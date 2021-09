DUP UNTERNEHMER-Magazin

Uschi Glas: massive Kritik an Altersdiskriminierung von Frauen

Behandlung von Frauen zunehmenden Alters in der Film- und Fernsehbranche nennt die Schauspielerin "unerträglich" und "diskriminierend"

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Schauspielerin Uschi Glas verurteilt die Behandlung älterer Frauen in ihrer Branche scharf. "Ich finde es bedenklich, dass man das Älterwerden der Frau als Manko betrachtet", sagt Glas im Videocast "KARRIERE-COACH-TV". "Das ist diskriminierend und unerträglich."

Glas kritisiert: "Es ist schade, dass man Frauen nicht höher schätzt und sie in zunehmendem Alter nicht mehr Rollen bekommen." Männer ihres Alters hätten viel mehr Chancen auf Engagements.

Die Sendung mit Uschi Glas in "KARRIERE-COACH-TV" ist in der Mediathek auf DUP-magazin.de abrufbar. Talkgäste sind allesamt Menschen, die langjähriger Erfolg im Beruf auszeichnet. Ob Olympia-Experte Frank Busemann, Schauspielerin Uschi Glas oder Mediziner Dietrich Grönemeyer - in "KARRIERE-COACH-TV" berichten sie und andere Persönlichkeiten über besondere Momente und geben Ratschläge für ein erfolgreiches Berufsleben.

Über das DUP UNTERNEHMER-Magazin

Das Leitmedium für die digitale und die Klimatransformation, herausgegeben von der ehemaligen Bundesministerin Brigitte Zypries, erscheint in einer Gesamtauflage von über 280.000 Exemplaren am Kiosk, als Bordexemplar am Flughafen sowie als Supplement in "Handelsblatt" und "WirtschaftsWoche". Über das Magazin, die Website DUP-magazin.de sowie diverse Newsletter erreicht DUP UNTERNEHMER rund 1,3 Millionen Leserinnen und Leser. Mehr unter DUP-magazin.de

Original-Content von: DUP UNTERNEHMER-Magazin, übermittelt durch news aktuell