CANOTWAIT_

CANOTWAIT_ von William Chan stellt seine Sommer 2021 Kollektion vor

Shanghai (ots/PRNewswire)

CANOTWAIT_, gegründet von William Chan, hat im Mai 2021 offiziell seine Sommerkollektion 2021 vorgestellt. Die Kollektion unter dem Motto "CANOTWAIT TO GO WILD" ist inspiriert von sommerlichen Aktivitäten wie Surfen und Events wie Open-Air-Musikfestivals und Disco-Partys und kreiert einen modernen Streetstyle mit einzigartiger Farbästhetik und grafischen Mustern, der Sie in eine neonblinkende, retro-futuristische Welt entführt.

Japans führendes Modemagazin "EYESCREAM" lud den Kreativdirektor William Chan ein, in der Juni-Ausgabe mit seiner Sommerkollektion vorgestellt zu werden und bei dieser Gelegenheit die limitierte Kollektion zu präsentieren, die CANOTWAIT_ gemeinsam mit der japanischen Marke Poliquant entworfen hat. Die limitierte Kollektion mit dem Thema "COLORS", ist eine raffinierte Verschmelzung orientalischer Straßenkultur, dekonstruiert in neuer funktionaler Ästhetik.

Die CANOTWAIT_ Sommerkollektion bietet eine Reihe von atemberaubenden Highlights, darunter Artikel, die gemeinsam mit Künstlern entworfen oder mit besonderer Handwerkskunst hergestellt wurden, sowie eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit, CANOTWAIT_ X EYESCREAM. Der Artikel erbt die hochwertigen Materialien und die komplexe Handwerkskunst, die schon immer Kern der CANOTWAIT_-Philosophie waren, was zu einem verbesserten Tragekomfort und einer High-End-Textur führt.

Die neue Sommerkollektion bietet auch eine Reihe neuer Accessoires und Einrichtungsgegenstände, darunter themis-Sonnenbrillen, Edelstahl-Halsketten und -Ohrringe, CANOTWAIT_ x Evolvetogether co-gebrandete Einweg-Schutzmasken, grafische runde Teppiche und Duftkerzen im 3er-Pack, die mehr Spaß in das Leben von Modebegeisterten bringen.

Um die Lifestyle-Ästhetik der Sommerkollektion 2021 weiter zu vermitteln, hat CANOTWAIT_ weitere schwergewichtige Projekte mit Bezug zu Mode und Lifestyle in die Kollektion aufgenommen, darunter einen POP-UP-Raum in Shanghai, der das CANOTWAIT_-Konzept präsentiert.

Der CANOTWAIT_ 2021 Sommer-POP-UP-Raum basiert auf dem Konzept "WILD ?ARNIVAL" und vereint verschiedene Erfahrungen, indem er Kunstausstellungen, Kaffeespezialitäten und Modebekleidung zusammenbringt, um tiefer in das Sommerthema "CANOTWAIT TO GO WILD" einzutauchen. Während der POP-UP-Kampagne wird die Marke neue Überraschungen anbieten, darunter hochwertige Co-Branding-Artikel, spezielle Drinks des Kreativdirektors und saisonal limitierte Modeprodukte.

INFORMATIONEN ZU CANOTWAIT_

CANOTWAIT_ wurde von William Chan gegründet und ist eine Marke, die von moderner Kunst und Straßenkultur inspiriert ist. William Chan ist ein aktiver Kunstsammler und ein großer Gläubiger an die Kraft der Liebe. Das alles ist tief in seiner Marke verwurzelt. Er glaubt, dass, wenn Menschen das Leben schätzen, gute Dinge passieren werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1519046/01.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1519045/02.jpg

Original-Content von: CANOTWAIT_, übermittelt durch news aktuell