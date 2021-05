BioVaxys Technology Corp.

BioVaxys gibt Ernennung eines Policy Advisor bekannt

Vancouver, Bc (ots/PRNewswire)

BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA:5LB) (OTC:BVAXF) ("BioVaxys"), das virale und onkologische Impfstoffplattformen sowie Immundiagnostikprodukte vorantreibt, gab heute die Ernennung von Adam Coutts, PhD, zum Policy Advisor bekannt.

Dr. Coutts ist Senior Research Fellow am Magdalene College an der University of Cambridge und ein Research Associate am Department of Sociology der University of Cambridge. Der Forschungsschwerpunkt von Dr. Coutts liegt auf den sozialen und politischen Determinanten von Gesundheit. Er untersucht, wie öffentliche Maßnahmen außerhalb des Gesundheitssektors die Gesundheit und das Wohlbefinden gefährdeter Gruppen beeinflussen und wie staatliche Interventionen genutzt werden können, um ihnen zu helfen. Dr. Coutts promovierte am Department of Sociology der University of Cambridge und erhielt Post-Doc-Stipendien in Cambridge und am Department of Politics and International Relations der University of Oxford, Nuffield College. Dr. Coutts ist außerdem wissenschaftlicher Mitarbeiter am Centre for Business Research, Cambridge.

James Passin, CEO von BioVaxys, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, Dr. Coutts als Policy Advisor von BioVaxys an unserer Seite zu haben. Dr. Coutts' Expertise und Erfahrung in der öffentlichen Gesundheitspolitik, beim Zusammenbringen von akademischen, politischen Entscheidungsträgern und multilateralen Agenturen mit denjenigen, die vor Ort an der Gesundheitsversorgung arbeiten, wird sich als entscheidend erweisen, wenn BioVaxys CoviDTH, einen neuartigen Hauttest für T-Zell-Immunität gegen COVID-19, durch die regulatorische und kommerzielle Entwicklung bringt. Wir glauben, dass CoviDTH einen transformativen Ansatz für die öffentliche Gesundheitspolitik in einkommensschwachen Kontexten bieten kann, insbesondere in humanitären und Konfliktsituationen, wo Ressourcen und Zugang begrenzt sind. Dieser Ansatz bietet den Regierungen ein Instrument, um die Verteilung und Ausrichtung von Impfstoffen zu optimieren, wodurch die Aufhebung von Restriktionen und Lockdown-Maßnahmen beschleunigt wird."

Dr. Coutts erklärte: "CoviDTH bietet eine kostengünstige und zuverlässige Lösung, um die Auswirkungen der Pandemie in fragilen und humanitären Situationen abzumildern, in denen die Gesundheitssysteme bereits stark belastet sind und die Mittel und der Zugang schwierig sind. Um die Pandemie zu beenden, brauchen alle und überall den Schutz durch erschwingliche und effektive Produkten wie CoviDTH."

Informationen zu BioVaxys Technology Corp.

Die in Vancouver ansässigeBioVaxys Technology Corp. ist ein in British Columbia registriertes Biotechnologie-Unternehmen in der Frühphase, das virale und onkologische Impfstoffplattformen sowie Immundiagnostik entwickelt. Das Unternehmen treibt einen SARS-CoV-2-Impfstoff voran, der auf seiner haptenisierten viralen Proteintechnologie basiert, und plant eine klinische Studie seines haptenisierten autologen Zellimpfstoffs in Kombination mit Anti-PD1- und Anti-PDL-1-Checkpoint-Inhibitoren, die zunächst für Eierstockkrebs entwickelt werden soll. Ebenfalls in der Entwicklung ist ein Diagnose-Test zur Bewertung des Vorhandenseins oder Fehlens einer T-Zell-Immunantwort auf SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht. BioVaxys verfügt über zwei erteilte US-Patente und verschiedene Patentanmeldungen im Zusammenhang mit seinem Krebsimpfstoff sowie über anhängige Patentanmeldungen für seinen SARS-CoV-2 (COVID-19) Impfstoff und seine diagnostischen Technologien. Die Stammaktien von BioVaxys sind an der CSE unter dem Börsenkürzel "BIOV" notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB) und US OTC: BVAXF.

