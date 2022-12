Piano Software Inc

Piano erweitert globale Präsenz und Kapazitäten im Publishing-Bereich für soziale Medien

Amsterdam (ots/PRNewswire)

SocialFlow von Piano expandiert nach Europa und bietet jetzt zusätzlich die „Link in Bio"-Funktion an

Piano, ein Unternehmen, das die führende digitale Erlebnisplattform SocialFlow anbietet, gab heute die Vergrößerung seines europäischen Support-Teams für SocialFlow bekannt, um einen besseren Service für Kunden aus aller Welt bereitzustellen und gleichzeitig die Funktionalität der Plattform zu erweitern. Piano übernahm SocialFlow, eine Social-Media-Distributions- und Marketingplattform für Medienunternehmen, zu Beginn dieses Jahres.

„Wir freuen uns sehr, SocialFlow von Piano auf unsere globalen Märkte zu bringen und das Produkt fortgesetzt um zusätzliche Funktionen zu ergänzen", erklärte Michael Silberman, EVP, Strategy and Social, von Piano. „Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung von Mehrwert und Effizienz in mehreren verschiedenen Distributionskanälen. Dank der kürzlich hinzugefügten Instagram-Funktion „Link in Bio" benötigen Publisher nun keine separaten Tools mehr, um Beiträge auf Instagram zu veröffentlichen und ihren Instagram-Traffic zu steigern."

Die Übernahme von SocialFlow durch Piano barg das Potenzial, den Social-Media-Teams eine gleichzeitige Optimierung der Sichtbarkeit und Kundeninteraktion in mehreren Social-Media-Kanälen zu ermöglichen sowie tiefere Einblicke in die Art und Weise zu gewinnen, wie Inhalte den Umsatz steigern. Die neu hinzugefügte Instagram-Funktion „Link in Bio" von SocialFlow ist die erste dieser Verbesserungen, die auf den Markt kommen sollen. Instagram erlaubt keine Links aus organischen Beiträgen. Doch diese neue Funktion stellt eine dedizierte Seite für jeden Instagram-Benutzernamen eines Kunden bereit, die von SocialFlow betrieben wird. Dadurch, das Publisher jetzt einzigartige Links für gespiegelte Instagram-Beiträge aus dem Profil-Feed zulassen können, können sie das Interesse des Internet-Publikums auf die gewünschten Inhalte dieser Seite lenken und gleichzeitig die Interaktionsmetriken verfolgen.

„Link in Bio" ist Bestandteil einer ganzen Reihe neuer Instagram-Funktionen, die auf SocialFlow kürzlich hinzugefügt wurden, und zu denen auch Foto-Karussell-Posts, ein Vorschaubild zur Auswahl von Videobeiträgen und Verbesserungen beim nachträglichen Tagging von Beiträgen gehören.

Piano unterstützt Unternehmen dabei, das Verhalten ihrer Kunden zu analysieren und zu beeinflussen, indem es Daten und eine hochentwickelte Engine für Regeln kombiniert, um so eine gezielte und personalisierte Echtzeitansprache der Kunden im E-Commerce bei gleichzeitiger dynamischer Berichterstattung zu ermöglichen. Piano wächst schnell weiter und hat seine globale Präsenz sowie die Möglichkeiten seiner Plattform durch den Unternehmenserwerb von AT Internet und CeleraOne im Jahr 2021 sowie von SocialFlow im Jahr 2022 erweitert.

Informationen zu Piano

Mit der digitalen Erlebnisplattform von Piano können Unternehmen das Verhalten ihrer Kunden analysieren und beeinflussen. Durch die Vereinheitlichung der Kundendaten, die Analyse von Verhaltensmetriken und die Schaffung personalisierten Kundenerlebnisse unterstützt Piano Marken dabei, ihre Kampagnen und Produkte schneller marktwirksam werden zu lassen, ihre Kundenbindung zu stärken und die Personalisierung in allen Dimensionen von einer einzigen Plattform aus zu verstärken. Piano hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und unterhält Niederlassungen in Nord-, Mittel- und Südamerika, in Europa und in der Region Asien-Pazifik. Das Unternehmen bedient einen globalen Kundenstamm, zu dem Air France, die BBC, CBS, IBM, Kirin Holdings, Jaguar Land Rover, Nielsen, das Wallstreet Journal und weitere Großkunden gehören. Piano wird vom Weltwirtschaftsforum, dem Wirtschaftsmagazin Inc., Deloitte, The Software Report und weiteren Organisationen als eines der am schnellsten wachsenden und innovativsten Technologieunternehmen der Welt anerkannt. Weitere Informationen finden Sie auf: www.piano.io.

