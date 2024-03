Atlas Renewable Energy

DIE VEREINBARUNG ZWISCHEN ATLAS RENEWABLE ENERGY UND COPEC ZUR ENERGIESPEICHERUNG LÄUTET EINE NEUE ÄRA FÜR DIE NETZUMSTELLUNG IN LATEINAMERIKA EIN

Santiago, Chile, 22. März 2024 (ots/PRNewswire)

BESS del Desierto wird zu den größten Speicherverträgen in Chile gehören und das erste große, unabhängige, eigenständige Batteriespeichersystem (BESS) mit einer Speicherkapazität von 200 MW und Stunden sein.

Die Vereinbarung zwischen Atlas Renewable Energy und COPEC über dessen Energievermarkter EMOAC sieht die Speicherung von Energie vor, um etwa 3,6 TWh an nachhaltiger Energie zu Spitzenbedarfszeiten über einen Zeitraum von 15 Jahren in das Netz einzuspeisen.

Atlas Renewable Energy, ein international führendes Unternehmen im Bereich der sauberen Energieerzeugung, setzt einen neuen Meilenstein in Chile, nachdem es einen Stromabnahmevertrag (PPA) für die Nutzung eines Batteriespeichersystems mit dem chilenischen Unternehmen COPEC über dessen Energievermarkter EMOAC für 15 Jahre unterzeichnet hat.

BESS del Desierto wird mit einer installierten Leistung von 200 MW und vier Stunden sowie einer Speicherkapazität von 800 MWh eines der größten Energiespeicherprojekte in Chile und Lateinamerika sein. Das Projekt ermöglicht die Speicherung von Energie während des Tages und die Wiedereinspeisung in das Netz bei hoher Nachfrage. Das Batteriesystem wird neben dem Solarkraftwerk Sol del Desierto von Atlas installiert, das sich in der Gemeinde Maria Elena in der Region Antofagasta befindet.

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird BESS del Desierto jährlich rund 280 GWh in das Netz einspeisen, wodurch die Einschränkung der tagsüber aus erneuerbaren Energiequellen erzeugten Solarenergie verringert und die Stabilität und Zuverlässigkeit der Stromversorgung in der Region und im Land erhöht wird. Das Projekt wird eine Speicherkapazität haben, die mit der von 2.500 Elektrobussen im öffentlichen Nahverkehr vergleichbar ist, was einer Fahrleistung von 500.000 km für diese Busse entspricht.

Die BESS del Desierto wird als eigenständige Batterie eingesetzt. Das bedeutet, dass es sich um eine unabhängige und autonome Lösung zur Speicherung von elektrischer Energie handelt, die eine Akkumulation der in Zeiten eines größeren Energieangebots erzeugten Energie ermöglicht und so zu einer effizienten, kontinuierlichen und zuverlässigen Versorgung beiträgt.

„Dieses Geschäft markiert unsere Expansion in die Batteriespeichertechnologie und etabliert Atlas als einen der ersten Anbieter in Lateinamerika. Sie zeigt unser Engagement für innovative Energielösungen und stärkt unsere Position als führender Anbieter nachhaltiger Technologien für die Energiewende in der Region. Das Projekt BESS del Desierto ist ein wichtiger Teil unserer Strategie, die Energiezuverlässigkeit in der Region durch die fortschrittliche Nutzung von Solarressourcen zu verbessern und unseren Kunden maßgeschneiderte Energielösungen anzubieten", sagte Carlos Barrera, Geschäftsführer von Atlas Renewable Energy.

„Diese Vereinbarung zielt darauf ab, ein grundlegendes Problem auf nationaler Ebene anzugehen, nämlich die unsachgemäße Entsorgung von NCRE. Unser Ansatz dreht sich um Innovation, Anpassung und die Integration von Technologie. Wir sind der festen Überzeugung, dass dies eine bedeutende Lösung für die bestehenden Herausforderungen innerhalb des Systems darstellt und einen weiteren entscheidenden Schritt in Richtung unseres Engagements für die Energiewende markiert", sagte Vannia Toro, Generaldirektorin der EMOAC.

In nur wenigen Jahren hat Atlas Renewable Energy in der Region Projekte mit klarer Ausrichtung auf Langfristigkeit entwickelt, sowohl mit seinen kommerziellen Partnern als auch auf der Ebene der Versorgung regulierter Kunden. Das Unternehmen hat eine installierte Kapazität von 5.243 MW an erneuerbaren Energien unter Vertrag genommen, was zur Energiewende in der Region hin zu saubereren Energiequellen beiträgt, und es hat nun Pionierarbeit bei der Implementierung und Nutzung von Batteriespeichersystemen in Chile geleistet, nachdem es zwei der größten Verträge im Land und in Lateinamerika mit dieser Technologie unterzeichnet hat. Das Unternehmen rechnet mit einer weiteren Konsolidierung und Expansion in andere Regionen mit innovativen und nachhaltigen Energieprojekten.

Informationen zu Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy ist ein internationales Unternehmen für die Erzeugung erneuerbarer Energien mit rund 5,6 GW an erneuerbaren Energieanlagen, von denen 2,7 GW in Betrieb sind. Atlas ist seit Anfang 2017 auf die Entwicklung, die Finanzierung, den Bau und den Betrieb von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien spezialisiert. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Team mit fundierten Kenntnissen des globalen Strommarktes und der erneuerbaren Energien, das über die längste Erfolgsbilanz in der Branche der erneuerbaren Energien in Iberoamerika vorzuweisen hat.

Die Strategie des Unternehmens ist darauf ausgerichtet, Großunternehmen bei der Umstellung auf saubere Energie zu unterstützen. Atlas Renewable Energy ist weithin anerkannt für seine hohen Standards bei der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Großprojekten sowie für seine umfassende und langjährige Erfolgsbilanz in den Bereichen ESG und nachhaltige Entwicklung.

Informationen zu EMOAC

Seit 2012 ist EMOAC national führend auf dem Gebiet der integralen Energieintelligenz und bietet seinen Kunden Dienstleistungen im Bereich des Energiemarketings und der Beratung zu Energieprojekten sowie Überwachungs- und Versorgungsmanagementtechnologien, die die Digitalisierung der Wertschöpfungskette für seine Kunden ermöglichen. 2020 wurde EMOAC zum COPEC-Händler für 100 % erneuerbare Energien und bekräftigte damit sein Engagement für Nachhaltigkeit. 2023 wurde EMOAC zum Vermarkter mit den meisten im System registrierten Energieentnahmen und mit der größten Anzahl von freien Kunden, die vom Nationalen Stromkoordinator für die Nutzung von 100 % sauberer Energie zertifiziert wurden, und bekräftigte damit sein Engagement für Effizienz und Nachhaltigkeit.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2368575/Atlas_Renewable_Energy_BESS.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-vereinbarung-zwischen-atlas-renewable-energy-und-copec-zur-energiespeicherung-lautet-eine-neue-ara-fur-die-netzumstellung-in-lateinamerika-ein-302097091.html

Original-Content von: Atlas Renewable Energy, übermittelt durch news aktuell