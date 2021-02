SHAREit

Trend Micro hat seinen Blog aktualisiert und erklärt, dass die in SHAREit entdeckten Sicherheitslücken behoben wurden

Singapur

SHAREit hat heute eine Erklärung zu den Aktualisierungen der früheren Berichte von Trend Micro abgegeben, in der es heißt, dass die früher entdeckten Schwachstellen in der SHAREit-App behoben wurden.

Der Bericht hatte zuvor auf mögliche Sicherheitslücken in der SHAREit-App hingewiesen. SHAREit wurde darauf aufmerksam und reagierte umgehend, um den Bericht zu untersuchen. Daraufhin veröffentlichte SHAREit einen Patch, um die angeblichen Sicherheitslücken zu schließen.

Das Unternehmen freut sich, mitteilen zu können, dass das Trend Micro Forschungsteam nach entsprechenden Überprüfungen die Sicherheit der SHAREit-App in seinem Blog bestätigt und den Nutzern empfohlen hat, die neueste Version der App, die im Google Play Store verfügbar ist, herunterzuladen. Den aktualisierten Artikel finden Sie hier.

Als führende Filesharing-, Content-Streaming- und Gaming-Plattform war das Unternehmen schon immer bestrebt, die Sicherheit und Privatsphäre der Nutzer auf höchstem Niveau zu schützen und die SHAREit-App kontinuierlich an mögliche Sicherheitsbedrohungen anzupassen und zu aktualisieren.

SHAREit verpflichtet sich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften in den Ländern und Regionen, in denen es tätig ist, einzuhalten und gleichzeitig die Vision voranzutreiben, digitale Inhalte weltweit zu demokratisieren und für jeden leicht zugänglich zu machen.

Informationen zu SHAREit

SHAREit ist eine der weltweit größten Offline- und Online-Plattformen, die File-Sharing, Content-Streaming und Gaming-Dienste anbietet. Das Unternehmen hat eine starke Marktpräsenz in Südasien, Südostasien, dem Nahen Osten und Afrika. SHAREit wurde von AppsFlyer als der am schnellsten wachsende Media Publisher weltweit für H1'2020 und von App Annie als der 2. Top SEA Headquartered Media Publisher weltweit nach Downloads im Jahr 2020 ausgezeichnet. Die App ist Eigentum der Smart Media4U Technology Pte. Ltd. mit Hauptsitz in Singapur.

