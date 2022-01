DUP UNTERNEHMER-Magazin

Weltärztechef Montgomery: Reiseverbot für Ungeimpfte

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

"Massenspaziergänge wird es nicht mehr geben" / Nach Morddrohungen Staatsschutz-Patrouillen vor dem Haus / Kritik an "Olympia-Wahnsinn" in Peking

Strikte Reisebeschränkungen für Ungeimpfte fordert der Chef des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery. Nötig seien "harte Regeln, bundesweit einheitlich", um der Ausbreitung der Omikron-Variante zu begegnen, sagte Montgomery im Videocast "19 - die Chefvisite". Die 2G-Regel müsse "konsequent ausgeweitet werden auf andere Bereiche", zum Beispiel auf Fernzüge. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte bereits weitere Kontaktbeschränkungen angedeutet. "Massenspaziergänge wird es nicht mehr geben", so Montgomery. Der Staat müsse bei der Durchsetzung geltenden Rechts "Konsequenz zeigen, sonst kriegen Aluhüte und Querdenker Oberhand", sagte der Weltärztechef.

Für seine Position zu Corona-Maßnahmen hat Montgomery mehrfach Morddrohungen erhalten, sein Haus sei zweimal Ziel von Farbbeutel-Attacken geworden. Nun "patrouilliert bei mir der Staatsschutz vor der Tür", berichtete Montgomery. Er bekomme viele E-Mails mit Todesdrohungen und verbaler Gewalt, die er der Polizei übergebe.

"Wahnsinn" nannte Montgomery die Olympischen Winterspiele in Peking, die Anfang Februar beginnen. Sie würden zu mehr Corona-Infektionen führen und letztlich zu weiteren Lockdowns. Dadurch drohten "gewaltige wirtschaftliche Verwerfungen", warnte er. "Noch schlimmer" findet Montgomery aber die "irrsinnigen Umweltsünden", die mit Winterspielen in der äußerst schneearmen Region um die chinesische Hauptstadt einhergingen.

Im Videocast "19 - die Chefvisite" gibt der Chef der Uniklinik Essen, Professor Jochen A. Werner, zusammen mit Publizist Jens de Buhr und wechselnden Gästen von Montag bis Freitag Orientierung bei den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie. Alle Sendungen sind jederzeit abrufbar in der Mediathek auf DUP-magazin.de!

Über das DUP UNTERNEHMER-Magazin

Das Leitmedium für die digitale und die Klimatransformation, herausgegeben von der ehemaligen Bundesministerin Brigitte Zypries, erscheint in einer Gesamtauflage von über 280.000 Exemplaren am Kiosk, als Bordexemplar am Flughafen sowie als Supplement in "Handelsblatt" und "WirtschaftsWoche". Über das Magazin, die Website dup-magazin.de sowie diverse Newsletter werden rund 1,3 Millionen Leser erreicht. Mehr unter dup-magazin.de

Original-Content von: DUP UNTERNEHMER-Magazin, übermittelt durch news aktuell