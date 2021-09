ARD Mediathek

"Kranitz - Bei Trennung Geld zurück" (ARD Degeto/NDR): Impro-Serie von und mit Jan Georg Schütte als Paartherapeut

Mit Charly Hübner, Lisa Hagmeister, Katharina Heyer, Thomas Niehaus und Bjarne Mädel u. a.

Alle sechs Folgen ab 15. Oktober in der ARD Mediathek

Ab 20. Oktober jeweils mittwochs um 22.30 bzw. 23.00 Uhr im NDR Fernsehen

Eine "normale" Paartherapie hält Klaus Kranitz (Jan Georg Schütte) nur für teure Trennungsbegleitung. Sein Selfmade-Ansatz verspricht den schnellen Erfolg. Er bringt stockende Zweisamkeit wieder zum Laufen - in wenigen Sitzungen und mit Geld-zurück-Garantie! Um die Beziehungen seiner Kundschaft zu reparieren, ist dem unkonventionellen Paartherapeuten keine Wahrheit zu direkt und kein Mittel zu abwegig.

Grimme-Preisträger Jan Georg Schütte, zugleich Regisseur, Co-Autor und Hauptdarsteller, verkörpert den ebenso raffinierten wie abgründigen Titelhelden der sechsteiligen Serie. In weiteren Hauptrollen spielen Lisa Hagmeister, Günther Maria Halmer, Katharina Heyer, Charly Hübner, Bjarne Mädel, Aurel Manthei, Bjarne Meisel, Thomas Niehaus, Mercy Dorcas Otieno, Gustav Schmidt, Anna Schudt und Angela Winkler. Das spielfreudige Ensemble nutzte die spielerische Freiheit des Impro-Formats, um die Besonderheiten und Absurditäten ihrer ungewöhnlichen Charaktere spontan vor laufender Kamera zu entwickeln.

Gedreht wurde an neun Drehtagen zwischen April und Mai 2021 in Hamburg. Als Vorlage diente das erfolgreiche Radio Bremen-Hörspiel "Paartherapeut Klaus Kranitz - Bei Trennung Geld zurück", das am 10. und 11. Oktober erneut bei Bremen Zwei und ab 11. Oktober in der ARD Audiothek zu hören ist.

"Kranitz - Bei Trennung Geld zurück" ist eine Produktion der Florida Film GmbH im Auftrag der ARD Degeto und des NDR für die ARD. Die Redaktion lag bei Carolin Haasis und Christoph Pellander (beide ARD Degeto) sowie bei Franziska Dillberger und Diana Schulte-Kellinghaus (beide NDR)

Sendetermine:

Die komplette Serie ab 15. Oktober 2021 in der ARD Mediathek

Im NDR Fernsehen:

Folge 1 am 20. Oktober 2021, 22.30 Uhr

Folge 2 am 27. Oktober 2021, 22.30 Uhr

Folge 3 am 3. November 2021, 23.00 Uhr

Folge 4 am 17. November 2021, 23.00 Uhr

Folge 5 am 19. November 2021, 23.00 Uhr

Folge 6 am 24. November 2021, 23.00 Uhr

