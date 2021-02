BioVaxys Technology Corp.

BioVaxys kündigt Erweiterung der Aktienliquidität mit DTCC-Full-Service-Zulassung an

Vancouver, British Columbia und Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV, FRA:5LB, OTC:LMNGF) ("BioVaxys" oder "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Zulassung für die DTCC-Full-Service-Zulassung in den Vereinigten Staaten erhalten hat und seine Aktien qualifiziert sind, bei der Depository Trust Company ("DTC") gehalten und über das elektronische Buchungssystem von DTC gehandelt und verwaltet zu werden. DTC ist eine Tochtergesellschaft der Depository Trust & Clearing Corp. ("DTCC"), einem amerikanischen Unternehmen, das Clearing- und Abwicklungsdienstleistungen für die Finanzmärkte anbietet und den Großteil der Wertpapiertransaktionen in den Vereinigten Staaten abwickelt.

Informationen zu BioVaxys Technology Corp.

Die in Vancouver ansässigeBioVaxys Technology Corp. ist ein in British Columbia registriertes Biotechnologie-Unternehmen in der Frühphase, das virale und onkologische Impfstoffplattformen sowie Immundiagnostik entwickelt. Das Unternehmen treibt einen SARS-CoV-2-Impfstoff voran, der auf seiner haptenisierten viralen Proteintechnologie basiert, und plant eine klinische Studie seines haptenisierten autologen Zellimpfstoffs in Kombination mit Anti-PD1- und Anti-PDL-1-Checkpoint-Inhibitoren, die zunächst für Eierstockkrebs entwickelt werden soll. Ebenfalls in der Entwicklung ist ein Diagnostikum zur Bewertung des Vorhandenseins oder Fehlens einer T-Zell-Immunantwort auf SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht. BioVaxys verfügt über zwei erteilte US-Patente und zwei Patentanmeldungen im Zusammenhang mit seinem Krebsimpfstoff sowie über anhängige Patentanmeldungen für seinen SARS-CoV-2 (Covid-19) Impfstoff und seine diagnostischen Technologien. Die Stammaktien von BioVaxys sind an der CSE unter dem Börsenkürzel "BIOV" notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB) und US OTC: LMNGF, gehandelt.

