Pylontech steht auf Platz 1 der Anbieter von Energiespeichersystemen für Privathaushalte bei S&P Global Commodity Insights

Pylontech wurde im kürzlich veröffentlichten Residential Energy Storage Index von S&P Global Commodity Insights als Nr. 1 unter den Anbietern von Batteriespeichern für Privathaushalte im Jahr 2022 in Bezug auf die weltweiten Liefermengen eingestuft.

Der vierteljährlich aktualisierte Bericht wird mit sorgfältig geprüften und verifizierten Daten erstellt, die von den führenden Anbietern der Branche erhoben werden.

Pylontech hat in den letzten zehn Quartalen einen beeindruckenden Wachstumskurs eingeschlagen, der durch konstant steigende Absatzzahlen und einen stetigen Aufstieg in der Rangliste gekennzeichnet ist. Aufgrund seiner starken Stärken in den Bereichen Forschung und Entwicklung und seiner Fertigungskapazitäten, die von Zellen bis hin zu Systemen reichen, sind seine Produkte weltweit in über 80 Ländern und Regionen vertreten, wobei über eine Million Energiespeichersysteme in Betrieb genommen wurden. Diese Reise hat nun ihren Höhepunkt erreicht: Diese Reise hat nun ihren Höhepunkt erreicht, als das Unternehmen auf Platz 1 steht, was eine bemerkenswerte Leistung darstellt.

„Laut S&P Global Commodity Insights hat sich der Markt im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt", sagt Geoffrey Song, Vizepräsident des internationalen Geschäfts von Pylontech. „Die globale Zusammenarbeit ist für die aktuelle und künftige Entwicklung der Branche von entscheidender Bedeutung. Im Rahmen der Ideologie des Freihandels bringen Unternehmen aus verschiedenen Ländern ihre einzigartigen Vorteile ein, darunter auch Unternehmen aus China, die über gut verwaltete und angemessene Ressourcen in der Lieferkette verfügen, um auch in schwierigen Zeiten Produkte herzustellen und zu liefern. Wir freuen uns auf weitere und größere Erfolge durch Zusammenarbeit, während wir unsere Mission erfüllen, IHRE Energie nachhaltig freizusetzen."

Pylontech ist ein engagierter Anbieter von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS), der sein Fachwissen in den Bereichen Elektrochemie, Leistungselektronik und Systemintegration bündelt, um weltweit zuverlässige Energiespeicherlösungen anzubieten. Mit kontinuierlichem und schnellem Wachstum hat sich das Unternehmen zu einem weltweit führenden Anbieter von Energiespeichersystemen entwickelt.

S&P Global Commodity Insights® bietet angesehene Benchmarks, Perspektiven und Lösungen für die Rohstoff- und Energiemärkte und hilft seinen Kunden, sich auf die nahe Zukunft zu konzentrieren und das große Ganze zu sehen. Im Jahr 2022 fusionierte das Unternehmen mit IHS Markit.

