Innophys Co., Ltd.

Innophys beginnt mit der Vermarktung von "MUSCLE SUIT Every" in Europa, nachdem es die CE-Zertifizierung erhalten hat, die zeigt, dass es die lokalen Sicherheitsstandards erfüllt

Tokio (ots/PRNewswire)

Das in Tokio ansässige Innophys Co., Ltd. (im Folgenden "Innophys") wird im Jahr 2021 mit der Vermarktung von "MUSCLE SUIT Every", einem von ihm entwickelten und vertriebenen arbeitsunterstützenden Roboteranzug, in den Mitgliedsländern der Europäischen Union (EU) beginnen, da das angetriebene Exoskelett am 10. Dezember 2020 die CE-Zertifizierung erhalten hat, die zeigt, dass es die Sicherheitsstandards in Europa erfüllt.

Foto1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202102151006/_prw_PI1fl_9Tl3sEnD.jpg

Bild: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202102151006/_prw_PI3fl_1C661fs3.jpg

- Innophys beginnt mit der Vermarktung von "MUSCLE SUIT Every" in den EU-Mitgliedsländern nacheinander

Die CE-Kennzeichnung von MUSCLE SUIT Every erlaubt nun den Verkauf des tragbaren, arbeitsunterstützenden Exoskeletts in 31 europäischen Ländern - 27 EU-Länder plus vier Mitgliedsländer der Europäischen Freihandelszone (EFTA).

Innophys wird mit lokalen Vertriebsagenten in EU-Ländern, darunter Frankreich, Deutschland und Spanien, zusammenarbeiten, um sein Produkt zu vermarkten, nachdem es der Ansicht ist, dass es in der Region eine Nachfrage erwarten kann, da sein Produkt dazu beitragen kann, arbeitsbedingte Unfälle in der Fertigung und in der Landwirtschaft zu vermeiden und ältere Menschen und Pflegekräfte zu unterstützen.

- Offizielle globale Website von MUSCLE SUIT Every

Die offizielle globale Website zu MUSCLE SUIT Every bietet ab Februar 2021 Informationen zum Produkt in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch, Finnisch, Polnisch und Niederländisch.

Die URL der offiziellen globalen Website von MUSCLE SUIT Every: https://innophys.net/musclesuit/

Wer daran interessiert ist, Innophys-Vertriebsmitarbeiter zu werden, sollte die folgende Website besuchen: https://innophys.net/musclesuit/contact/

Informationen zu MUSCLE SUIT Every

MUSCLE SUIT Every ist ein arbeitsunterstützender Roboteranzug, der den Rücken des Anwenders entlastet, wenn dieser schwere Arbeiten ausführt, z. B. einen schweren Gegenstand oder eine Person anhebt und eine halbhockende Position einnimmt. Das angetriebene Exoskelett, das nur 3,8 Kilogramm wiegt, bietet seinem Benutzer bis zu 250 N an Hilfskraft. Bis Ende Dezember 2020 überstieg die Anzahl der verkauften Produkte die Marke von 16.000 Stück. Das Gerät kann an verschiedenen Arbeitsplätzen eingesetzt werden, z. B. in der Krankenpflege, in der Fertigung, in der Logistik, auf dem Bau und in der Landwirtschaft, da sein künstlicher Muskel mit Hilfe von Druckluft eine Hilfskraft bereitstellt, ohne auf elektrische Energie angewiesen zu sein.

Foto2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202102151006/_prw_PI2fl_6jX16q42.jpg

