Scala will auf der EuroCIS 2019 revolutionäre Marketing-Technologielösungen für den Einzelhandel vorstellen

Im Rahmen der Messe wird Harry Horn, Geschäftsführer von EMEA und Vice President für Marketing bei Scala, einen Vortrag halten zum Thema "Creating Smart Stores: Using Sensor Tech and Data Insights in Retail" (etwa: Intelligente Läden durch den Einsatz von Sensortechnologien und Dateneinblicken im Einzelhandel). Dieser wird im Rahmen des Euro CIS Forums am Mittwoch, 20. Februar, von 14:20 Uhr bis 14:40 Uhr in Halle 10, Stand F04 stattfinden. "Einzelhändler realisieren, dass sie durch die Analyse von Daten aus dem gesamten Ladenbereich wertvolle Erkenntnisse zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und zur Optimierung des Geschäftsbetriebs gewinnen. Die Umsetzung dieser Erkenntnisse ist der Schlüssel zum Erfolg, wenn es um In-Store-Einkaufserlebnisse geht", erklärt Horn.

Folgende Highlights erwarten Sie am Stand:

Dashboard-Anzeigen zu Kunden- und Geschäftsereignissen : Es ist heute wichtiger als je zuvor, jederzeit und völlig ortsunabhängig Zugang zu geschäftsrelevanten Echtzeitdaten zu haben. Im "Back of House"-Bereich des Standes finden Besucher zahlreiche Dashboards, auf denen die Kunden- und Betriebsdaten im Zusammenhang mit sämtlichen Ladenvorgängen angezeigt werden. Experten werden Marketing-Fachleuten, Einzelhändlern und Markenvertretern zeigen, wie sie mit Hilfe der hauseigenen Plattform Walkbase von STRATACACHE das Potenzial von Echtzeitanalysen, mobilen Sensoren und künstlicher Intelligenz im Einzelhandel nutzen können, um das Kundenerlebnis im Laden zu verbessern und den Umsatz zu steigern.

Demonstrationen zu kollaborativen Anwendungen der virtuellen Realität: Während der Messe werden am Stand durchgehend Vorführungen zu VR-Erlebnissen beim Einkaufen laufen. Bei diesen Live-Vorführungen werden praktische Anwendungen mit Multi-User-VR und Zusammenarbeit in Echtzeit demonstriert und Anwendungsfälle gezeigt aus den Bereichen: durchdachtes Design, virtuelle Inventur, kollaborative Kundenansprache, interne Arbeitsabläufe für die Vorabvisualisierung, Möglichkeiten für Vertriebsengagements, Konzepte für immersive interaktive Erlebnisse auf Unternehmensebene, und Erlebnisdestinationen. STRATACACHE schafft neue Erlebnisse im Einzelhandel durch immersives Design. Im vergangenen Monat wurde ein von Scala Professional Services entwickeltes VR-Einkaufserlebnis mit Integration des immersiven VR-Umfelds NVIDIA Holodeck(TM) vorgestellt.

Hauseigene Hardware : Am Stand finden Sie Mediaplayer von Scala, u. a. mit Einfach-, Doppel- und Vierfach-Ausgang. Bei der Entwicklung von Scala Mediaplayern sind Leistung, Stabilität und Kompatibilität ebenso wichtig wie die zuverlässige, zeitnahe Bereitstellung von Rich-Media-Erlebnissen. Ebenfalls ausgestellt wird der Scala Content Accelerator Multimedia Cache-Server, der eine zuverlässige, zeitnahe Bereitstellung von Rich-Media-Erlebnissen in jedem Einzelhandelsumfeld garantiert.

Überzeugende Einkaufserlebnisse, die einen Mehrwert für Einzelhändler und Marketer bieten:

Personalisierung auf kleinster Ebene : Durch den steigenden Einfluss der Sozialen Medien hat sich das Online-Kaufverhalten verändert. Unser Trendkonzept ermöglicht uns, dieses Verhalten auszunutzen, indem wir es in ein Einzelhandelsumfeld übertragen. Auf einem Touchscreen-Bildschirm können Kunden verschiedene Looks auswählen und diese im 360-Grad-Winkel auf dem roten Teppich betrachten. Anschließend können sie ihren Lieblingslook durch einfaches Tippen mit dem Finger mit ihrem Netzwerk teilen oder kaufen.

Service-Automatisierung: Scala bietet Bestellkiosks mit Gesichtserkennungstechnologie und integriertem Cocktail-Automat, die den Bestellvorgang vereinfachen und gleichzeitig ein einprägsames Erlebnis schaffen. Kunden wählen ihren Lieblingsdrink am Bestellkiosk aus oder erstellen ihr eigenes Rezept und der automatische Barkeeper macht sich ans Werk. Durch die Automatisierung bestimmter Aufgaben im Kundenumfeld haben Verkäufer mehr Zeit, den direkten Kontakt mit Kunden zu suchen und sich um den Ladenbetrieb zu kümmern.

Unterstützende Verkaufsmaßnahmen : Dieses Konzept konzentriert sich auf zwei Kernbereiche, die das Kundenerlebnis im Geschäft beeinflussen - Klarheit beim Produktvergleich und die Bereitstellung eines personalisierten, einprägsamen Einkaufserlebnisses. Mit einem Tablet als Einkaufsführer können Kunden ihr Traumfahrrad erstellen und dessen Eigenschaften mit anderen Fahrrädern vergleichen, sodass sie am Ende das perfekte Produkt vor Augen haben. Dadurch wird der Entscheidungsprozess optimiert und gleichzeitig werden Upselling-Möglichkeiten auf unaufdringliche Weise genutzt. Dieses Konzept bietet Verkäufern zudem die Möglichkeit, Einblick in die Wünsche ihrer Kunden zu gewinnen, bevor sie diesen zu Hilfe eilen. Auf diese Weise entsteht ein Einkaufserlebnis mit Concierge-Service.

Weitere Informationen finden Sie unter www.scala.com/eurocis-2019/ .

Informationen zu Scala

Scala-Lösungen schaffen faszinierende Einzelhandelserlebnisse, indem Netzwerke digitaler Schilder, Kiosks, Mobilgeräte, Webseiten und Geräte mit Internetverbindung miteinander verbunden werden. Scala ist eine Marke der STRATACACHE-Unternehmensfamilie und bietet Marketern, Einzelhändlern und Wegbereitern eine Plattform, um Einkaufserlebnisse leicht zu kreieren und zentral einzusetzen, ohne auf die Flexibilität verzichten zu müssen, schnell auf lokale Wirtschaftsbedingungen und Vorlieben der Kunden im Laden regieren zu können. Mit 30 Jahren Erfahrung in der Unterhaltung, Information und im Unterrichten verschiedener Zielgruppen ist Scala bekannt für Innovationen und den Einsatz führender Technologien, wie mobiler und prädikativer Analytik, um preisgekrönte Lösungen zu schaffen, die leicht zu bedienen und dennoch unendlich flexibel anpassbar sind. Der Scala-Hauptgeschäftssitz befindet sich in der Nähe von Philadelphia, PA. Das Scala-Netzwerk aus Partnern und Entwicklern in mehr als 90 Ländern betreibt mehr als 500.000 Bildschirmen weltweit.

