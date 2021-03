Thrasio

Thrasio setzt rekordverdächtiges Wachstum mit Übernahme des 100. Amazon-Geschäfts fort

Berlin (ots/PRNewswire)

Mayfair Brands schließt sich Thrasios Portfolio von mehr als 15.000 Konsumgütern an

Thrasio, das Konsumgüterunternehmen, das die Welt des Handels und der Verbraucherprodukte neu definiert, gab heute bekannt, dass es sein 100. Amazon-Geschäft erworben hat. Dank seines einzigartigen Akquisitionsansatzes und seiner erstklassigen operativen Fähigkeiten hat das Unternehmen seit dem ersten Jahr jährliche Gewinne erwirtschaftet; Thrasio liefert beliebte und gefragte Konsumgüter an Millionen zufriedener Kunden weltweit.

"Nach 100 Integrationen sind wir kampferprobt", sagt Mitgründer und Co-CEO Josh Silberstein. "Wir schließen mehr als ein Geschäft pro Woche ab, und mit jeder Marke, die wir an Bord nehmen, lernen wir etwas Neues. An diesem Punkt ist unser Schwungrad nicht nur bewährt - es beschleunigt sich."

Die Auszeichnung für das 100. gekaufte Unternehmen geht an einen Kategorieführer im Konsumgüterbereich: MayfairBrands, der Inhaber des "Best Seller"-Abzeichens von Amazon für Luftmatratzen mit mehr als 10.000 4,5-Sterne Bewertungen.

Mayfair wurde von Derek DeMeo gegründet, einem engagierten Unternehmer, der sich von mehreren frühen Rückschlägen nicht beirren ließ. DeMeo gründete eine Beratungsagentur, die Amazon-Verkäufern half, millionenschwere Online-Unternehmen aufzubauen, bevor er diese Talente auf seine eigenen Ideen anwandte und Mayfair ins Leben rief, das er gemeinsam mit Vincent Lau gründete.

"Mayfair ist genau das, was Thrasio sucht", erklärt Thrasio-Mitbegründer und Co-CEO Carlos Cashman. "Gut bewertete, bei den Verbrauchern beliebte Produkte mit Potenzial zum Wachstum. Wir könnten uns kaum mehr darauf freuen, als auf der unglaublichen Arbeit von Mayfair aufzubauen, indem wir neue Produkte, neue Kanäle und neue Länder hinzufügen und so sicherstellen, dass die hochkarätigen Produkte von Mayfair in die Hände von noch mehr Verbrauchern gelangen, die nach ihnen suchen. Thrasher lieben nichts mehr, als diesen Prozess zu erleichtern und eine Win-Win-Situation zu schaffen - für Verbraucher, die nach den besten Produkten suchen, und für unsere Verkäufer, die danach streben, ihre Marke wachsen zu sehen."

Thrasio gab DeMeo die Gewissheit, dass er sein Unternehmen in fähigen Händen hinterlässt. "Wir haben das jahrelang gemacht und es hat Spaß gemacht, aber wir sind bereit, unsere Aufmerksamkeit auf andere Unternehmungen zu richten, und Thrasio war einfach der richtige Käufer", sagt DeMeo. "Das Talent bei Thrasio ist extrem gut - das kann ich nicht genug betonen. Es ist nichts erfrischender als kluge Leute, die mit klugen Leuten zusammenarbeiten."

Mayfair reiht sich ein in Thrasios Portfolio an branchenführenden, alltäglichen Produkten, die von den Verbrauchern geliebt werden - Marken, die ihre Rentabilität im ersten Jahr der Geschäftstätigkeit des Unternehmens fast verdreifacht haben. Die Auszeichnungen, die mit dieser jüngsten Akquisition einhergehen, teilen sich einige von Thrasios bahnbrechenden Marken, die dank Thrasios Implementierung von verbessertem Marketing, Produktentwicklung, Betrieb und Supply-Chain-Management ein außergewöhnliches Wachstum verzeichnen konnten.

- TrailBuddy, eine beliebte Marke für Outdoor-Abenteuerausrüstungen, erlebte eine Umsatzsteigerung durch die strategische Aktualisierung von Inhalt und Positionierung durch Thrasio. Die Trekkingstöcke katapultierten die Marke von Platz 99 auf ein Allzeithoch bei Amazon auf Platz 8 in ihrer Kategorie, was zu einer Umsatzsteigerung von 137 % im ersten Jahr der Marke im Portfolio von Thrasio führte. - Shiatsu-Fußmassagegeräte von Cloud Massage, bereits ein Kundenfavorit, wurde noch beliebter, als Thrasio Rang und Bewertungen aufbaute und sich das Bestseller-Abzeichen schnappte, als der Selbstpflege-Trend 2020 explodierte. Die Marke erfreute sich eines Umsatzanstiegs von 275 % für das Jahr. - Die durchschlagende Erfolgsgeschichte der Autostaubsaugermarke ThisWorx war eine der herausragenden YOY-Verbesserungen von Thrasio im Jahr 2020. Als das Thrasio-Team die Marke übernahm und die Produktion steigerte und die Werbeaktionen optimierte, waren die Ergebnisse fast augenblicklich, mit einer 98%igen Verbesserung im Best Seller Rank in den ersten drei Wochen, was mit einer 440%igen Umsatzsteigerung im Jahresvergleich endete.

Thrasio erwirbt seit drei Jahren Unternehmen mit vielen nachgewiesenen, nachhaltigen Erfolgsgeschichten, was einige der frühen Verkäufer dazu veranlasst hat, mit neuen Marken zurückzukehren. Kusha Karvandi, ein Inc. 500 Unternehmer, zählt bereits zwei seiner Unternehmen zu den Thrasio 100 und verspricht, dass er wiederkommen wird. Nachdem er seine erfolgreiche Linie von Vybe Percussion-Massagegeräten an Thrasio verkauft hatte, kehrte er zurück, um sich einen Vertrag für BFR-Bänder zu sichern, die "Amazon's Choice" für Trainingsbänder zur Einschränkung des Blutflusses. "Meine Erfahrung mit Thrasio war ausgezeichnet. Von Anfang bis Ende waren sie sehr klar über den Zeitplan, und es war so einfach mit dem Team zu arbeiten. Ich finde es toll, wie schnell Thrasio agieren kann, wie fair sie mit ihrer Bewertung sind und wie gut sie mit unserer Vision für die Marke übereinstimmen. Ich kehrte zu Thrasio zurück, um mein zweites Unternehmen aus genau diesen Gründen zu verkaufen, und wenn ich bereit bin, mein nächstes Unternehmen zu verkaufen, werden sie die ersten sein, die ich anrufe."

Informationen zu Thrasio

Als größter Akquisiteur von Amazon FBA-Markenverfügt Thrasio über eine massive Innovations- und Experimentierplattform, die hochwertige Produkte über digitale Marktplätze und Einzelhändler weltweit auf den Markt bringt. Mit der Erfahrung aus der Bewertung von 6.000 Amazon-Unternehmen, der Akquisition von 100 Top-Marken und der Verwaltung der Größenordnung von mehr als 15.000 kategorieführenden Produkten sind die Marken von Thrasio profitabler, wachsen schneller und übertreffen fast jeden anderen Verkäufer auf Amazon. Unter der Leitung von Thrasio konkurrieren die einheimischen Marken von Amazon mit den bekanntesten Marken und werden schnell zu den vertrauenswürdigen Artikeln, an die sich die Verbraucher für ihre täglichen Bedürfnisse wenden. Zu den Marken von Thrasio gehören die Vybe Percussion-Tiefengewebsmassage-Pistole, Circadian Optics helle Lichttherapie-Lampen und Hautpflegeprodukte von Sdara Skincare. Weitere Informationen finden Sie auf https://thras.io.

