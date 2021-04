MoEngage

MoEngage von MarTech Outlook Magazine zum Top-Anbieter personalisierter Marketinglösungen 2021 ernannt

San Francisco (ots/PRNewswire)

MoEngage, die erkenntnisorientierte Customer Engagement Plattform, wurde von MarTech Outlook, einem führenden Marketing-Technologie-Magazin und einer Informationsquelle für CMOs und andere Marketing- und Technologie-Führungskräfte, als einer der zehn besten "Personalized Marketing Solution Providers 2021" ausgezeichnet.

Die Personalisierungslösung von MoEngage ist erkenntnisbasiert und ermöglicht Hyper-Personalisierung in großem Umfang über mehrere Kanäle hinweg. Sie basiert auf der intelligenten KI-Engine Sherpa. MoEngage führt eigene und fremde Datenquellen zusammen, um Marketern zu helfen, eine umfassende, ganzheitliche Sicht auf den Kunden zu erstellen. Die prädiktive KI-basierte Plattform analysiert Daten und gewinnt daraus verwertbare Erkenntnisse. Sie ermöglicht eine dynamische Segmentierung, und schlägt dann auf Basis der gesammelten Daten die nächste Aktion vor und empfiehlt die relevantesten kanalübergreifenden Kampagnen für jeden Einzelnen.

"Wir freuen uns, dass MoEngage es auf unsere Rangliste der Top 10 der personalisierten Marketing-Lösungsanbieter 2021 geschafft hat", sagt Debra Morgan, Managing Editor des MarTech Outlook Magazine. "Diese Anerkennung belegt einmal mehr, wie leistungsstark die Customer-Engagement-Plattform von MoEngage ist. Sie hilft dabei, das Verhalten von Kunden zu analysieren und daraus aussagekräftige Erkenntnisse und hyper-personalisierte Inhalte im richtigen Format zur richtigen Zeit abzuleiten."

Kunden können MoEngage nutzen, um verwertbare Daten wie Kundenverhalten, Trichteranalyse, Customer Journey-Pfad und Kohortenanalyse zu erhalten - und dann auf diese Erkenntnisse zu reagieren, um Konversionen zu fördern, Kunden zu binden und sie während ihres gesamten Lebenszyklus länger zu halten. "Personalisierung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Customer Engagement Strategie. MoEngage hat uns entscheidend dabei geholfen, unsere Kundenkontakte kanalübergreifend zu skalieren und unsere Kunden auf einer individuelleren Basis anzusprechen", sagt Natalie Maxfield, Head of Global Mobile Growth bei McAfee.

"Die Verbraucher von heute verlangen ein konsistentes, kontextbezogenes Erlebnis über alle Kanäle hinweg, und zwar im Moment der Interaktion und auf dem Kanal, den sie bevorzugen", sagt Raviteja Dodda, Mitgründer und CEO von MoEngage. "Bei MoEngage investieren wir weiterhin in die intelligente Personalisierung auf Basis von KI, damit Marketer die Orchestrierung von Erlebnissen, die auf One-to-One-Momenten basieren, für Millionen von Menschen im großen Maßstab möglich machen können. Es ist eine Ehre, von MarTech Outlook in dieser Kategorie anerkannt zu werden. Damit bestätigen sie uns, dass wir mit unserer Strategie und unserem Engagement für unsere Kunden auf dem richtigen Weg sind."

Mehr als 1.200 Kunden weltweit, darunter Marken wie Ally Financial, Hearst, Samsung, McAfee, Generali, Danone, CIMB Bank, Deutsche Telekom [T-Mobile], Travelodge, Flipkart, OYO, vertrauen MoEngage, um personalisierte Kundenerlebnisse zu liefern. Sie können das Interview von MoEngage mit Martech Outlook hier ansehen. Weitere Informationen zu MoEngage, finden Sie auf www.moengage.com.

Informationen zu MoEngage

MoEngage ist eine erkenntnisorientierte Customer Engagement Plattform, die für kundenbegeisterte Marketer und Produktverantwortliche entwickelt wurde. MoEngage ermöglicht Hyper-Personalisierung in großem Umfang über mehrere Kanäle wie Mobile Push, E-Mail, In-App, Web Push, On-Site-Nachrichten und SMS. Mit KI-gestützter Automatisierung und Optimierung können Marken das Publikumsverhalten analysieren und Verbraucher mit personalisierter Kommunikation an jedem Touchpoint in ihrem Lebenszyklus ansprechen. Mehr als 1.200+ Marken in 35 Ländern nutzen MoEngage, um jeden Monat 50 Milliarden Nachrichten an 500 Millionen Konsumenten zu versenden. MoEngage hat Niederlassungen in neun Ländern und wird von namhaften Investoren wie Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Helion Ventures, Exfinity Ventures und Venture East unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf www.moengage.com.

Informationen zu MarTech Outlook

Martech Outlook ist eine Plattform für Unternehmen, die ihre innovativen und einzigartigen Martech-Lösungen einem breiteren Publikum bekannt machen wollen. Auf der Plattform können Unternehmen beschreiben, welche Probleme durch die ihre angebotenen Dienstleistungen gelöst werden. Martech Outlook listet ebenfalls die besten auf dem Markt verfügbaren Servicelösungen auf, nachdem sie von hausinternen Branchenexperten umfassend recherchiert und analysiert wurden. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.martechoutlook.com

