Hubilo bringt neue Version der Plattform auf den Markt, um virtuelle und hybride Events zu revolutionieren

London (ots/PRNewswire)

Die Plattform bietet 50 aufregende neue Verbesserungen mit dem Schwerpunkt auf der Steigerung des Teilnehmerengagements, der Förderung von Verbindungen und der Erhöhung des ROI von Veranstaltungen.

Hubilo hat die neueste Version seiner virtuellen und hybriden Event-Plattform angekündigt, die verspricht, die Event-Landschaft durch eine Reihe von Funktionen aufzurütteln, die entwickelt wurden, um das Engagement der Teilnehmer zu steigern, Verbindungen aufzubauen und dabei zu helfen, den Event-ROI zu erhöhen. Die neue Version der Hubilo Plattform beinhaltet insgesamt ca. 50 Verbesserungen und bietet mehr Engagement-Möglichkeiten als jede andere Event-Plattform, die derzeit auf dem Markt ist.

Eine brandneue Ästhetik konzentriert sich auf eine minimalistische Navigation, die die kognitive Belastung für die Teilnehmer reduziert und das Engagement maximiert, was ein primärer KPI für Eventveranstalter ist. Dies beginnt mit der nahtlosen Anzeige von Sitzungen. Der gesamte Veranstaltungskalender wird jetzt auf einer einzigen Seite angezeigt, so dass er leicht zu erkunden ist. Die Teilnehmer können nach bestimmten Themen suchen, die sie interessieren, und Live-Sitzungen filtern. Außerdem wurden geschlossene Untertitel hinzugefügt, um die Zugänglichkeit zu verbessern.

Ein besseres Engagement wird auch durch ein neues globales Seitenpanel ermöglicht, das einen neuen Event-Feed, ein Personenverzeichnis, ein Leaderboard und einen Abschnitt "What's Happening" enthält, der jede Live-Sitzung, jeden Raum oder jede Lounge anzeigt, die für die Teilnehmer zugänglich ist. Das Seitenpanel bietet außerdem kontextbezogene Informationen zu jedem sichtbaren Element, wie z. B. Beschreibungen von Live-Sitzungen, und ermöglicht es den Teilnehmern, von jedem Bereich der Veranstaltung aus zu interagieren.

Die Chat-Funktion der Plattform hat eine neue Oberfläche erhalten, die mit neuen, von den Teilnehmern gewünschten Funktionen ausgestattet ist, wie z.B. Emojis für ausdrucksstarke Reaktionen und die Möglichkeit, Meetings direkt aus dem Chat zu planen. Die Lounges wurden ebenfalls verbessert, um ein besseres Networking zu ermöglichen und die Teilnahme zu erleichtern. Dazu gehören Beschreibungen der einzelnen Lounges, die Sichtbarkeit der Teilnehmer, bevor die Teilnehmer eine Lounge betreten, und die Möglichkeit, inaktive Tische herauszufiltern.

Veranstaltungssponsoren und Aussteller profitieren nun von einer größeren Sichtbarkeit innerhalb jeder Veranstaltung mit der Option, gebrandete Banner zu den Sitzungen hinzuzufügen und als Themensponsor hervorgehoben zu werden. Über das neue Seitenpanel können die Sponsoren auch mit den Teilnehmern durch Chats, Umfragen und Fragen in Kontakt treten.

Ganze Events, die auf der Hubilo Plattform gestreamt werden, können ganz einfach über eine mobile App gestreamt werden, genau wie mit Ihrem Laptop. Dies schließt alle Aktivitäten ein, das Betreten einer Sitzung oder eines Ausstellerstandes, das Sichern eines Sitzplatzes in der Networking-Lounge, die Teilnahme an Umfragen, Spielen, Q+As oder einfach die Unterhaltung mit einem anderen Teilnehmer. In einem hybriden Format wird die App als wichtiger Enabler bei der Verbindung von Offline- und Online-Teilnehmern fungieren.

Vaibhav Jain, Gründer und CEO von Hubilo, sagte: "Wir bei Hubilo sind führend bei der Neukonzeptionierung der Art und Weise, wie Events geliefert und optimiert werden können. Diese Version stellt die nächste Evolutionsstufe für virtuelle und hybride Erlebnisse dar und ermöglicht es Veranstaltern, Sponsoren, Ausstellern und Teilnehmern, noch mehr Nutzen aus Veranstaltungen zu ziehen. Durch unsere Engagement-Cloud bieten wir mehr Engagement-Funktionen als jede andere Plattform, und unsere bestehenden Kunden sehen bereits einen großen Wert in den neuen Möglichkeiten, sich mit Teilnehmern zu verbinden und ihre Erfahrungen durch die Partnerschaft mit Hubilo zu verbessern."

Um eine Demo der Hubilo-Plattform zu planen, besuchen Sie bitte https://hubilo.com/request-a-demo/.

Informationen zu Hubilo Technologies Inc:

Hubilo ist die virtuelle + hybride Event-Plattform, die für Engagement und Event Excellence gebaut wurde. Hubilos Mission ist es, Engagement zu fördern - in erster Linie - um größere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Das Engagement mit Ihrem tief gebrandeten Erlebnis, gepaart mit unserem proaktiven und Vollzeit-Kundenerfolgsteam, stellt sicher, dass jedes Event, das auf der Hubilo Plattform läuft, jedes Mal perfekt ausgeführt wird. Hubilo hat seinen Hauptsitz in San Francisco in den USA, mit Niederlassungen in London in Großbritannien und Bengaluru in Indien und betreut Kunden in den Vereinigten Staaten, Europa, APAC, dem Mittleren Osten und Afrika. Zu den mehr als 500 Kunden von Hubilo gehören Namen wie United Nations, Roche, Informa Markets, Tech in Asia, Fortune, AWS, Siemens, Cognizant, GITEX, Infosys, Coca-Cola, Deloitte, SAP, Whatfix, Word Press, University of Oxford und viele andere. Unter der Leitung der Gründer Vaibhav Jain und Mayank Agarwal wurde Hubilo 2015 gegründet und konnte in weniger als einem Jahr eine Seed-Runde von 4,5 Mio. $ und eine Series "A"-Runde von 23,5 Mio. $ von führenden Venture Capital-Firmen wie Lightspeed Venture Partners und Balderton Capital sowie mehreren renommierten Angel-Investoren einwerben.

