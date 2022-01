DUP UNTERNEHMER-Magazin

Vereinsamung durch Corona-Verbote: Viermal mehr Suizide

"Absolut alarmierende" Zahlen von Versicherer / Klinikchef: Omikron erfordert "neuen Blick auf Corona" / Kollateralschäden durch Quarantäne "können uns lahmlegen"

Viermal mehr Selbsttötungen als vor der Pandemie registriert die Sterbegeldversicherung Monuta. Diese "absolut alarmierenden" Zahlen ergäben sich aus der Auswertung von Daten wie etwa Krankenakten aus dem Jahr 2021, berichtete der Deutschland-Chef des Unternehmens, Oliver Suhre, im Videocast "19 - die Chefvisite". Der Anstieg sei "sehr stark der Isolation, der Vereinsamung" vor allem älterer Menschen durch die Corona-Kontaktverbote geschuldet, so Suhre. Geringer ausgefallen seien dagegen die Todeszahlen durch Unfälle. "Wir müssen raus aus der Angstmache und hin zu einem konstruktiven Umgang", mahnte Suhre. "Sonst nimmt die Zahl noch weiter zu in den nächsten Jahren."

Der Chef der Uniklinik Essen, Professor Jochen A. Werner, forderte im Videocast: "Weg vom Alarmismus!" Durch Omikron stiegen die Infiziertenzahlen deutlich an, wegen der milderen Verläufe seien die Krankenhäuser aber in einer "anderen Situation" als noch in der Delta-Welle: "Die Lage erfordert einen neuen Blick auf Corona." Immer mehr positiv getestete Patienten hätten keine Covid-Erkrankung, sondern seien wegen anderen Leiden in der Klinik und würden nur "zufällig" als infiziert erkannt, sagte Werner. Dadurch könne es zur Verschiebung nötiger Operationen kommen, so der Mediziner. Das drohe auch, wenn zu viel Personal "erkrankt oder in Quarantäne" sei. Dieser Effekt müsse genau beobachtet werden - "sonst legen wir uns lahm", warnte Werner.

Im Videocast "19 - die Chefvisite" gibt der Chef der Uniklinik Essen, Professor Jochen A. Werner, zusammen mit Publizist Jens de Buhr und wechselnden Gästen von Montag bis Freitag Orientierung bei den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie. Alle Sendungen sind jederzeit abrufbar in der Mediathek auf DUP-magazin.de!

