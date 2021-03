Ferrari Trento

Ferrari Trento wird zum offiziellen Toast der Formel 1® ernannt

Trento, Italien (ots/PRNewswire)

Die FIA Formel 1 ® Weltmeisterschaft begrüßt Italiens Premium-Schaumwein auf dem Podium

Ferrari Trento ist der offizielle Sekt der Formel 1®. Die prestigeträchtige dreijährige Partnerschaft, die vor dem Start der FIA Formel 1®Weltmeisterschaft 2021 weltweit bekannt gegeben wurde, sieht vor, dass der preisgekrönte Sekt von Ferrari Trento der offizielle Trinkspruch bei Formel 1®Feierlichkeiten im Jahr 2021 und darüber hinaus sein wird.

Die Formel 1® hat Ferrari Trento zum Zelebrationspartner ernannt, nicht nur weil es zu den meistausgezeichneten Schaumweinherstellern zählt, sondern auch in Anerkennung seiner langen und angesehenen Geschichte. Ähnlich wie die Formel 1® ist das italienische Familienweingut mit Sitz im Trentino in den italienischen Alpen weltweit führend auf seinem Gebiet und hat sich mit seinen luxuriösen Trentodoc-Weinen seit über einem Jahrhundert einen Namen als Italiens Schaumwein schlechthin gemacht.

Mit einem unglaublichen Erbe im Motorsport hat die Formel 1® Pionierarbeit geleistet. Mehr als eine halbe Milliarde leidenschaftlicher Fans unterstützen die besten Fahrer und Konstrukteure der Welt. Als Sinnbild der "Italienischen Lebenskunst" wird Ferrari Trento seit Jahrzehnten auch von hochrangigen Gästen bei internationalen Großveranstaltungen geschätzt. Eine Ferrari Trentodoc Jeroboam-Flasche hatte in der Vergangenheit sogar einen Auftritt auf einem Formel 1®-Podium. Die diesjährige Rückkehr stellt jedoch einen besonderen Moment dar, da Ferrari Trento seinen Weltklasse-Sekt bei allen Formel 1® Grands Prix vorstellt und auf das Podium tritt, um an einem der ikonischsten Momente des Sports teilzunehmen.

"Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft mit der Formel 1® bekannt zu geben, die für uns sowohl eine Errungenschaft als auch ein Startpunkt ist", erklärte der Präsident und CEO von Ferrari Trento, Matteo Lunelli. "Es ist ein Erfolg, weil es das Ansehen zeigt, das unsere Weine international genießen, dank unseres Teams, das unermüdlich in allen Bereichen arbeitet. Es ist ein Ausgangspunkt, denn wir stehen erst am Anfang dieses außergewöhnlichen Abenteuers, das uns erlauben wird, die italienische Lebenskunst in die Feierlichkeiten der Formel 1® zu bringen."

"Diese Zusammenarbeit basiert auf gemeinsamen Werten, wie dem Streben nach Exzellenz in jedem Detail, Innovation und Leidenschaft. Es ist eine große Quelle des Stolzes für uns bei Ferrari Trento und, wie ich glaube, ein Beweis für die weltweite Wertschätzung italienischer Exzellenz", kommentierte Simone Masè, General Manager der Lunelli Group.

Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1®, sagte: "Wir sind begeistert, Ferrari Trento als offiziellen Partner der Formel 1® anzukündigen. Das Feiern von Erfolgen liegt in unserer beider DNA und Ferrari Trento im Herzen des ikonischsten Feiermoments des Sports zu haben, macht sie zu einem so natürlichen Partner für uns. Seit mehr als einem Jahrhundert ist Ferrari Trento ein Synonym für italienische Exzellenz, das seine Leidenschaft in die Herstellung feiner Schaumweine steckt, die jeden Moment erheben können, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um unser Fan-Erlebnis auf und neben dem Podium zu verbessern."

Informationen zu Ferrari Trento:

1902 von Giulio Ferrari in Trient gegründet und seit 1952 von der Familie Lunelli geführt, ist Ferrari Italiens führendes Weingut für traditionelle Methoden und ein Symbol für die italienische Lebenskunst. Alle Ferrari-Etiketten sind Trentodoc; flaschenvergorene Schaumweine, die aus Chardonnay- und Pinot Noir-Trauben hergestellt werden, die mit Leidenschaft und Respekt nach den Prinzipien des nachhaltigen Bergweinbaus im norditalienischen Trentino angebaut werden.

Ferrari Trento wurde von den Champagner- und Sekt-Weltmeisterschaften, dem wichtigsten Wettbewerb der Welt, der nur dem Sekt gewidmet ist, dreimal zum "Sektproduzenten des Jahres" ernannt.

www.ferraritrento.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1446546/Ferrari_Trento.jpg

Original-Content von: Ferrari Trento, übermittelt durch news aktuell