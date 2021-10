EverFocus Electronics Corp.

EverFocus stellt das am meisten erwartete Produkt des Jahres vor, die Intel® Tiger Lake AI Box: eIVP-TGU-IV-V0000

EverFocus Electronics Corporation, der führende Anbieter von intelligenten Überwachungs- und Transportlösungen, hat heute offiziell das erwartete AI Box-Produkt des Jahres vorgestellt: eIVP-TGU-IV-V0000. Es besteht aus einer Aluminiumlegierung und hat ein robustes Gehäuse. Es kann in Umgebungen mit starken Vibrationen und hohen Temperaturen betrieben werden und eignet sich für Züge, verschiedene Strecken und das Flottenmanagement. Mit der IP-Kamera von EverFocus und der KI-Software kann es zudem eine intelligente Autosystemlösung bilden.

Es ist mit der neuesten 11. Generation ausgestattet. Ausgestattet mit dem Prozessor Intel® Core(TM) i7/i5/i3/Celeron® der U-Serie, der zu unseren lüfterlosen Industrieserien gehört. Das flexible lüfterlose Bordsystem verfügt über leistungsstarke Rechenfunktionen und kann verschiedene KI-Funktionen unterstützen. Für Benutzer, die einen hohen Bedarf an KI-Leistung haben, kann es auch erweitert werden, um die KI-Computing-Funktionen zu verbessern. Es unterstützt 4K-Videoausgabe in hoher Qualität und ist mit zwei 2.5GbE/1GbE-Ethernet-Ports ausgestattet, die die zeitabhängige Vernetzung für die Echtzeit-Datensynchronisation verbessern. Dieser KI-Computer eignet sich besonders für KI-, 5G- und Display-Funktionsanforderungen in verschiedenen Anwendungsbereichen und OBU/RSU-Anwendungsmärkten wie z. B.: Transport, Smart Cities, Produktionslinienerkennung und andere verwandte Anwendungsszenarien. Die leistungsstarken Intel®-Prozessoren der 11. Generation haben die Leistung von CPU und GPU erheblich verbessert und machen eIVP-TGU-IV-V0000 für alle Anwendungsfelder geeignet, die CPU-Leistung und KI erfordern. Dank des Aluminiumgehäuses eignet sich das Gerät für den Einsatz in der industriellen Automatisierung.

Es wiegt nur 2,87 Pfund und misst 5,92 x 2,24 x 4,18 Zoll in einem Mini-Formfaktor. Diese Größe bietet Anwendern oder Softwareentwicklern mehr Flexibilität für Platz. Benutzer können die von EverFocus entwickelte AiO NVR-Software verwenden, um intelligente Verwaltungsanforderungen zu erfüllen, mehrere Funktionen wie Live-Ansicht, Bildaufzeichnung, Bilderkennung, Alarmbenachrichtigung usw. auszuführen und somit das Sicherheitsmanagementsyst verbessern. Die neue KI-Edge-Computing-Box eIVP-TGU-IV-V0000 eignet sich für eine Vielzahl von KI-Anwendungsfeldern, wie Fahrgastinformationsstationen und Eingänge in Bahnhofshallen, elektronische Anzeigetafeln im Einzelhandel, Werbewände, Sicherheit auf dem Campus und in der Gemeinde, Zugangs- und Sicherheitskontrolle für Baustellenpersonal, Fehlererkennung in Produktionslinien usw. In Kombination mit den IP-Kameras 2MP/5MP/8MP von EverFocus und der Software AiO NVR kann es eine intelligente Autosystem-AIOT-5G-Lösung bilden und somit mit der von den Partnern von EverFocus entwickelten KI-Software verwendet werden, wie Einbruchserkennung, Personenzählung und Kennzeichenerkennung.

