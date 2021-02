W. L. Gore & Associates, Inc. MPD Division

W.L. Gore & Associates führt GORE® SYNECOR Intraperitoneales Biomaterial in Europa, dem Nahen Osten und Südafrika ein

Die Komplexität der Patienten nimmt zu1und Chirurgen benötigen ein hochwertiges Material für die Hernienreparatur bei komplexen Patienten (VHWG 2).2

W. L. Gore & Associates (Gore) gab bekannt, dass das intraperitoneale Biomaterial GORE SYNECOR ab sofort in Europa, dem Nahen Osten und Südafrika erhältlich ist. Das Gerät wurde entwickelt, um den ungedeckten Bedarf bei der Reparatur komplexer Hernien zu decken. Es bietet schnelle Vaskularität3 und dauerhafte Festigkeit mit einem niedrigen Profil für eine einzelne, effektive Hernienreparatur.

GORE SYNECOR Intraperitoneales Biomaterial ist für die einfache Anwendung bei laparoskopischen, robotergestützten und offenen chirurgischen Eingriffen konzipiert. Das dreischichtige Hybridmaterial wurde erstmals 2016 in den USA zugelassen und eingeführt und erhielt CE

"Diese globale Expansion führt eine neue Kategorie von synthetischem Hybridmaterial in Europa, dem Nahen Osten und Südafrika ein, das Chirurgen bei der Reparatur komplexer ventraler Hernien einsetzen können", so David Lane, General Medical Products Business Leader bei Gore.

Die neuesten Innovationen für die Hernienreparatur und Bauchwandrekonstruktion

Als Pionier in der Kategorie der mittelfristig bioresorbierbaren Netze arbeitet Gore hartnäckig an der Innovation von Materiallösungen, damit Chirurgen bei der Bewertung des Komplikationsrisikos in komplexen Fällen hochwertige Materialoptionen zur Verfügung stehen. GORE SYNECOR Intraperitoneales Biomaterial ist flexibel und anpassungsfähig und verfügt über ein Memory für einfaches Abrollen, Handling und optimale Platzierung. Das Material nimmt Körperflüssigkeiten auf, ein Vorwässern ist nicht erforderlich.

Die einzigartigen drei Schichten des GORE SYNECOR Intraperitoneal Biomaterials sind so konzipiert, dass sie eine schnelle Vaskularität mit minimalem permanentem Material3 fördern (data on file 2015; W. L. Gore & Associates, Inc; Flagstaff, AZ).

- Parietalfläche : Das Gore 3D PGA:TMC Steggerüst erzeugt hochwertiges Gewebe durch schnelle zelluläre Infiltration. Die Vaskularisierung wird innerhalb von sieben Tagen3 und das Einwachsen von Gewebe innerhalb eines Monats berichtet (Daten in der Akte 2015; W. L. Gore & Associates, Inc; Flagstaff, AZ). - Mid-Layer: Makroporöses Gestrick aus dichten monofilen PTFE-Fasern mit einem Faserdurchmesser ähnlich dem von Leichtgewichtsgeweben, aber mit der Festigkeit von Schwergewichtsgeweben. - Viszerale Oberfläche : Die nicht-poröse PGA:TMC-Folie bietet einen intra-abdominalen Schutz und minimiert das Risiko der Adhäsionsbildung am Material4 (data on file 2015; W. L. Gore & Associates, Inc; Flagstaff, AZ).

Um mehr zu erfahren, registrieren Sie sich für das Gore Complex Ventral Hernia Symposium am 16. März 2021. Hier anmelden

"Ich freue mich sehr, ein neues prothetisches Material zu sehen, das einen ausgezeichneten klinischen Hintergrund und einen vielversprechenden Mehrwert bei der Gewebeintegration im Rahmen des neuen Paradigmas der minimalinvasiven Bauchwandrekonstruktion aufweist", sagte Dr. Salvador Morales-Conde, Allgemeiner Verdauungschirurg, Leiter der Innovationsabteilung, Sevilla, Spanien.

GORE SYNECOR Intraperitoneales Biomaterial ist Teil eines Portfolios von chirurgischen Produkten mit dem bewährten synthetischen Material von Gore, einschließlich GORE® BIO-A® Tissue Reinforcement, GORE® SEAMGUARD® Bioabsorbable Staple Line Reinforcement, GORE-TEX® Soft Tissue Patch und GORE® DUALMESH® Biomaterial.

Weitere Informationen zu GORE SYNECOR Intraperitoneal Biomaterial finden Sie unter https://www.goremedical.com/eu/products/synecorip

Gore entwickelt medizinische Geräte, die eine Reihe von kardiovaskulären und anderen Gesundheitszuständen behandeln. Mit mehr als 50 Millionen implantierten Medizinprodukten im Laufe von mehr als 45 Jahren baut Gore auf sein Erbe der Verbesserung von Patientenergebnissen durch Forschung, Ausbildung und Qualitätsinitiativen. Produktleistung, Benutzerfreundlichkeit und Servicequalität sorgen für nachhaltige Kosteneinsparungen bei Ärzten, Krankenhäusern und Versicherern. Gore ist im Service mit Klinikern verbunden und durch diese Zusammenarbeit verbessern wir Leben. goremedical.com

Informationen zu Gore

W. L. Gore & Associates ist ein globales materialwissenschaftliches Unternehmen, das sich der Transformation von Industrien und der Verbesserung des Lebens verschrieben hat. Seit 1958 löst Gore komplexe technische Herausforderungen in anspruchsvollen Umgebungen - vom Weltraum über die höchsten Gipfel der Welt bis hin zum Innenleben des menschlichen Körpers. Mit mehr als 11.000 Mitarbeitern und einer starken, teamorientierten Kultur erwirtschaftet Gore einen Jahresumsatz von 3,8 Milliarden Dollar. gore.com

