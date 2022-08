MoEngage

MoEngage zum ersten Mal als Nischenanbieter im Gartner® Magic Quadrant™ für Multichannel Marketing Hubs 2022 anerkannt

MoEngage hat die höchste Anzahl an Gartner® Peer Insights™ Reviews im Bereich Multichannel Marketing Hubs, mit einer Gesamtbewertung von 4,9 von 5.

MoEngage, die Plattform für das Kundenengagement, gab heute bekannt, dass sie im Gartner® Magic Quadrant™ for Multichannel Marketing Hubs Report 2022 als Nischenanbieter anerkannt wurde. Dies ist das erste Mal, dass MoEngage in diesem Bericht gewürdigt wird. Zusätzlich zu diesem Magic Quadrant wurde MoEngage auch als Leader im 2020 Gartner Magic Quadrant für Mobile Marketing Plattformen ausgezeichnet.

Multichannel-Marketing-Hubs helfen Marken, kontextbezogene Erlebnisse während der gesamten Customer Journey zu liefern. MoEngage ist davon überzeugt, dass seine auf Erkenntnissen basierende Plattform für Kundenengagement Marketern und Produktverantwortlichen KI-gestützte Erkenntnisse und die erforderlichen Tools zur Verfügung stellt, um Multichannel-Erlebnisse für Kunden zu schaffen. Mit Echtzeit-Kundendaten und prädiktiven Erkenntnissen können Marken ihre Zielgruppen leicht verstehen und maßgeschneiderte Kommunikation und Empfehlungen anbieten, die auf individueller Basis über die gesamte Customer Journey hinweg ankommen.

MoEngage wurde zum ersten Mal überhaupt in den Magic Quadrant dieses Berichts aufgenommen. Es hat auch die meisten Gartner Peer Insights Reviews in der Kategorie Multichannel Marketing Hubs, mit einer durchschnittlichen Kundenbewertung von 4,9 von 5 Punkten. MoEngage erzielt die höchsten Einzelbewertungen für Service & Support (4.9/5), Produktfähigkeiten (4.8/5) und Integration & Bereitstellung (4.8/5). 95 % der Kundenrezensenten sind bereit, unser Produkt weiterzuempfehlen. MoEngages mobile-first, digital-first Ansatz zur Kundenansprache - gepaart mit KI und den APIs und Integrationen der Plattform zu anderen Technologien, Datenquellen und Kanälen - bietet Marketern die ultimative Leichtigkeit und Flexibilität, um ihre Kunden besser zu verstehen und die Ansprache über alle Kanäle hinweg zum richtigen Zeitpunkt zu personalisieren. Nahezu 90 % der MoEngage-Kunden führen heute Multi-Channel-Kampagnen über mehr als drei Kanäle durch.

In den letzten 12 Monaten konnte MoEngage seinen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) um 105 % steigern, 500 neue Kunden gewinnen und die Zahl der Mitarbeiter auf über 700 in den weltweiten Niederlassungen verdoppeln. Heute unterstützt MoEngage einige der größten globalen Marken der Welt und arbeitet mit ihnen zusammen, darunter McAfee, Nestle, Deutsche Telekom, Samsung, Airtel, Unilever, Zürich, Ola, Flipkart und andere. Das Unternehmen hat vor kurzem eine Serie-E-Finanzierung in Höhe von 77 Millionen US-Dollar aufgenommen, um in sein Produkt zu investieren und seine wachsende geografische Präsenz in Nordamerika und Europa (die heute 40 % seines Kundenstamms ausmachen) zu vertiefen sowie in neue Märkte wie Lateinamerika und Australien zu expandieren. Darüber hinaus hat MoEngage sein Partnernetzwerk auf mehr als 150 globale Technologiepartner, Agenturen und Systemintegratoren erweitert. Zu den weltweiten Partnerschaften gehören Unternehmen wie Microsoft, AWS, mParticle, Mixpanel, Ogilvy, TCS, Wipro, Dentsu und Customyltics.

MoEngage hat im letzten Jahr mehrere neue Funktionen auf den Markt gebracht, von denen einige auf KI ausgerichtet sind, wie z. B. Predictions, Intelligent Path Optimizer und Sherpa AI Assistant. Die KI-Funktionen von MoEngage ermöglichen umfassende Aktionen mit Daten in großem Umfang (z. B. Segmentierungen auf der Grundlage von Affinitäts- oder RFM-Modellen) sowie hyperpersonalisierte Vorschläge für einzelne Kunden innerhalb von Segmenten, einschließlich Funktionen wie bevorzugter Kanal, Empfehlungen und Content-Optimierung; diese können verwendet werden, um das Erlebnis für jeden Einzelnen während des Kampagnenerstellungsworkflows zu personalisieren.

„Wir glauben, dass die Anerkennung von MoEngage durch Gartner die Vision und Strategie unseres Unternehmens bestätigt, dass die Zukunft des Multichannel-Marketings in der erkenntnisbasierten Kundenansprache liegt", sagte Raviteja Dodda, CEO und Mitbegründer von MoEngage. „Wir möchten uns bei Gartner für diese Anerkennung bedanken und bei unseren Kunden und Partnern für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Partnerschaft."

Ein Exemplar des Gartner Magic Quadrant 2022 für Multichannel Marketing Hubs können Sie hier erhalten.

Gartner Magic Quadrant™ für Multichannel Marketing Hubs, nach Analysten: Rob Brosnan, Benjamin Bloom, Tia Smart, Michael McCune, Ryan Brady, Mike McGuire, Veröffentlicht am 18. Juli 2022

Informationen zu MoEngage

MoEngage ist eine erkenntnisgestützte Plattform zur Kundenbindung, auf die mehr als 1.200 globale Verbrauchermarken wie Ally Financial, McAfee, Flipkart, Dominoʼs, Nestle, Deutsche Telekom, Travelodge und viele andere vertrauen. MoEngage gibt Marketern und Produktverantwortlichen Einblicke in das Kundenverhalten und die Möglichkeit, auf Basis dieser Einblicke zu handeln, um Kunden über PC und Mobilfunk, E-Mail, soziale Netzwerke und Sofortnachrichten anzusprechen. Verbrauchermarken in 35 Ländern nutzen MoEngage, um über einer Milliarde Kunden jeden Monat digitale Erlebnisse zu ermöglichen. MoEngage hat Niederlassungen in zehn Ländern und wird von Goldman Sachs, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast und Helion Ventures unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.moengage.com.

