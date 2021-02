Sonim Technologies, Inc.

Sonim RS80 SmartScanner Tablet ist jetzt in Nordamerika und Europa erhältlich

Austin, Texas (ots/PRNewswire)

Sonims erstes vollständig robustes Tablet maximiert die Produktivität in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen

Sonim Technologies (Nasdaq: SONM) gab heute die kommerzielle Verfügbarkeit seines RS80 SmartScanner-Tablets in Nordamerika und Europa bekannt. Das RS80 wurde für Mitarbeiter in der Industrie, im Außendienst und in der öffentlichen Sicherheit in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen entwickelt und ist das erste vollständig robuste Tablet in der Sonim Ultra-Rugged-Produktlinie.

Das Sonim RS80 ist ein 8-Zoll-Tablet mit integriertem Barcode-Scanner, das sich durch einen handschuhfreundlichen Touchscreen, einen leistungsstarken Mehrschicht-Akku, Wasser- und Staubresistenz sowie eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen und Möglichkeiten auszeichnet, um seine Funktionalität am Arbeitsplatz zu maximieren. Das RS80 ist auf Langlebigkeit ausgelegt und kann aufgrund seiner bewährten Langlebigkeit die Gesamtbetriebskosten (TCO) im Vergleich zu Consumer-Tablets senken und gleichzeitig die Barcode-Scannerfahrung für Mitarbeiter an der Front verbessern, die schnell große Datenmengen erfassen müssen.

"Sonim freut sich, sein Angebot an robusten Tablets für Kunden zu erweitern, die sowohl effiziente Scanfunktionen als auch Zugriff auf Geschäftsanwendungen benötigen", so John Graff, CMO von Sonim. "Ähnlich wie unsere Familie der ultra-robusten Handheld-Geräte bietet Sonim auch eine umfangreiche Auswahl an anwendungsbereitem Zubehör und unsere SonimWare-Software an, um sicherzustellen, dass Kunden eine komplette robuste Mobilitätslösung erfolgreich einsetzen können."

Zu den wichtigsten Projekten gehören:

- Betriebssystem Android 10 - Integrierter Barcode-Scanner, der schnell und zuverlässig scannt - 4G-LTE-Konnektivität mit hoher Bandbreite - Eine branchenführende, umfassende 2-Jahres-Garantie - Ein branchenführender, hochkapazitiver Mehrschicht-Akku - Handschuhfreundlicher Touchscreen - Wasserdicht, staubdicht, sturzsicher und chemikalienbeständig - Kann bei Bedarf mit Bleichmittel, Isopropylalkohol und anderen Desinfektionsmitteln gereinigt und desinfiziert werden, um das Risiko einer Kontamination zu minimieren - Unterstützt die SonimWare Enterprise Mobility Software, eine umfassende Sammlung von Software-Tools, Anwendungen und Dienstprogrammen, die die Verwaltung und Produktivität verbessern

Die RS80 ist über die Sonim-Vertriebspartner Crossover in Nordamerika und Capestone in Großbritannien und Europa erhältlich. Um mehr über RS80 zu erfahren, klicken Sie hier.

Informationen zu Sonim

Sonim Technologies ist ein führender US-amerikanischer Anbieter von ultrarobusten Mobilitätslösungen, die speziell für Mitarbeiter entwickelt wurden, die in ihrer Arbeitsumgebung physisch gebunden sind und oft missionskritische Aufgaben erfüllen. Die Sonim-Lösung umfasst ultrarobuste Mobiltelefone, eine Reihe von industrietauglichem Zubehör sowie Daten- und Workflow-Anwendungen, die gemeinsam darauf ausgelegt sind, die Produktivität, Kommunikation und Sicherheit der Mitarbeiter auf der Baustelle zu erhöhen. Bitte besuchen Sie https://sonimtech.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1435308/RS80_Homescreen.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/151907/sonim_technologies_logo.jpg

Original-Content von: Sonim Technologies, Inc., übermittelt durch news aktuell