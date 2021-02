Strangeworks, Inc.

Strangeworks startet Ökosystem zur Förderung des Quantencomputings in Deutschland

Munich (ots/PRNewswire)

Das Quanten-Ökosystem und die europäische Expansion bieten einen Zugang, um das Quantencomputing in Deutschland voranzutreiben

Die Strangeworks Deutschland GmbH, ein Softwareunternehmen, das den Zugang zu Quantencomputing-Ressourcen ermöglicht, gab heute die Erweiterung seiner Unternehmenspräsenz mit einem Büro in München bekannt. Als Teil ihrer Mission, den Zugang zum Quantencomputing zu humanisieren, bietet Strangeworks Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Forscherinnen und Forschern, Softwareentwicklerinnern und Softwareentwicklern sowie Unternehmern ein komplettes Quanten-Ökosystem. Strangeworks bietet Anwenderinnen und Anwendern Zugang zu Hardware, Software, Bildungsressourcen und allen wesentlichen Tools, die für eine florierende Quantencomputing-Industrie in Deutschland benötigt werden.

Als wesentlicher Teil seiner nationalen Wirtschaftsstrategie investiert Deutschland stark in die Förderung von Start-ups im Bereich Quantencomputing. Die Regierung hat angekündigt, dass die bereitgestellten Bundesmittel sowohl die von China als auch die der USA übertreffen werden, um das Zentrum für Quantencomputing in Europa zu werden. Strangeworks fühlt sich geehrt, diese Pläne zu unterstützen.

"PlanQK teilt die Vision von Strangeworks, das Quantencomputing zu humanisieren, indem es für alle verfügbarer und zugänglicher gemacht wird." - Prof. Dr. Dr. h.c. Frank Leymann, wissenschaftlicher Direktor bei PlanQK und Institutsleiter des Instituts für Architektur von Anwendungssystemen an der Universität Stuttgart.

"Am Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) fungieren wir als Teil des nationalen Rückgrats für die Spitzenforschung und -entdeckung, die durch modernste IT-Technologie möglich ist. Während unser Quantencomputing-Ökosystem in Bayern weiter wächst, arbeiten wir eng mit Expertinnen und Experten auf lokaler und internationaler Ebene zusammen, um innovative Ressourcen und Dienste für unsere Nutzergemeinschaft bereitzustellen. Wir freuen uns darauf, die Angebote von Strangeworks EQ zu kennenzulernen und zu sehen, wie die Arbeit mit dieser Plattform die Quantenwissenschaft in Bayern voranbringen kann." - Laura Schulz, Leiterin der strategischen Entwicklung und Partnerschaften am Leibniz-Rechenzentrum.

Strangeworks besteht aus einem Team aus Seriengründern, Entwicklern von Unternehmenssoftware und einem Wissenschaftler eines Max-Planck-Instituts, das sich zum Ziel gesetzt hat, Quantencomputing zu humanisieren und für jedermann zugänglich zu machen. Strangeworks beseitigt die Barrieren für den Einstieg in das Quantencomputing, indem es Forschungsinstituten, Universitäten sowie Unternehmen gleichermaßen Zugang bietet.

"Die Quantenindustrie braucht mehr Zusammenarbeit, Experimente und gemeinsame Entdeckungen, um schon heute die Quantenarbeitskräfte von morgen aufzubauen", sagte William Hurley (aka whurley), Gründer und CEO von Strangeworks. "Indem wir ein beispielloses Netzwerk von Anbietern mit einer Hardware-agnostischen, Software-inklusiven, kollaborativen Entwicklungsumgebung zusammenbringen, bietet Strangeworks alles, was Regierungen, Universitäten und Unternehmen brauchen, um noch heute mit der Entwicklung ihrer Quantenlösungen zu beginnen."

Das Angebot von Strangeworks ist in drei Bereiche unterteilt, die sich jeweils an eine bestimmte Benutzergruppe richten:

- Strangeworks EQ(TM) (Enterprise Quantum): Wenn neue Möglichkeiten in der Quantentechnologie aufkommen, garantiert Strangeworks EQ den Anwendern, an der Spitze einer sich schnell verändernden Industrie zu bleiben. Strangeworks EQ ist eine zukunftssichere Quanteninfrastrukturlösung, welche die Leistungsfähigkeit der Strangeworks-Quantencomputing-Plattform und des Strangeworks-Netzwerks von Anbietern mit Funktionen für große Forschungsorganisationen und Unternehmen kombiniert. Darüber hinaus wird Strangeworks EQ granulare Sicherheit, IP-Schutz, Zugang zu Quantencomputern, Ressourcen-Aggregation, kundenspezifische Integrationen, private Implementierungen, Team- und Projektmanagement, engagierten Support und Online-Training beinhalten. Unternehmen werden die Möglichkeit haben, ihre EQ-Anforderungen auf ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Beispielhafte Anwendungsfälle sind: - Vereinfachung der Ressourcenzuweisung für mehrere Benutzer bei gleichzeitiger Erleichterung der Kredit-, Kosten- und Auftragsverwaltung durch ein Netzwerk von Anbietern, Auftragnehmern und Partnern. Erstellen Sie Managed Cloud-, Private Cloud- oder On-Prem-Hardware-Lösungen für Behörden und Unternehmenskunden. Benutzerdefinierte Integrationsoptionen ermöglichen es Organisationen, die Interaktionen zwischen ihrer bestehenden Infrastruktur (hpc, gpu, etc.) und externen Quantencomputer-Ressourcen zu verwalten.

- Strangeworks QS(TM) (Quantum Syndicate) : Strangeworks QS ist ein Zusammenschluss von Hardware-, Software-, Bildungs- und Cloud-Service-Anbietern, die an der Entwicklung der Implementierung und der Testung neuer Quantentechnologien über alle Branchen hinweg arbeiten, um Quantenphysikerinnen und -physiker, Datenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Unternehmensentwicklerinnen und -entwickler bei der Ausführung, Validierung und beim Benchmarking aktueller Hardware-Plattformen zu unterstützen. Dazu gehören u. a. Quantencomputer, die auf superleitenden, gefangenen Ionen, gefangenen Atomen, Annealern und photonischen Technologien basieren. - Mit dabei sind u. a.: 1Qbit, Algorithmiq, Amazon Braket, Atom Computing, Bleximo, Blueqat, D-Wave, Entropica Labs, Hitachi, Honeywell, Horizon Quantum Computing, IBM, IonQ, Microsoft, PlanQK, Qureca, Rigetti, Riverlane, Stack Overflow, Unitary Fund und Xanadu.

- Strangeworks QC(TM) (Quantum Computing) : Strangeworks QC ist eine kostenlose Plattform für Forscherinnen und Forscher, Entwicklerinnen und Entwickler sowie Hackerinnen und Hacker, die Quantencomputing auf eigene Faust kennenlernen wollen. Strangeworks QC-User werden Quantencomputing-Projekte unter Verwendung vieler beliebter Frameworks erstellen und teilen, in Beispielprojekte eintauchen und viele Lernressourcen finden. Egal, ob Sie Quantencomputing-Anfängerin bzw. Anfänger sind oder erfahrene Forscherin bzw. Forscher - dies ist der Ort, an dem Sie lernen, lehren und Lösungen in dieser aufstrebenden neuen Welt des Computings implementieren können. - Erstellen, organisieren und arbeiten Sie gemeinsam an Quantencomputing-Projekten und greifen Sie auf Code-Bibliotheken, Frameworks und Sprachen zu, darunter die folgenden: Amazon Braket SDK, Blueqat, Cirq, D-Wave Ocean, Forest, Jupyter Notebooks, Microsoft QDK (Q#), MyQLM, OpenQASM, ProjectQ, Python, Qiskit, Xanadu PennyLane und Xanadu Strawberry Fields. Während der Beta-Phase hat Strangeworks in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern von Strangeworks QS mehr als 20 Webinare zu Schulungszwecken und drei Hackathons unter Verwendung der Strangeworks QC-Lösung veranstaltet.

Strangeworks wird diese Initiativen zusammenführen, um die Entwicklung einer globalen Quantenbelegschaft zu unterstützen. All das wird zusammen die Einstiegshürden für Entwicklerinnen und Entwickler senken, um die entstehende Quantenlandschaft zu erkunden.

Um dem Strangeworks Quantum Syndicate beizutreten oder um Strangeworks in Ihrem Unternehmen einzusetzen, besuchen Sie: http://strangeworks.com.

Strangeworks QC(TM) ist ab heute weltweit kostenlos unter http://quantumcomputing.com verfügbar; staatliche Institutionen und Unternehmen können sich für den Zugang zu Strangeworks EQ(TM) unter http://strangeworks.com bewerben.

Über Strangeworks:

Strangeworks mit Sitz in Austin/ Texas und München ist ein Team von erfahrenen Serienunternehmern, Unternehmenssoftware-Entwicklern und Quantenphysikern, die das Ziel haben, Quantencomputing zu humanisieren und für jeden zugänglich zu machen. Indem es Unternehmen durch die Wirren des Quantencomputings führt, hilft Strangeworks, die Integration dieser neuen Technologie in Unternehmen, Universitäten und Firmen zu beschleunigen.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Strangeworks Ihren Weg zum Quantencomputing beschleunigen kann, besuchen Sie: https://strangeworks.com/

Original-Content von: Strangeworks, Inc., übermittelt durch news aktuell