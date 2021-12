MoEngage

MoEngage erhält zusätzliche Finanzierung in Höhe von $30 Mio. unter der Leitung von Steadview Capital und erzielt ein Wachstum von 120 % im Vergleich zum Vorjahr

Nach dem Erfolg des Unternehmens auf dem Kundenbindungsmarkt wird die Refinanzierung seine Produktinnovation und globale Wachstumsstrategie weiter beschleunigen

MoEngage, die erkenntnisbasierte Plattform für Kundenengagement, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 30 Mio. USD erhalten hat, was mehr als eine Verdoppelung der bisherigen Bewertung des Unternehmens aus der früheren Serie C1-Investition im Juli bedeutet. Diese Finanzierungsrunde wurde von dem neuen Investor Steadview Capital angeführt, mit Beteiligung der bestehenden Investoren Multiples Alternate Asset Management, Eight Roads Ventures, F-Prime Capital und Matrix Partners.

MoEngage investiert weiterhin in KI, Insights und kanalübergreifende Marketinglösungen, um Marken zu befähigen, mehr Intelligenz zu erlangen und ihre Kampagnen mit fortschrittlicher Optimierung zu skalieren. Kunden können auf einfache Weise Einblicke in die Zielgruppe analysieren und dann auf Basis dieser Einblicke handeln, um Verbraucher mit kontextbezogener Kommunikation in dem Moment anzusprechen, in dem sie sich an jedem Kontaktpunkt in ihrem Lebenszyklus befinden.

„Von Anfang an hat sich MoEngage darauf konzentriert, unseren Kunden bei der Bewältigung der wichtigsten Herausforderungen zu helfen, um ihnen das bestmögliche Kundenerlebnis zu bieten", sagte Raviteja Dodda, Mitbegründer und CEO von MoEngage. „Diese jüngste Finanzierungsrunde ist ein Beleg für unsere Investitionen in Produktinnovation und Kundenerfolg. Wir freuen uns, Steadview Capital als neuen Investor begrüßen zu dürfen, und wir freuen uns darauf, weiter in die kontinuierliche Wertschöpfung für unsere Kunden zu investieren."

Beschleunigung von Produktinnovation und globaler Reichweite

Mit dieser neuen Finanzierungsrunde hat MoEngage die 100-Millionen-Dollar-Marke bei der Gesamtfinanzierung überschritten. Diese jüngste Finanzierungsrunde erfolgt nur vier Monate nach der Serie C1 des Unternehmens , in der es weitere 32,5 Mio. USD einnahm.

Seitdem hat MoEngage mehrere neue Produkt-Updates angekündigt, um Marketer mit seinem erkenntnisbasierten Ansatz zur Kundenbindung zu unterstützen. Dazu gehört auch die Einführung der neuen KI-gestützten Vorhersagefunktionen, die es Marketern und Produktverantwortlichen ermöglichen, Kundenaktionen genau zu prognostizieren und das relevanteste Produkt oder die beste Botschaft zum besten Zeitpunkt und auf dem optimalen Kanal anzubieten. Darüber hinaus hat MoEngage neue Affinitätssegmente eingeführt, die Marken dabei helfen, über die Segmentierung auf der Basis von Verhalten und Transaktionen hinauszugehen und Segmente auf der Basis von Lebensstil, Zeit oder Nutzung zu bilden. Das Unternehmen hat sich auf Integrationen und Partnerschaften mit führenden Anbietern wie Mixpanel, mParticle, Microsoft, Sinch, Adjust, Segment, Appsflyer, Amplitude, TCS, Merkle und anderen konzentriert, um seinen Kunden zu helfen, einen höheren ROI mit bestehenden Investitionen zu erzielen.

„Bei Atom Finance ist es von größter Bedeutung, unseren Kunden die stabilste und benutzerfreundlichste Anlageplattform zu bieten. Das bedeutet, dass wir jedem einzelnen Nutzer ein personalisiertes, kanalübergreifendes Erlebnis bieten und sicherstellen müssen, dass sie erkennen, wie wertvoll unsere leistungsstarken Daten, Nachrichten und Research-Tools für ihre Investitionsreise sind", so Tracy Solorzano, Director of Lifecycle Marketing and Retention bei Atom Finance. „MoEngage hilft uns, nahtlos mit unseren Zielgruppen zu kommunizieren und liefert uns gleichzeitig verwertbare Erkenntnisse, um besser zu verstehen, wo sie sich bei der Entdeckung unseres Produkts befinden."

Die Plattform von MoEngage wird von Marken auf der ganzen Welt in großem Umfang genutzt, was das Wachstum des Unternehmens fördert. In den letzten 12 Monaten hat MoEngage Folgendes erreicht:

Jährliches wiederkehrendes Umsatzwachstum (ARR) von über 120 %

Onboarding von 350 neuen Kunden, darunter Unternehmen wie Dominoʼs Pizza, CIMB Bank, XL Axiata, IHH Healthcare, The Body Shop und digitale Erstmarken wie Sharechat, Atom Finance, Policy Bazaar, Payactiv, Byjus, Flipkart Shopsy, SWVL

Jährliche Nettoumsatzbindung von über 140 %, angetrieben durch die beste Kundenbindung der Branche

Diese Dynamik wird durch die Anerkennung des Wertes, den MoEngage seinen Kunden bietet, durch die Branche unterstrichen. MoEngage hat in den letzten 12 Monaten die folgenden Auszeichnungen erhalten:

Ernennung zum „Leader" im 2020 Gartner Magic Quadrant für Mobile Marketing Plattformen Report

Eines der am höchsten bewerteten Private-Cloud-Unternehmen, für das man laut Battery Ventures im Jahr 2020 arbeiten sollte

Ausgezeichnet von G2 als eines der „Besten Softwareunternehmen für 2021" und eines der „Top 50 Softwareprodukte für Marketer"

Ausgezeichnet als „Strong Performer" im The Forrester Wave™: Cross-Channel Campaign Management, (Independent Platforms), Q3 2021 Report

Beschleunigung der nächsten Wachstumswelle

MoEngage wird das zusätzliche Kapital nutzen, um die KI- und Vorhersagefähigkeiten des Produkts weiter zu stärken und gleichzeitig seine globale Wachstumsstrategie zu beschleunigen. Das Unternehmen hat inzwischen mehr als 450 Mitarbeiter und eröffnete im vergangenen Jahr Niederlassungen in Boston, Großbritannien, Deutschland und Vietnam. MoEngage wird weiter in die Stärkung seines Partnerschafts-Ökosystems und der #GROWTH Peer-to-Peer Lerngemeinschaft für Marketer und Produktmanager investieren.

Unterstützung von Kunden bei der Bewältigung von Herausforderungen bei der Kundenbindung

Die Verbraucher von heute verlangen ein konsistentes, personalisiertes Erlebnis über alle Online- und Offline-Kanäle hinweg, mit relevanten Inhalten im Kontext - und das ist für Marken schwer zu leisten. Mehr Kanäle und Berührungspunkte bedeuten mehr Daten, die gesichtet werden müssen, mehr Tools, die verwendet werden müssen, und mehr fragmentierte Erfahrungen, die verwaltet werden müssen. Das Sammeln unzusammenhängender Kundendaten und die Verwaltung isolierter Kanäle sollten nicht davon ablenken, die wertvollsten Kunden einer Marke zu erreichen, anzusprechen und zu binden.

MoEngage löst diese Herausforderungen für seine Kunden durch seine erkenntnisgestützte Plattform und seinen Ansatz zur Kundenbindung. Marken erhalten auf Knopfdruck Einblicke in das Kundenverhalten, die Trichteranalyse, die Customer Journey und die Kohortenanalyse und können diese Erkenntnisse nutzen, um Kunden über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu binden und zu halten. Die Teams können die Vorlieben, das Verhalten und die Affinität der Zielgruppen besser verstehen, so dass sie zum richtigen Zeitpunkt die am besten geeigneten Maßnahmen auf dem bevorzugten Kanal der Verbraucher ergreifen können. Unsere KI-Engine ermöglicht es unseren Kunden, Nutzer mit Abwanderungsneigung, den optimalen Customer Journey-Pfad, den bevorzugten Kanal, die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Nachrichtenübermittlung zu ermitteln. MoEngage wurde mit Blick auf Multichannel entwickelt und bietet Teams Einblicke in Echtzeit und die Möglichkeit, kontextbezogene, kanalübergreifende Engagement-Kampagnen für jeden Einzelnen zu erstellen - mit nur wenigen Klicks, alles auf einer Plattform.

„Ein personalisiertes Kundenerlebnis über alle Kanäle hinweg war noch nie so wichtig wie heute. Wir freuen uns sehr, das MoEngage-Team bei seiner Mission und seinem Wachstum zu unterstützen. MoEngages einzigartiger erkenntnisbasierter Ansatz für Kundenengagement und Kampagnen macht es für Marken einfacher, Ergebnisse zu erzielen und bessere Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen", sagte Ravi Mehta, Gründer und CIO von Steadview Capital.

Informationen zu MoEngage

MoEngage ist eine erkenntnisgestützte Plattform zur Kundenbindung, auf die mehr als 1000 globale Verbrauchermarken wie Ally Financial, McAfee, Flipkart, Dominoʼs, Nestle, Deutsche Telekom, Travelodge und viele mehr vertrauen. MoEngage gibt Marketern und Produktverantwortlichen Einblicke in das Kundenverhalten und die Möglichkeit, auf Basis dieser Einblicke zu handeln, um Kunden über Web, Mobile, E-Mail, soziale und Messaging-Kanäle anzusprechen. Verbrauchermarken in 35 Ländern nutzen MoEngage, um digitale Erlebnisse für über 900 Millionen Nutzer jeden Monat zu ermöglichen. MoEngage hat Niederlassungen in neun Ländern und wird von Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast und Helion Ventures unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.moengage.com.

Informationen zu Steadview Capital

Steadview ist eine führende globale Investmentfirma mit Hauptsitz in London und einem verwalteten Vermögen von über 5 Milliarden US-Dollar. Der Fonds hat eine Crossover-Struktur und tätigt konzentrierte langfristige Investitionen sowohl in öffentliche Märkte als auch in privates Beteiligungskapital, wobei der Schwerpunkt auf technologieorientierten Unternehmen liegt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.steadview.com

