Hydro Rein entwickelt gemeinsam mit Atlas Renewable Energy und ALBRAS ein Solarprojekt zur Eigenproduktion in Brasilien

Hydro Rein, Atlas Renewable Energy und ALBRAS gründen ein Joint Venture zur Entwicklung, zum Bau und zum Betrieb eines Selbstproduktionsprojekts durch eine Solaranlage, die sich in Paracatú, im Bundesstaat Minas Gerais, befinden wird, Brasilien, mit einer geplanten Gesamtleistung von 438 MW. Das Projekt wird die primäre Aluminiumanlage von Albras langfristig mit erneuerbarer Energie versorgen.

Der Bau der Solaranlage Boa Sorte soll im vierten Quartal 2022 beginnen, der Betrieb soll im vierten Quartal 2023 beginnen. Die Gesamtinvestitionen werden auf 320 Mio. USD (100%-Basis) geschätzt. Das Projekt wurde bei der Wettbewerbsbehörde (CADE) zur Freigabe eingereicht.

Albras hat im Rahmen des Eigenproduktions-Projekts mit Boa Sorte einen auf US-Dollar lautenden PPA (Power Purchase Agreement) für eine jährliche Lieferung von 815 GWh von 2025 bis 2044 unterzeichnet. Die Vereinbarung deckt 12% des jährlichen Stromverbrauchs von Albras.

Das Aluminiumwerk Albras befindet sich im brasilianischen Bundesstaat Pará und ist ein Joint Venture zwischen Hydro und NAAC (Nippon Amazon Aluminium Co. Ltd.). Albras ist der größte Hersteller von Primäraluminium in Brasilien mit einer jährlichen Kapazität von 460.000 Tonnen und beliefert sowohl den nationalen als auch den internationalen Markt.

Die Solaranlage Boa Sorte wird mehr als 800.000 bifaciale Module enthalten, die genügend Energie liefern, um die Emission von 61.500 Tonnen CO2 pro Jahr zu vermeiden.

Informationen zu Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy ist ein Unternehmen für die Erzeugung erneuerbarer Energien, das seit Anfang 2017 in ganz Amerika Projekte für erneuerbare Energien im Rahmen langfristiger Verträge entwickelt, finanziert, baut und betreibt. Atlas Renewable Energy verfügt über ein erfahrenes Team mit der längsten Erfolgsbilanz in der Solarenergiebranche in Lateinamerika. Das Unternehmen ist für seine hohen Standards bei der Entwicklung, beim Bau und beim Betrieb von Großprojekten bekannt.

Atlas Renewable Energy ist Teil des Energy Fund IV, der von Actis, einem führenden Private Equity Investor im Energiesektor, gegründet wurde. Das Wachstum von Atlas Renewable Energy konzentriert sich auf die stabilsten Märkte der Region, wobei das Unternehmen sein bewährtes Fachwissen in den Bereichen Entwicklung, Marketing und Strukturierung einsetzt, um die Umstellung auf saubere Energie zu beschleunigen. Durch die aktive Einbindung der Gemeinschaft und der Interessengruppen, die im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie stehen, arbeitet das Unternehmen jeden Tag daran, eine sauberere Zukunft zu schaffen.

Über Hydro Rein

Hydro Rein wurde im Jahr 2021 als Teil der Hydro-Strategie für den Ausbau der erneuerbaren Energien gegründet. Ziel des Unternehmens ist es, der bevorzugte Anbieter von erneuerbaren Energien und anderen Energielösungen für Industriekunden zu werden.

Hydro Rein verfügt über eine bedeutende Pipeline von Wind- und Solarprojekten in Brasilien und den nordischen Ländern für die langfristige Stromversorgung von Hydro und anderen industriellen Abnehmern. Hydro Rein entwickelt auch eine Reihe von Energielösungen, um die Industrie bei der Verwaltung und Optimierung ihres Energieverbrauchs und ihrer Speicherung hinter dem Zähler zu unterstützen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1808576/Atlas_Solar_Plant.jpg

