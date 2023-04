Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd.

Godrej & Boyce präsentiert einheimische energieeffiziente Lösungen auf der Hannover Messe, Deutschland

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire)

~Zeigt Indiens Bemühungen um Energieeffizienz mit maßgeschneiderten, innovativen Produkten auf einer globalen Plattform.

Godrej & Boyce, das Vorzeigeunternehmen der Godrej Group, gab bekannt, dass 2 LOBs von Godrej Electricals & Electronics - Green Consultancy and Energy Management (GCEM) und Busduct - an der Hannover Messe teilgenommen haben, der weltweit größten Industriemesse, die vom 17. bis zum 21. April in Deutschland stattfand. Das Unternehmen stellte auf der Messe zwei seiner einheimischen und innovativen Produkte vor.

GCEM arbeitet seit über 15 Jahren auf dem Gebiet der Energieeinsparung bei Luftkompressoren und stellte sein patentiertes Energiesparprodukt Godrej ControlAiR IFC (Intelligent Flow Controller) vor, eine Lösung für das Demand Side Management. Dieses Produkt kann dazu beitragen, zwischen 5 und 25 % Energie in der Druckluftversorgung zu sparen, mit einem konstanten Ausgangsdruck im Bereich von 1 psig. Das Unternehmen hat in bestehenden Anlagen Untersuchungen durchgeführt, um Energiesparmöglichkeiten vorherzusagen, und hat mit über 4500 Installationen in Indien, Südostasien und den Niederlanden weltweit bereits Millionen von Energieeinheiten eingespart. Das Produkt wurde in der Comvac-Halle 04, Stand Nr. G51, vorgestellt, die der Kompressoren- und Vakuumtechnik gewidmet war.

Das Unternehmen stellte außerdem sein Busduct-Produkt vor, das eine End-to-End-Lösung für die Stromverteilung bietet und auf mehr als 1000 erfolgreich abgeschlossene Projekten in allen Segmenten zurückblicken kann, darunter Gewerbe, Rechenzentren, Infra, Industrie, Energie, Öl und Gas, Aufzugsbewässerung und Solar. Dieses Produkt wurde in der Digital and Energy Hall 11, Stand A82, ausgestellt.

"Unsere Teilnahme an der Hannover Messe war eine hervorragende Gelegenheit, unsere innovativen Made-in-India-Produkte der Welt vorzustellen und potenzielle Händler auf der ganzen Welt zu finden", sagte Raghavendra Mirji, Senior Vice President & Business Head, Godrej Electricals & Electronics Division bei Godrej & Boyce. "Unser GCEM LOB von Godrej Electricals & Electronics bietet nachhaltige Lösungen für die Industrie mit dem Schwerpunkt auf der Verbesserung ihrer Produktivität und Energieeffizienz. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Produkte auf der Messe das Interesse von Branchenexperten wecken werden."

Godrej & Boyce engagiert sich für die Entwicklung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen, die zu einem grüneren Planeten beitragen. Die Teilnahme an der Hannover Messe steht im Einklang mit der Vision des Unternehmens, kostengünstige und umweltfreundliche Lösungen für alle Bereiche der Industrie anzubieten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.godrej.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1876608/Godrej_and_Boyce_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/godrej--boyce-prasentiert-einheimische-energieeffiziente-losungen-auf-der-hannover-messe-deutschland-301805339.html

Original-Content von: Godrej & Boyce Mfg. Co. Ltd., übermittelt durch news aktuell