SWR4 Podcast "Annelies Royale Welt" zum 60. Geburtstag von Lady Di

SWR4 Adelsexpertin Annelie Malun erinnert an Prinzessin Diana, die Königin der Herzen

In ihrem aktuellen Podcast "Annelies Royale Welt" erinnert SWR4 Adelsexpertin Annelie Malun an Prinzessin Diana, die Königin der Herzen, die am 1. Juli 60 Jahre alt geworden wäre. Auch Jürgen Worlitz kommt zu Wort. Er ist einer der Diana-Kenner, der sie bei ihren Deutschlandbesuchen hautnah erlebt und Lady Di's Reitlehrer Hewitt und ihren Butler Burrell persönlich kennengelernt hat.

Frischer Wind im Königshaus

Als Diana Spencer 1981 in das britische Königshaus einheiratet, ahnte noch niemand, wie sehr sie die britische Königsfamilie verändern würde. Schon nachdem die Presse Wind von ihrer Beziehung zum Thronfolger Prinz Charles Wind bekommen hatte, fand sie vor den Fotografen keine Ruhe mehr. Sie gilt als eine am meisten fotografierten Frauen der Welt. Nach der Märchenhochzeit folgten eine unglückliche Ehe mit zwei Söhnen, diverse Affären und schließlich das Scheitern der Ehe 1996.

Adelsexperten im Gespräch

Lady Di war die erste im Königshaus, die sich von "normalen" Menschen auf der Straße ansprechen und anfassen ließ, sie versuchte dank ihrer Prominenz Gutes zu tun und tat es auch. Aber es gab auch ihre Affären, unter anderem mit dem Reitlehrer James Hewitt. Darüber und über ihre besondere Beziehung zu ihrem Butler Paul Burrell, hat SWR4 Adelsexpertin Annelie Malun mit dem Royalexperten Jürgen Worlitz in der neuen Folge ihres Podcasts "Annelies Royale Welt" zum 60. Geburtstag von Lady Di am 1. Juli gesprochen. Worlitz ist einer der Diana-Kenner, hat ein Buch über Lady Di geschrieben, hat sie bei Deutschlandbesuchen hautnah erlebt, Hewitt und Burrell persönlich kennengelernt.

SWR4 Podcast "Annelies Royale Welt" - alle 14 Tage neu

Annelie Malun, Adelsexpertin bei SWR4 Rheinland-Pfalz, spricht über Aktuelles aus den Königshäusern und gibt spannende Einblicke in die Welt der Royals. Unterhaltsam, informativ, kurzweilig - und alle 14 Tage neu in der ARD Audiothek.

