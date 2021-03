BioVaxys Technology Corp.

BioVaxys erweitert Technologieplattform zur Bekämpfung neuer SARS-CoV-2-Varianten

BVX-0320 und Covid-T sind in der Lage, britische, brasilianische und südafrikanische Virus-Varianten zu erkennen

BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTC: LMNGF) ("BioVaxys"), der weltweit führende Anbieter von haptenisierten Proteinimpfstoffen für antivirale und Krebsanwendungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Schritte zur Modifizierung von BVX-0320 und Covid-T, seinem SARS-CoV-2-Impfstoffkandidaten und T-Zell-Diagnostikum, prüft, um die neu auftretenden Varianten (die südafrikanische, britische und brasilianische Variante) von SARS-CoV-2 zu adressieren, die für Regierungen, Ärzte und Infektionsforscher weltweit von großer Bedeutung sind.

Angesichts der Flexibilität der viralen Impfstoffplattform von BioVaxys, die auf haptenisierenden viralen Antigenen basiert, untersucht das Unternehmen das Potenzial für die Herstellung eines multivalenten Impfstoffs, der aus einer Kombination der haptenisierten Spike-Protein-Untereinheiten jeder klinisch bedeutsamen Variante bestehen wird. Sobald die Aminosäuresequenzen für die Varianten verfügbar sind, sollte BioVaxys in der Lage sein, schnell einen multivalenten Impfstoff herzustellen. BioVaxys plant außerdem eine Produktlinienerweiterung von Covid-T, seinem Einweg-Diagnostikum für das Screening auf T-Zell-Antworten auf SARS-CoV-2, das die Fähigkeit zum Screening auf T-Zell-Antworten auf SARS-CoV-2-Varianten hätte.

In den letzten Monaten haben sich hochübertragbare SARS-CoV-2-Varianten - Großbritannien (B.1.1.7-Linie), Südafrika (B.1.351-Linie) und Brasilien (P.1-Linie) - mit Mutationen im Spike-Protein weltweit verbreitet und scheinen große Veränderungen in der Wirkungsweise des Virus zu bewirken, einschließlich erhöhter Übertragbarkeit und möglicherweise erhöhter klinischer Schwere. Am beunruhigendsten sind die Erkenntnisse, dass kürzlich zugelassene Covid-19-Impfstoffe möglicherweise nicht so gut gegen diese Varianten wirken. In einer neuen Studie, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, untersuchten Forscher von Pfizer, BioNTech und der University of Texas Medical Branch, wie gut das Blut von Menschen, die den Impfstoff der Firmen erhalten hatten, ein Virus abwehrte, das so konstruiert wurde, dass es die Schlüsselmutationen in B.1.351 hat. Sie berichteten, dass die Neutralisationskraft gegen die Variante im Vergleich zu anderen Formen des SARS-CoV-2 um etwa zwei Drittel abgenommen hat (NEJM, Neutralizing Activity of BNT162b2-Elicited Serum-Preliminary Report February 17, 2021). Diese "Mutationen" sind in verschiedenen geografischen Regionen, wie z. B. Großbritannien, Südafrika und Brasilien, schnell entstanden und haben mancherorts die bestehenden Varianten verdrängt. Angesichts der Natur von Viren und ihrer natürlichen Neigung zur Mutation ist es wahrscheinlich, dass weitere klinisch bedeutsame Varianten auftauchen werden.

Ein multivalenter Impfstoff, der auf haptenisierten Spike-Proteinen der aufkommenden Varianten basiert, würde voraussichtlich das gleiche Maß an Wirksamkeit aufweisen, das Biovaxys mit seinem monovalenten Impfstoff BVX-0320 in einem Mausmodell gezeigt hat: eine 96,4%ige Spike-Protein-bindende Antikörperantwort, Aktivierung von CD4+ Helfer-T-Zellen und CD8+ Killer-T-Zellen sowie Stimulation von T-Zellen, die das Zytokin Gamma-Interferon produzieren. Helper CD4+ T-Zellen sind Gedächtniszellen, die Informationen über das Virus behalten, so dass sie nach einer viralen Exposition schnell reagieren können. CD8+ T-Zellen haben die Fähigkeit, vom Virus infizierte Zellen abzutöten und so die Virusreplikation in diesen Zellen zu stoppen.

Dr. David Berd, Chief Medical Officer von Biovaxys, merkte an, dass "die Hapten-Modifikation eine starke T-Zell-Antwort gegen das unmodifizierte, native virale Protein induziert. Es ist wahrscheinlich, dass T-Zellen, die durch das ursprüngliche virale Spike-Protein induziert werden, auch mit den neuen Varianten reagieren würden, auch wenn die Antikörperantwort abgeschwächt ist."

Zur größeren Sicherheit macht BioVaxys keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Behauptungen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt in der Lage ist, das SAR-CoV-2-Virus zu behandeln.

