eSalon startet die allererste permanente 0%-Ammoniak-Haarfarbe für zu Hause

Erstes und einziges wirklich individuelles Haarfarbenunternehmen erweitert das Haarfarbenerlebnis zu Hause mit neuartiger Rezeptur und revolutionärer Dosiertechnologie

eSalon, das erste und einzige Unternehmen, das Haarfarben für den Heimgebrauch nach Maß herstellt, stellt seine permanente Haarfarbe mit 0 % Ammoniak vor.

Die Kunden können sich ihre maßgeschneiderte Haarfarbe in professioneller Klasse direkt nach Hause liefern lassen, mit allem, was sie zum Färben ihrer Haare benötigen, einschließlich persönlicher Anweisungen und Zugang zu lizenzierten Coloristen.

"Unsere urheberrechtlich geschützte, hochpräzise Ausgabegerät- und Mischtechnologie ermöglicht es uns, individuelle permanente, demi-permanente und jetzt auch 0 % Ammoniak-Haarfarben gleichzeitig und mit äußerster Präzision auszugeben. In Verbindung mit unserer neuartigen chemischen Rezeptur und unserer patentierten Softwaretechnologie können wir so die individuelle Rezeptur jedes Kunden optimieren, um die höchste Produktqualität und die frischeste Haarfarbe zu gewährleisten", so Graham Jones, CEO von eSalon.

Die neue permanente Haarfarbe mit 0 % Ammoniak ergänzt die bestehenden individuellen Haarfarben von eSalon, die permanente und die semipermanente Haarfarbe. "Unsere permanente Haarfarbe mit 0 % Ammoniak bietet eine multidimensionale, natürlich aussehende Grauabdeckung mit satten, lang anhaltenden Ergebnissen und leuchtendem, gesund aussehendem Glanz", erklärt Leianna Hillo, Chef-Coloristin bei eSalon. "Die permanente Haarfarbe von eSalon bietet eine 100-prozentige Grauabdeckung mit intensiven, lebendigen Ergebnissen, während die Demi-Permanent-Haarfarbe Grautöne auf natürliche Weise bis zu 25 % abdeckt und bis zu 24 Wäschen hält."

Informationen zu eSalon

eSalon erfindet die Art und Weise, wie Frauen ihre Haare färben, neu. Dabei wird eine vollständig auf den Kunden spezifisch angepasste professionelle Coloration für die Anwendung zu Hause entwickelt, die auf Bestellung hergestellt und direkt zum Kunden geliefert wird. Jede Bestellung wird in den Produktionsstätten in L.A. und London nach Bedarf formuliert und ausgegeben, wobei über 284.000 einzigartige Farbkombinationen kreiert und bisher über 10,5 Millionen Bestellungen in ganz Nordamerika, Europa, Australien und Neuseeland ausgeliefert wurden. eSalons gesamtes Haarpflegesortiment ist durch das grausamkeitsfreie Programm Leaping Bunny zertifiziert. Im Juni 2020 brachte das Unternehmen Colorsmithdie erste und einzige individuelle Haarfarbe für Männer in den USA auf den Markt und expandierte dann im Juni 2021 nach Europa. Und im Januar 2021 führte das Unternehmen AURA Personalised Hair Care ein, einen transformativen Ansatz für die Haarpflege mit personalisierten Premium-Shampoos, Spülungen und Masken für alle Haartypen mit Pigment- und Duftoptionen.

