aufträge gekommen. Seitdem hat Celonis uns nur geholfen, den Prozess zu verbessern. Dies war bei weitem das erfolgreichste Prozessverbesserungsprojekt, das wir bei ExxonMobil durchgeführt haben. Es hat uns geholfen, die niedrigste manuelle Auftragserfassungsrate zu erreichen, die wir je erreicht haben."

Touchless Order Capture powered by Conexiom ist jetzt im Celonis Execution Management System verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.celonis.com/ems/apps/order-management/.

Informationen zu Conexiom

The Conexiom-Platform ist die marktführende Cloud-Lösung für die Automatisierung von Geschäftspapieren bei Business-to-Business-Transaktionen. Diese Dokumente sind oft der schwierigste Teil der Modernisierung von Order-to-Cash- und Procure-to-Pay-Geschäftsprozessen. Hersteller und Distributoren auf der ganzen Welt, wie Grainger, Genpak, Honeywell und Lonza, vertrauen auf Conexiom, wenn es darum geht, stabile Abläufe zu schaffen, die skalierbar sind, das Wachstum voranzutreiben, Kosten zu senken und reibungslose Beziehungen zu ihren Kunden und Lieferanten aufzubauen.

Conexiom hat seinen Sitz in Vancouver, British Columbia, und verfügt über Niederlassungen in Kitchener, Ontario, London, England, München, Deutschland und Chicago, Illinois. Besuchen Sie Conexiom.com.

Celonis, Execution Management System und das Celonis "droplet" Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Celonis SE in Deutschland und anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

