Yusaku Maezawa eröffnet den Bewerbungsprozess für die erste Mondmission an Bord des SpaceX-Raumschiffs im Jahr 2023

Das dearMoon-Projekt veröffentlichte heute eine Videoankündigung, in der es bekannt gibt, dass es den Bewerbungsprozess für acht Zivilisten eröffnet hat, die an einer einwöchigen Expedition teilnehmen werden, um im Jahr 2023 mit dem Raumschiff von SpaceX zum Mond zu fliegen. Die Reise wird vollständig vom japanischen Unternehmer Yusaku Maezawa finanziert, der durch seine Neugier und den Wunsch, die Erde aus der Ferne zu sehen und zu schätzen, motiviert ist, diese Mission zu leiten.

In der Videoankündigung zu seiner Motivation hinter dem dearMoon-Projekt sagte Maezawa: "Ich begann zu denken, dass jeder einzelne Mensch, der etwas Kreatives mit seinem Leben macht, nicht ein Künstler sind? In diesem Sinne wollte ich mit meiner Einladung eine breitere Gemeinschaft ansprechen und mehr Menschen aus aller Welt die Chance geben, sich dieser Reise anzuschließen. Wenn Sie sich als Künstler sehen, dann sind Sie ein Künstler."

SpaceX-Chefingenieur Elon Musk teilte mit: "Das wirklich Bedeutende an der dearMoon-Mission ist, dass es der erste private Raumflug mit Menschen außerhalb der Erdumlaufbahn sein wird. Ich weiß, dass Maezawa auch Plätze auf dem Schiff für Künstler und andere zur Verfügung stellt, er möchte also, dass dies etwas ist, das für die ganze Welt spannend und inspirierend ist."

Ausgehend von seiner Überzeugung, dass alle Menschen auf ihre eigene Art und Weise kreative Künstler sind, ermutigt Yusaku Maezawa alle, die sich als Künstler sehen, sich unter zwei Bedingungen zu bewerben:

- Bewerber, die ein Mitglied der dearMoon-Crew werden möchten, müssen zeigen, dass sie durch diese Mission individuell wachsen können und sicherstellen, dass ihre Erfahrungen einen zukünftigen Wert für die Welt darstellen und gesellschaftliche Beiträge leisten, von denen die Menschheit noch über Generationen hinweg profitieren wird. - Die Bewerber müssen in der Lage sein, die anderen Besatzungsmitglieder zu unterstützen, die das gleiche Potenzial und die gleiche Vision haben.

Details Die Auswahl startet heute und wird wie folgt ablaufen: Um sich für einen Platz auf Starship im Rahmen des dearMoon-Projekts zu bewerben, folgen Sie bitte diesem Link.

STEP1: Vorregistrierung (bis zum 14. März 6:59 AM PST) STEP2: Erstes Screening (bis zum 21. März 6:59 AM PST) STEP3: Zuweisung STEP4: Online-Interview STEP5: Abschlussgespräch und medizinische Untersuchung (Ende Mai 2021)

Informationen zum dearMoon-Projekt

Der erste zivile Vorbeiflug am Mond ist frühestens für das Jahr 2023 geplant. Die von Elon Musks SpaceX entwickelte Starship-Rakete wird eine einwöchige Reise zum Mond und zurück unternehmen. Im Jahr 2018 kaufte der japanische Unternehmer Yusaku Maezawa alle Sitze an Bord dieser Rakete. Um möglichst vielen Talenten die Möglichkeit zu geben, mitzufahren, kündigte er im März 2021 an, 8 Crewmitglieder aus der ganzen Welt auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie auf https://dearmoon.earth/.

Die Presseunterlagen zum dearMoon-Projekt stehen hier zum Download bereit. https://www.dropbox.com/sh/kte7bp6nq00z0d1/AADNNBjjTAK2mnfEmF3B_gDSa?dl=0

Informationen zu Yusaku Maezawa Yusaku Maezawa, 45 Jahre alt, wurde 1975 in Japan geboren. Maezawa ist ein Unternehmer, Kunstsammler, Mondfahrer und sozialer Aktivist, der auf den Weltfrieden hofft. Nach seinem Abschluss an der Waseda Jitsugyo High School und einem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten begann er einen CD- und Schallplattenversandhandel. Im Jahr 1998, dem Jahr, in dem Maezawas Rockband ihr erstes großes Album herausbrachte, gründete er auch das Unternehmen START TODAY, das später zu Japans größtem Online-Modezentrum ZOZOTOWN heranwuchs, das an der TSE notiert ist und mit 10 Milliarden Dollar bewertet wird. Im Jahr 2019 verkaufte Maezawa sein Unternehmen an die Softbank Group und trat als CEO zurück. Seitdem hat er an einer Vielzahl von Projekten gearbeitet, wie z.B. Investitionen in 13 verschiedene Unternehmen, um ihnen beim Börsengang zu helfen, ein Geldverschenkungsprojekt, bei dem bisher 28 Millionen Dollar verschenkt wurden, und die Durchführung eines sozialen Grundeinkommensexperiments. (Stand März 2021)

