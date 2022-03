EverFocus Electronics Corp.

EverFocus präsentiert die beste Lösung zur Realisierung einer Smart Station: eNVP-JTX-AI-UB000 mit NVIDIA Jetson TX2 NX Modul

Taipei, 29. März 2022 (ots/PRNewswire)

EverFocus Electronics Corporation (TWSE: 5484), ein führender Anbieter von intelligenten Transportlösungen, freut sich, den kompatiblen Edge-Computer eNVP-JTX-AI-UB000 für den Einstieg in das AIoT vorzustellen.

Das eNVP-JTX-AI-UB000 wird durch das NVIDIA Jetson TX2 NX Modul angetrieben und erfüllt verschiedene Anforderungen an AIoT-Lösungen in Bezug auf hohe Leistung (1,33 TFLOPS mit dem Jetson TX2 NX). Der eNVP-JTX-AI-UB000 ist mit dem von EverFocus entwickelten „Ultraboard" ausgestattet, das sich perfekt für platzbeschränkte Szenarien eignet und mehrere E/A-Ports und Erweiterungsschnittstellen in einem winzigen Gehäuse (84 x 102 x 54,7 mm) vereint. Mit 4 GB 128bit LPDDR4 ist er auch skalierbar für die Speicherung großer Datenmengen, was eine solide Grundlage für das Training von KI-Modellen und Edge Computing bildet.

Seit Jahrhunderten haben Bahnhöfe die Entwicklung der Wirtschaft und des Lebensunterhalts vorangetrieben, da dort regelmäßig Waren, Ressourcen und vor allem Menschen ein- und ausgeladen werden. Wo jedoch menschliches Management herrscht, kommt es aus Unachtsamkeit zu unerwarteten Fehlern, die enorme Kosten und Verluste verursachen. Heute hat EverFocus die intelligente Bildanalyse in Europa, Amerika und Asien eingesetzt, um die Effizienz der Verwaltung und die Reisesicherheit während der Pandemie zu verbessern. Diese KI-Lösungen haben bei EverFocus-Kunden die Verwaltungskosten erfolgreich um 10% gesenkt und den Sicherheitsfaktor um 15% erhöht.

Dieses Mal hat EverFocus seine KI-Lösungen in der Smart Station kontextualisiert. Durch den Anschluss von EverFocus IP-Kameras als Sensoren kann das eNVP-JTX-AI-UB000 eine Echtzeitüberwachung realisieren und das Einsatzkontrollzentrum bei ungewöhnlichen Ereignissen informieren. Durch die Schaffung virtueller Zäune wird eine zweite Verteidigungslinie für die Erkennung von Bahnüberfällen und Herumlungern geschaffen. Nicht nur, um die Routen mit mehreren Haltestellen innerhalb und zwischen den Bahnhöfen zu optimieren, sondern auch, um eine Überfüllung des geschlossenen Raums zu verhindern und die räumliche Trennung während der COVID-19-Ära zu gewährleisten. Neben der oben erwähnten Kapazitätsüberwachung, mit der die Ausbreitung des Virus besser eingedämmt werden kann, hilft eNVP-JTX-AI-UB000 auch bei der Umsetzung von Maskenmandaten durch seine genauen Erkennungs- und Maskenerkennungsfunktionen.

EverFocus kann die Verkehrssicherheit erhöhen und den Bewegungskomfort verbessern, indem -

Erkennung der Personendichte und Steuerung des Verkehrsflusses - Erkennung/Analyse der Fahrgastzahl zur Steuerung des Verkehrsflusses und Empfehlung der besten Route.

Verhaltensprüfung und Maskenerkennung - Identifizieren/Melden verdächtiger Verhaltensweisen und Sicherstellen von Maskenmandaten zur Verhinderung der Virenverbreitung.

Erkennung des Eindringens in Gefahrenzonen und des Herumlungerns - Verhindern Sie das Eindringen in Bahngleise/Gefahrenzonen und überwachen Sie das unerlaubte Herumlungern über virtuelle Zäune.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.everfocus.com/product/ins.php?index_m1_id=2&index_m2_id=17&index_m3_id=30&index_id=808

