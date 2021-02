ARD Mediathek

ARD-Mediathek mit neuer Themenwelt "Natur | Erlebnis Erde"/ Spektakuläre Naturfilme, inspirierende Reiseformate und investigative Umweltschutzreportagen

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die ARD-Mediathek startet den neuen Themenbereich "Natur | Erlebnis Erde" unter www.ardmediathek.de/ard/natur. Rund 250 Filme stehen dort zum Streamen bereit und werden übersichtlich nach Interessensgebieten präsentiert. Spektakuläre Naturfilme und Länderporträts sind ebenso enthalten wie investigative Umweltschutzreportagen und Nachhaltigkeitsthemen, inspirierende Reiseformate oder Zoo- und Haustier-Geschichten. Diese werden ergänzt durch wechselnde Schwerpunkte. Anfang März werden das die "Bergwelten" sein, passend zur TV-Ausstrahlung "Wilde Alpen".

Zu den herausragenden Inhalten zählen auch die Hochglanz-Filme aus der Reihe "Erlebnis Erde". Die beliebte Naturfilmreihe im Ersten präsentiert im März gleich fünf besonders aufwändige Produktionen: Am Montag, 1. und 7. März 2021, jeweils um 20:15 Uhr den Zweiteiler "Wilde Alpen" mit spektakulären Einblicken in die großen und kleinen Geheimnisse einer faszinierenden alpinen Wildnis. Am Montag, 15. März, startet der BBC-Dreiteiler "Wildes China" mit grandiosen Tierszenen aus dem Reich der Mitte, die so nie zuvor zu sehen waren. Beide Mehrteiler sind jeweils einen Tag vor der Ausstrahlung der ersten Folge komplett in der Mediathek abrufbar. Die "Wilde Alpen" ist 30 Tage lang abrufbar, die China-Reihe wird sogar ein Jahr zu sehen sein.

Die ARD-Mediathek bündelt Videos aus dem gesamten ARD-Kosmos, inklusive Das Erste, allen Dritten Programmen, funk, phoenix, ONE, tagesschau24, ARD-alpha. Hinzukommen exklusive Produktionen und Lizenzkäufe für die Mediathek. Um die stetig wachsende Angebotsfülle besser zu strukturieren und die Nutzer schneller zu ihren gesuchten Inhalten zu führen, werden neben Genre-Zugängen zu Dokus, Filmen und Serien immer mehr Themenwelten zu den beliebtesten Inhalten geschaffen. Bereits etabliert sind Kultur, Geschichte und ARD-Retro, für die Archiv-Inhalte der ARD. Ein Klassik-Angebot ist in Vorbereitung.

Die ARD-Mediathek erreicht monatlich rund 10 Mio. Menschen und ist damit das erfolgreichste Streaming-Portal unter den deutschen Fernsehsendern.

www.ardmediathek.de/ard/natur

Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuell